ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.04.2026 12:32
Φόρουμ των Δελφών: Πιερρακάκης και Ντομπρόβσκις συζήτησαν για τις συνέπειες του πολέμου στην ευρωπαϊκή οικονομία

Ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, και o Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομίας και Παραγωγικότητας, Εφαρμογής και Απλούστευσης Βάλντις Ντομπρόβσκις, στο πλαίσιο του Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, συζήτησαν για την «Ευρωπαϊκή Ευημερία σε μια Εποχή Παγκόσμιας Αβεβαιότητας».

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ευρωπαϊκή οικονομία με τον Ντομπρόβσκις να επισημαίνει ότι θα υπάρξει επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης, ενώ ο Πιερρακάκης σημείωσε ότι από τη μία πλευρά, οι ειδικοί μιλούν ακόμα και για τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση, αλλά από την άλλη, οι αγορές δεν αντιδρούν ανάλογα.

Οι πολιτικές που θα ακολουθηθούν, είπε, θα πρέπει να έχουν και βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα, αλλά και μακροπρόθεσμο, με επενδύσεις στα δίκτυα και στην ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης, με τον Ντομπρόβσκις να επισημαίνει ότι στην παρούσα φάση το πρόβλημα εντοπίζεται στις τιμές, αλλά και στα αεροπορικά καύσιμα.

Ο Πιερρακάκης, πάντως, επισήμανε ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε καλύτερη θέση από το παρελθόν, αν και επισήμανε ότι μακροοικονομικά υπάρχουν προκλήσεις, οι οποίες θα πρέπει να απαντηθούν δημοσιονομικά στο πλαίσιο που περιγράφει η Κομισιόν, επιμένοντας, παράλληλα, στις επενδύσεις στα δίκτυα και στην αποθήκευση.

Διαβάστε επίσης:

Στο δρόμο προς τις κάλπες: Επιδόματα από τα υπερπλεονάσματα το «αντίδοτο» της κυβέρνησης στις υποθέσεις διαφθοράς

Άδωνις Γεωργιάδης: Εξηγεί τι δεν του άρεσε στην Κοβέσι, την οποία λέει ταλαντούχα – «Πήγαν κουβά όσοι περίμεναν ότι θα ρίξει την κυβέρνηση»

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η Ευρώπη μπορεί να σταθεί και μόνη της στο πλευρό των χωρών της ΕΕ



Η Κάτια Ταραμπάνκο στο Allwyn Game Time: Ο ΠΑΟΚ θα βγάλει ψυχή και πάθος στον τελικό

Νέος δυνατός σεισμός 5 Ρίχτερ νότια της Κρήτης

Η Nova αναδεικνύει τον ρόλο των τηλεπικοινωνιών ως καταλύτη ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας στο 11o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Eurovision 2026: Δεν θα μεταδοθεί σε τρεις χώρες εξαιτίας της συμμετοχής του Ισραήλ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HALF NOTE 1-4/5 – ΕΥΡΙΔΙΚΗ “LA BOHEME” & ROSANNA MAILAN “MI CUBA”

Η Κοβέσι αποδείχθηκε σκληρή, τι ισχύει για τους βουλευτές της άρσης ασυλίας, το sms του Λαζαρίδη στη Δόμνα, η οργή για Σκέρτσο και η φιλοδοξία του Πατέλη    

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Λύγισε» στον αέρα με το μήνυμα του γιου του - «Όταν μεγαλώσω θα ήθελα να μοιάσω στον μπαμπά μου» (Video)

«Χρυσό διαζύγιο» Παναθηναϊκού-Μπενίτεθ: Οι ρήτρες, τα εκατομμύρια και η επόμενη μέρα

Το σχόλιο της Κοβέσι για τους πολιτικούς που προκάλεσε το γέλιο του κοινού στο Φόρουμ των Δελφών (video)

Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος παίρνει μετοχές στη Λιντς

