Φόρουμ των Δελφών: Πιερρακάκης και Ντομπρόβσκις συζήτησαν για τις συνέπειες του πολέμου στην ευρωπαϊκή οικονομία

Ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, και o Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομίας και Παραγωγικότητας, Εφαρμογής και Απλούστευσης Βάλντις Ντομπρόβσκις, στο πλαίσιο του Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, συζήτησαν για την «Ευρωπαϊκή Ευημερία σε μια Εποχή Παγκόσμιας Αβεβαιότητας».

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ευρωπαϊκή οικονομία με τον Ντομπρόβσκις να επισημαίνει ότι θα υπάρξει επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης, ενώ ο Πιερρακάκης σημείωσε ότι από τη μία πλευρά, οι ειδικοί μιλούν ακόμα και για τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση, αλλά από την άλλη, οι αγορές δεν αντιδρούν ανάλογα.

Οι πολιτικές που θα ακολουθηθούν, είπε, θα πρέπει να έχουν και βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα, αλλά και μακροπρόθεσμο, με επενδύσεις στα δίκτυα και στην ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης, με τον Ντομπρόβσκις να επισημαίνει ότι στην παρούσα φάση το πρόβλημα εντοπίζεται στις τιμές, αλλά και στα αεροπορικά καύσιμα.

Ο Πιερρακάκης, πάντως, επισήμανε ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε καλύτερη θέση από το παρελθόν, αν και επισήμανε ότι μακροοικονομικά υπάρχουν προκλήσεις, οι οποίες θα πρέπει να απαντηθούν δημοσιονομικά στο πλαίσιο που περιγράφει η Κομισιόν, επιμένοντας, παράλληλα, στις επενδύσεις στα δίκτυα και στην αποθήκευση.

