Κυριάκος Μητσοτάκης: Η Ευρώπη μπορεί να σταθεί και μόνη της στο πλευρό των χωρών της ΕΕ

Τη σημασία της ενεργοποίησης της ρήτρας ευρωπαϊκής συνδρομής τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις του κατά την προσέλευσή του στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκωσία, το πρωί της Παρασκευής.

Στο επίκεντρο του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα τεθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι οικονομικές συνέπειες του πολέμου ΗΠΑ, Ισραήλ – Ιράν στην Ευρώπη.

«Είναι πολύ σημαντικό ότι αυτό το Έκτακτο Συμβούλιο διεξάγεται σε αυτή την έκτακτη συγκυρία. Είχαμε χθες την ευκαιρία να συζητήσουμε πώς μπορούμε να αναβαθμίσουμε ακόμα περισσότερο την έννοια της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, αλλά και την έννοια της αμυντικής αλληλεγγύης», τόνισε αρχικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Λευκωσία.

«Η Ελλάδα και πολλές ευρωπαϊκές χώρες στάθηκαν στο πλευρό της Κύπρου. Πρόκειται για την πρώτη έμπρακτη απόδειξη ότι η Ευρώπη μπορεί να σταθεί μόνη της στο πλευρό των χωρών της ΕΕ που απειλούνται», ανέφερε.

«Η Ελλάδα θα αξιοποιήσει την ευρωπαϊκή προεδρία για να αναβαθμίσει αυτή τη συζήτηση για τη ρήτρα ευρωπαϊκής συνδρομής», υπογράμμισε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην κατάσταση της ελληνικής οικονομίας με αφορμή την ανακοίνωση του πρωτογενούς πλεονάσματος και τα νέα μέτρα στήριξης, επισημαίνοντας πως η ελληνική κυβέρνηση έχει σταθεί έμπρακτα στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων.

Oλόκληρη η δήλωση του Πρωθυπουργού:

«Είναι πολύ σημαντικό ότι το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διεξάγεται σε αυτή τη χρονική συγκυρία στην Κύπρο.

Είχαμε χθες την ευκαιρία να συζητήσουμε πώς μπορούμε να αναβαθμίσουμε ακόμα περισσότερο την έννοια της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, αλλά και την έννοια της ευρωπαϊκής αμυντικής αλληλεγγύης.

Η Ελλάδα και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες στάθηκαν στο πλευρό της Κύπρου όταν αυτή δέχθηκε επίθεση, στα πλαίσια της σύρραξης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν.

Θα έλεγα ότι αυτή ήταν η πρώτη έμπρακτη απόδειξη ότι η Ευρώπη μπορεί και μόνη της να σταθεί στο πλευρό χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απειλούνται.

Εδώ και αρκετό καιρό μιλώ για την ανάγκη να υπάρξει μια ουσιαστική αναβάθμιση και ενεργοποίηση του άρθρου 42 παρ. 7 των ευρωπαϊκών συνθηκών, τη ρήτρα δηλαδή αμοιβαίας συνδρομής, η οποία ουσιαστικά υποχρεώνει τα κράτη μέλη να συνδράμουν στο πλευρό οποιουδήποτε κράτους μέλους δεχθεί κάποια επίθεση.

Θεωρώ πολύ σημαντικό το γεγονός ότι το θέμα αυτό έχει μπει πια για τα καλά στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και σίγουρα η Ελλάδα θα αξιοποιήσει την ευρωπαϊκή προεδρία του 2ου εξαμήνου του 2027 έτσι ώστε να αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο αυτή τη συζήτηση.

Έχουμε την ευκαιρία σήμερα, επίσης, να συζητήσουμε για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, αλλά να κάνουμε και μια αξιολόγηση των οικονομικών επιπτώσεων της παρατεταμένης σύρραξης στον Κόλπο.

Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει σταθεί έμπρακτα στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας, πάντα στα πλαίσια των δημοσιονομικών μας δυνατοτήτων. Το γεγονός, όμως, ότι μπορούμε να παράγουμε πλεονάσματα, να μειώνουμε το χρέος μας, να κινούμαστε σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και ταυτόχρονα να στηρίζουμε, στο μέτρο πάντα που μπορούμε, την ελληνική κοινωνία, είναι μια ένδειξη της υγείας της ελληνικής οικονομίας.

Ξέρω πολύ καλά ότι οι Έλληνες πολίτες δοκιμάζονται. Δοκιμάζονται από την παρατεταμένη κρίση ακρίβειας, πάνω στην οποία έχει προστεθεί τώρα και η μεγάλη οικονομική αβεβαιότητα αυτής της οικονομικής σύρραξης.

Στεκόμαστε στο πλευρό τους, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, χωρίς να υποσχεθούμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε και χωρίς, σε καμία περίπτωση, να διαταράξουμε τη δημοσιονομική ισορροπία, η οποία αποτελεί και το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζουμε όλες τις υπόλοιπες πολιτικές μας»

