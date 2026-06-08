Παρουσίαση του προγράμματος του θεσμού του ΥΠΠΟ «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός» 2026

Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός» επιστρέφει το καλοκαίρι του 2026 για έβδομη χρονιά, παρουσιάζοντας το πιο πλούσιο και πολυσυλλεκτικό πρόγραμμά του έως σήμερα. Αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτιστικού χάρτη της χώρας και ζωντανό σημείο συνάντησης της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη σύγχρονη δημιουργία, ο θεσμός ενισχύεται φέτος ουσιαστικά, με τον αριθμό των παραγωγών να αυξάνεται από 70 σε 95 και περισσότερους από 900 καλλιτέχνες να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, διευρύνοντας παράλληλα τη συμμετοχή τοπικών κοινωνιών. Από την 1η Ιουλίου και για δύο μήνες έως και τις 31 Αυγούστου 2026, εμβληματικοί αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και μουσεία σε όλη την Ελλάδα ζωντανεύουν μέσα από πρωτότυπα έργα παραστατικών τεχνών, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή πολιτιστική εμπειρία. Όλες οι εκδηλώσεις του προγράμματος «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός 2026» προσφέρονται δωρεάν από το ΥΠΠΟ.

Η έβδομη διοργάνωση αναπτύσσεται γύρω από τον θεματικό άξονα που εμπνέει ο περίφημος στίχος από τον Δύσκολο του Μενάνδρου «Ὡς χαρίεν ἔστ’ ἄνθρωπος, ἂνἄνθρωπος ᾖ» (Πόσο ωραίος –ώριμος– είναι ο άνθρωπος όταν πραγματικά είναι άνθρωπος), θέτοντας στο επίκεντρο την «επιστροφή στον άνθρωπο» και τον στοχασμό πάνω στην ανθρώπινη κατάσταση μέσα από τις παραστατικές τέχνες.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 95 νέες παραγωγές – μουσικής (23), θεάτρου (34), παραστάσεων / δράσεων για παιδιά και εφήβους (13), χορού (14), εικαστικών / περφόρμανς (8) και μουσικού θεάτρου (3). Οι παραγωγές θα παρουσιαστούν, για δύο παραστάσεις η καθεμία, σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε 12 περιφέρειες της Ελλάδας, εκτός Αττικής, αναδεικνύοντας τη μοναδικότητα κάθε τόπου και ενισχύοντας την πολιτιστική αποκέντρωση. Συνολικά 190 εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε χώρους που εκτείνονται από αρχαία θέατρα, ρωμαϊκά ωδεία, βυζαντινά μνημεία και μουσεία έως κάστρα, τζαμιά, αρχοντικά και ιερές μονές.

Με το μοναδικό προνόμιο υλοποίησής του σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε όλη την Ελλάδα, το πρόγραμμα εμπλουτίζεται φέτος με 19 νέους χώρους, διευρύνοντας περαιτέρω τον χάρτη του θεσμού. Μέσα από την ένταξη νέων αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων, το πρόγραμμα ενισχύει την παρουσία του σε ολόκληρη την επικράτεια, αναδεικνύοντας τόπους ιδιαίτερης ιστορικής και πολιτιστικής σημασίας ως πεδία σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας και πολιτιστικού διαλόγου. Αναλυτικά, οι νέοι χώροι που εντάσσονται στο πρόγραμμα είναι οι εξής: Α΄ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας, Αρχαίο Θέατρο Ήλιδας, Αρχαία Έδεσσα – Αρχαιολογικός χώρος Λόγγου, Αρχαιολογικό Μουσείο Αιγίου, Αρχαιολογικό Μουσείο Βαθέoς Ιθάκης, Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης (Πρέβεζα), Αρχαιολογικό Μουσείο Σαμοθράκης, Αρχαιολογικός χώρος Λέρνας (Αργολίδα), Αρχαιολογικός χώρος Μυκηνών, Αρχαιολογικός χώρος Σταγείρων Χαλκιδικής, Αρχαιολογικός χώρος Φαιστού (Ηράκλειο Κρήτης), Ιερά Μονή Αρκαδίου (Ρέθυμνο), Κάστρο Καλαμάτας, Κάστρο Κιμώλου, Κάστρο Σκιάθου, Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων, Παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων, Ρωμαϊκή Οικία Κω (Casa Romana) και Σπήλαιο Πετραλώνων (Χαλκιδική).

Η θεματολογία του φετινού προγράμματος έχει ως σημείο εκκίνησης τον στίχο «Ὡς χαρίεν ἄνθρωπος, ἂν ἄνθρωπος ᾖ» (Πόσο ωραίος –ώριμος– είναι ο άνθρωπος όταν πραγματικά είναι άνθρωπος). Ο θεσμός προσκάλεσε δημιουργούς και καλλιτεχνικές ομάδες να αναμετρηθούν με το διαχρονικό ερώτημα του ανθρώπου και την ανάγκη επιστροφής στον άνθρωπο ως μέτρο της καλλιτεχνικής δημιουργίας στη σύγχρονη εποχή και να δημιουργήσουν πρωτότυπα έργα ζωντανών παραστατικών τεχνών, αλλά και υβριδικών μορφών καλλιτεχνικής έκφρασης σε διάλογο με το συγκεκριμένο θεματικό πεδίο.

Στην εποχή που ο ανθρωπισμός και ο μετανθρωπισμός, το ζωντανό θέαμα και η ψηφιακή συνθήκη συνυπάρχουν και αναμετρώνται, η επιστροφή στον άνθρωπο ως μέτρο της καλλιτεχνικής δημιουργίας αποτελεί μια απαραίτητη χειρονομία. Το πλαίσιο του θεσμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός», που βασίζεται στον διάλογο του σύγχρονου πολιτισμού με το πολιτιστικό απόθεμα εμβληματικών αρχαιολογικών χώρων, αποτελεί ένα ιδεώδες πλαίσιο για τη δημιουργία έργων που διερευνούν το ευρύ πεδίο διερώτησης που ανοίγει το απόφθεγμα του Μενάνδρου.

Οι προτάσεις του προγράμματος 2026 επιλέχθηκαν από την ειδική επιτροπή αξιολόγησης του Υπουργείου Πολιτισμού, μετά από ανοιχτή πρόσκληση, μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του ΥΠΠΟ στο drasis.culture.gr, και προσανατολίζονται, σύμφωνα με τη φιλοσοφία του θεσμού, προς καινοτόμες και υβριδικές φόρμες που γεννιούνται από το διαλεκτικό συνταίριασμα περισσότερων μορφών τέχνης ανά εκδήλωση. Oι παραγωγές αναπτύχθηκαν από προτάσεις πρωτότυπης δημιουργίας που κατέθεσαν οι καλλιτεχνικές ομάδες. Η επιτροπή αξιολόγησης των προτάσεων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟ, επέλεξε τους αρχαιολογικούς χώρους παρουσίασης των παραγωγών σε συνολικά 12 περιφέρειες της Ελλάδας.

Μέσα σε λίγα μόλις χρόνια από τη δημιουργία του, την άνοιξη του 2020 εν μέσω πανδημίας, ο θεσμός του ΥΠΠΟ «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός» έχει διευρύνει σημαντικά το αποτύπωμά του, εντάσσοντας σταδιακά νέους αρχαιολογικούς χώρους και κερδίζοντας σταθερά την ανταπόκριση ενός ολοένα και ευρύτερου κοινού. Έχει πλέον καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα της χώρας, με θερμή υποδοχή από το κοινό της περιφέρειας και την υποστήριξη των τοπικών αρχών, προσελκύοντας επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα, συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών απασχόλησης για καλλιτέχνες, εργαζόμενους στον πολιτισμό και τοπικούς συνεργάτες που στηρίζουν την υλοποίηση των εκδηλώσεων.

Το 2024 ο θεσμός απέκτησε τον δικό του ιστότοπο (www.allofgreeceoneculture.gr), συμβατό με όλες τις κινητές συσκευές, με τη συνδρομή του Ταμείου Ανάκαμψης. Μέσω της πλατφόρμας, οι χρήστες μπορούν να ενημερώνονται για το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων και κάθε παραγωγή ξεχωριστά, καθώς και να πραγματοποιούν την απαραίτητη προκράτηση θέσεων για όλες τις παραστάσεις. Παράλληλα, ο ιστότοπος προσφέρει διαδραστικό χάρτη με το σύνολο των παραγωγών ανά περιφέρεια, ενώ στην ενότητα «Χώροι & Ιστορία» παρουσιάζονται όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι που έχουν φιλοξενήσει τις εκδηλώσεις από το 2020 έως σήμερα. Επιπλέον, είναι ήδη διαθέσιμες on demand 30 βιντεοσκοπημένες παραγωγές των ετών 2024 και 2025, προσφέροντας στο κοινό δωρεάν πρόσβαση σε επιλεγμένες εκδηλώσεις.

Το φετινό τηλεοπτικό σποτ του προγράμματος «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός» αντλεί έμπνευση από την ανθρώπινη φύση. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, με τη συμμετοχή δύο σπουδαστών της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, της Γεωργίας Δήμου και του Γιώργου Τσίγγου. Μέσα από τα πολύτιμα εκθέματα του Μουσείου αναδεικνύονται οι ανθρώπινες μορφές όπως αποτυπώθηκαν στα μοναδικά αρχαία αγάλματα. Στο σποτ, τα αγάλματα «ραγίζουν» και στο εσωτερικό τους ζωντανεύουν ανθρώπινες μορφές που κινούνται, αισθάνονται και δημιουργούν. Η κεντρική ιδέα της καμπάνιας αναδεικνύει τη σύνδεση από την αρχαιότητα έως σήμερα, με τον άνθρωπο ως κοινό νήμα του πολιτισμού και κινητήρια δύναμη της δημιουργίας μέσα στους αιώνες. Δείτε το τηλεοπτικό σποτ 2026 εδώ.

Οι προκρατήσεις θέσεων για τις εκδηλώσεις του Ιουλίου ξεκινούν στις 24/6 και για τις εκδηλώσεις του Αυγούστου στις 24/7 μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του θεσμού: www.allofgreeceoneculture.gr

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 2026

Α΄ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας *

Άγιος Αχίλλειος Πρεσπών

Αρχαίο Θέατρο Γιτάνων, Θεσπρωτία

Αρχαίο Θέατρο Δημητριάδος, Βόλος

Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης, Ιωάννινα

Αρχαίο Θέατρο Ήλιδας *

Αρχαίο Θέατρο Μαρώνειας, Ροδόπη

Αρχαίο Θέατρο Μήλου

Αρχαίο Θέατρο Ορχομενού Αρκαδίας

Αρχαίο Θέατρο Σάμου (Ξύλινο)

Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Καβάλα

Αρχαία Έδεσσα – Αρχαιολογικός χώρος Λόγγου *

Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής, Κοζάνη

Αρχαιολογικό Μουσείο Αιγίου *

Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης

Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας

Αρχαιολογικό Μουσείο Βαθέoς Ιθάκης *

Αρχαιολογικό Μουσείο Δράμας

Αρχαιολογικό Μουσείο Ερέτριας

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών

Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας

Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς, Ηράκλειο Κρήτης

Αρχαιολογικό Μουσείο Νεμέας

Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης, Πρέβεζα *

Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας

Αρχαιολογικό Μουσείο Σαμοθράκης *

Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας

Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας «Αρέθουσα»

Αρχαιολογικός χώρος Αβδήρων, Ξάνθη

Αρχαιολογικός χώρος Αμφίπολης

Αρχαιολογικός χώρος Άπτερας, Χανιά

Αρχαιολογικός χώρος Αρχαίας Ευρωπού, Κιλκίς

Αρχαιολογικός χώρος Ανακτορούπολης, Καβάλα

Αρχαιολογικός χώρος Δήλου

Αρχαιολογικός χώρος Ηραίου Περαχώρας, Κορινθία

Αρχαιολογικός χώρος Καβειρίου, Λήμνος

Αρχαιολογικός χώρος Αρχαίας Κορίνθου

Αρχαιολογικός χώρος Λέρνας, Αργολίδα *

Αρχαιολογικός χώρος Μαντίνειας, Αρκαδία

Αρχαιολογικός χώρος Μυκηνών *

Αρχαιολογικός χώρος Μυκηναϊκής Ακρόπολης Τίρυνθας

Αρχαιολογικός χώρος Μυστρά

Αρχαιολογικός χώρος Ολύνθου, Χαλκιδική

Αρχαιολογικός χώρος Πλευρώνας, Μεσολόγγι

Αρχαιολογικός χώρος Σταγείρων Χαλκιδικής *

Αρχαιολογικός χώρος Φαιστού, Ηράκλειο Κρήτης *

Αρχοντικό Τσιατσιαπά, Καστοριά

Βυζαντινό Μουσείο Αργολίδας, Άργος

Γυμνάσιο Αρχαίας Ολυμπίας

Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας

Δίδυμο Οθωμανικό Λουτρό Τρικάλων

Εκκλησιαστήριο Αρχαίας Μεσσήνης, Μεσσηνία

Ελληνιστικό Θέατρο στο Δίον, Πιερία

Επταπύργιο, Θεσσαλονίκη

Ζιντζιρλί Τζαμί, Σέρρες

Ιερά Μονή Αρκαδίου, Ρέθυμνο *

Ιερά Μονή Ουρσουλινών Τήνου

Ιερό του Μέσσου Λέσβου

Κάστρο Αγίου Γεωργίου, Αργοστόλι, Κεφαλονιά

Κάστρο Ιωαννίνων

Κάστρο Καλαμάτας *

Κάστρο Κιμώλου *

Κάστρο Λαμίας

Κάστρο Μυτιλήνης

Κάστρο Πάτρας

Κάστρο Ρίου

Κάστρο Σκιάθου *

Μετοχιακό συγκρότημα Νέων Φλογητών

Μουσείο Ζακύνθου

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης

Μυκηναϊκή Ακρόπολη Αγίου Ανδρέα Σίφνου

Νεκρομαντείο Αχέροντα, Πρέβεζα

Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων *

Νεώρια αρχαιολογικού χώρου Οινιαδών, Αιτωλοακαρνανία

Οθωμανικό Λουτρό, Κάστρο Χίου

Οθωμανικό Τέμενος Οσμάν Σαχ (Κουρσούμ Τζαμί), Τρίκαλα

Οικία Βλαχοθανάση, Βόρεια Εύβοια

Παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων *

Παλαιό Γυναικόκαστρο Κιλκίς

Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας

Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών

Πολυχώρος Πολιτισμού Ισλαχανέ, Θεσσαλονίκη

Προϊστορικός οικισμός Μύρινας Λήμνου

Προμαχώνας Αγίου Γεωργίου Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου

Πύργος Μπαζαίου, Νάξος

Ρωμαϊκή Αγορά Δελφών

Ρωμαϊκή Οικία Κω (Casa Romana) *

Ρωμαϊκό Ωδείο Κω

Ρωμαϊκό Ωδείο Νικόπολης, Πρέβεζα

Σπήλαιο Πετραλώνων, Χαλκιδική *

Φορτέτσα Ρεθύμνου

Φρούριο Καζάρμα Σητείας

Ωδείο Ακρόπολης Ρόδου

* Νέοι αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία και μνημεία που εντάσσονται στο πρόγραμμα 2026.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ANA ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1, 2 Ιουλίου 2026

Μουσική

Τα πέπλα της

Σαβίνα Γιαννάτου, Λάμια Μπεντίουι, Primavera en Salonico

Σκηνοθεσία, εικαστική επιμέλεια: Μαρία Λάππα

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Θέατρο

Δήλος

Σύλληψη: Μαρίνα Καλογήρου

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Αβρανάς, Χάρης Φραγκούλης

Αρχαιολογικός χώρος Δήλου

2, 3 Ιουλίου 2026

Χορός

Αναλογικό σώμα

Χορογραφία: Γιάννης Νικολαΐδης

Κάστρο Καλαμάτας

Χορός

Επιστροφή

Χορογραφία: Μίνα Ανανιάδου

Αρχαίο Θέατρο Μαρώνειας, Ροδόπη

3, 4 Ιουλίου 2026

Παράσταση / Δράση για παιδιά και εφήβους

Χαιρέας και Καλλιρρόη: Η περιπέτεια της ενηλικίωσης

Σκηνοθεσία, δραματουργία: Άρης Λάσκος

Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης

4, 5 Ιουλίου 2026

Θέατρο

Η τρικυμία του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ

Δραματουργία, σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Κοέν

Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Καβάλα

Μουσική

Η χώρα των ηρώων

Σύλληψη, μουσική διεύθυνση: Μάρκελλος Χρυσικόπουλος

Σκηνοθεσία: Ουίτσι

Αρχαιολογικός χώρος Αρχαίας Ευρωπού, Κιλκίς

Θέατρο

Αγωνίζεσθαι

Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν

Πρωτότυπο κείμενο, σκηνοθεσία, ερμηνεία: Μαριάννα Κάλμπαρη

Γυμνάσιο Αρχαίας Ολυμπίας

5, 6 Ιουλίου 2026

Χορός

Πέτρινο σώμα

Creo Dance Company

Σύλληψη, χορογραφία, ερμηνεία: Πωλίνα Κρεμαστά

Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας

6, 7 Ιουλίου 2026

Θέατρο

Όσοι έμειναν να μιλούν

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Γιγιντής

Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας

Χορός

Σειρήνες, ένα συλλογικό τραγούδι

Χορογραφία: Μάρθα Πασακοπούλου, σε συνεργασία με τις χορεύτριες της ομάδας

Κάστρο Πάτρας

Χορός

Αμφίβια / HUMENS

Χορογραφία: Μαρκέλλα Μανωλιάδη

Αρχαιολογικός χώρος Άπτερας, Χανιά

7, 8 Ιουλίου 2026

Μουσική

Ὅταν ἄνθρωπος ᾖ

Συνύπαρξη, φύση και μουσική δωματίου

Φραντς Σούμπερτ, Ο θάνατος και η κόρη

Φωτογραφία, video art, σκηνοθετική επιμέλεια: Γιάννης Γούτμαν

Ρωμαϊκό Ωδείο Κω

8, 9 Ιουλίου 2026

Εικαστικά / Περφόρμανς

ΑΝΑΣΚΑΦΗ / EXCAVATION

Σκηνοθεσία, ερμηνεία: Δώρα Στυλιανέση

Πρωτότυπο εικαστικό έργο: Διονύσης Χριστοφιλογιάννης

Σύλληψη, δραματουργία, κείμενα: Πάνος Γκιόκας

Αρχαιολογικό Μουσείο Αιγίου

Μουσική

ΜΠΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ

Σύλληψη, σύνθεση, σκηνική επίβλεψη: Σταμάτης Πασόπουλος

Αρχαιολογικός χώρος Αμφίπολης

9, 10 Ιουλίου 2026

Μουσική

Αντίφωνα

Σύλληψη, σχεδιασμός: Στέλιος Παπαναστάσης

Ιερά Μονή Ουρσουλινών Τήνου

Μουσική

Τρεις μουσικές πράξεις ανθρωπιάς

Μουσική σύνθεση, επιμέλεια: Σάκης Κοντονικόλας, Νεκτάριος Παπαγεωργίου

Οθωμανικό Τέμενος Οσμάν Σαχ (Κουρσούμ Τζαμί), Τρίκαλα

10, 11 Ιουλίου 2026

Θέατρο

Θέλω να ξέρω για ποιο πράγμα μιλάς όταν κοιμάσαι

Δραματουργία, σκηνοθεσία: Δήμητρα Δερμιτζάκη

Αρχαιολογικός χώρος Ηραίου Περαχώρας, Κορινθία

Εικαστικά / Περφόρμανς

Ακροβολιστές

Επιμελήτρια: Χριστίνα Πετκοπούλου

Καλλιτέχνης: Γιάννης Χατζηασλάνης

Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας

Θέατρο

Σύσσημον

Σκηνοθεσία, δραματουργία: Ηλέκτρα Ελληνικιώτη

Αρχαιολογικός χώρος Σταγείρων Χαλκιδικής

11, 12 Ιουλίου 2026

Θέατρο

Το Πέρασμα. Μια κωπηλασία μετάβασης

Σκηνοθεσία, δραματουργία: Αιμιλία Βάλβη

Βυζαντινό Μουσείο Αργολίδας, Άργος

Παράσταση / Δράση για παιδιά και εφήβους

Τα νερά

Σύλληψη, κείμενο, σκηνοθεσία: Ιωάννα Πιατά

Αρχαιολογικό Μουσείο Ερέτριας

12, 13 Ιουλίου 2026

Χορός

Στα ίχνη του νερού

Σύλληψη, δραματουργία, χορογραφία: Πηνελόπη Μωρούτ

Άγιος Αχίλλειος Πρεσπών

Μουσική

ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ: Η ιστορία της κας Σ.

Ερμηνεύουν: Ναταλία Λαμπαδάκη, Γιάννης Παπαγεωργίου

Εγγαστριμυθία, εμψύχωση κούκλας: Γιώργος Νικόπουλος

Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής, Κοζάνη

13, 14 Ιουλίου 2026

Θέατρο

13ος Άθλος

Κείμενο, σκηνοθεσία: Δημήτρης Πασσάς

Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών

14, 15 Ιουλίου 2026

Μουσική

Κατά κόσμον Αυρηλία, Η ασκητική της αγάπης

in excelsis orchestra

Μετοχιακό συγκρότημα Νέων Φλογητών

Χορός

Ίχνος

Ιδέα, έρευνα, χορογραφία, σκηνοθεσία: Ιωάννης Καρούνης

Αρχαιολογικό Μουσείο Δράμας

15, 16 Ιουλίου 2026

Μουσικό θέατρο

Φροσύνη

Η Κυρά των Καημών

Σύλληψη, καλλιτεχνική διεύθυνση, μουσική: Ξανθούλα Ντακοβάνου

Με τον Νίκο Φιλιππίδη

Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης, Ιωάννινα

Μουσική

Μαθήματα Ωδικής – Ο κυρ Άγγελος

Πρωτότυπο κείμενο, σκηνοθεσία, δραματουργική επεξεργασία: Θανάσης Σαράντος

Ερμηνεία, αυτοβιογραφικά κείμενα, σκηνικά έργα: Άγγελος Παπαδημητρίου

Ρωμαϊκή Αγορά Δελφών

Μουσική

Ό,τι μένει ανθρώπινο

Σκηνοθεσία, δραματουργία: Πηνελόπη Φλουρή

Ερμηνεία: Ναταλία Δραγούμη

Ελληνιστικό Θέατρο στο Δίον, Πιερία

17, 18 Ιουλίου 2026

Θέατρο

Σχώρα με

Σκηνοθεσία: Γιώργος Γούσης

Ερμηνεύουν: Δήμητρα Χατούπη, Φελίς Τόπη

Αρχαίο Θέατρο Γιτάνων, Θεσπρωτία

Παράσταση / Δράση για παιδιά και εφήβους

Οέ Οέ! Τραγούδια στο πατάρι

Ιδέα, κείμενο: Patari Project

Σκηνοθεσία: Σοφία Πάσχου

Κάστρο Λαμίας

Μουσική

Σοφοί, σαλοί και ενοχλητικοί σε απολογία

Προσωπογραφίες εκτός πολιτικής ορθότητας

Σύλληψη, επιμέλεια κειμένων: Κορίνα Βουγιούκα

Πρωτότυπη μουσική: Τάσος Ρωσόπουλος

Ιερό του Μέσσου Λέσβου

Μουσική

Μείνε άνθρωπος σε πείσμα των ανθρώπων

Καντάτα για ηθοποιό, τραγούδι και οργανικό σύνολο

Ιδέα, δραματουργία: Λένια Ζαφειροπούλου, Φανή Βοβώνη

Απαγγελία: Γιάννος Περλέγκας • Τραγούδι: Λένια Ζαφειροπούλου

Αρχαιολογικός χώρος Αβδήρων, Ξάνθη

19, 20 Ιουλίου 2026

Παράσταση / Δράση για παιδιά και εφήβους

Η πάστα του Απόλλωνα

Αρχαιολόγος, συγγραφέας, περφόρμερ: Κωνσταντίνα Χαβάκη

Σκηνοθεσία: Βασίλης Σταματάκης

Μυκηναϊκή Ακρόπολη Αγίου Ανδρέα Σίφνου

Παράσταση / Δράση για παιδιά και εφήβους

Η φάρμα των «ανθρώπων»

Μια συνομιλία με το βιβλίο του Τζωρτζ Όργουελ

Σκηνοθεσία: Πέτρος Παπαζήσης

Οθωμανικό Λουτρό, Κάστρο Χίου

20, 21 Ιουλίου 2026

Εικαστικά / Περφόρμανς

Θάλασσα Μνήμη: Χαρακτικά ηχοτοπία

Επιμέλεια: Χαρά Σαΐτη

Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης, Πρέβεζα

Διάρκεια έως 31/8

Θέατρο

Η αρπαγή της Περσεφόνης – Η επιστροφή

Σύλληψη, σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Βασιλακόπουλος

Α΄ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας

22, 23 Ιουλίου 2026

Θέατρο

Το μαύρο πρόβατο

Σκηνοθεσία: Σωτήρης Ρουμελιώτης

Αρχαίο Θέατρο Δημητριάδος, Βόλος

Παράσταση / Δράση για παιδιά και εφήβους

Ο σπουργίτης με το κόκκινο γιλέκο

Διασκευή, σκηνοθεσία, χορογραφία: Πάρης Μαντόπουλος

Πρωτότυπη μουσική: Νίκος Κυπουργός

Αρχαιολογικός χώρος Ολύνθου, Χαλκιδική

23, 24 Ιουλίου 2026

Θέατρο

Ο γλάρος του Άντον Τσέχοφ

Σκηνοθεσία, δραματουργική επεξεργασία: Ζωή Ξανθοπούλου

Κάστρο Ρίου

24, 25 Ιουλίου 2026

Θέατρο

Όταν ο άνθρωπος μένει

Μια παράσταση για τη φροντίδα, τη φιλία και τις πόλεις

Σκηνοθεσία: Ένκε Φεζολλάρι

Παλαιό Γυναικόκαστρο Κιλκίς

25, 26 Ιουλίου 2026

Εικαστικά / Περφόρμανς

Μαγικός φανός

Σύλληψη, καλλιτεχνική επιμέλεια: Γιώργος Μωραΐτης, Σωτήρης Τσίγκανος, Ιώνιαν Μπισάι

Προμαχώνας Αγίου Γεωργίου Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου

26, 27 Ιουλίου 2026

Θέατρο

Μωρίας εγκώμιο του Έρασμου

Ομάδα Θεάτρου ΑTONAλ

Σκηνοθεσία: Σοφία Μαραθάκη

Αρχαιολογικός χώρος Μυστρά

Θέατρο

Οι επιζώντες

Σκηνοθεσία: Τάκης Τζαμαργιάς

Αρχαίο Θέατρο Μήλου

Μουσική

Κοινή ανάσα

Μουσική σύνθεση: Ορέστης Παπαϊωάννου

SymPnoia Ensemble

Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας

27, 28 Ιουλίου 2026

Θέατρο

Αγώνας λόγων

Κείμενο, σκηνοθεσία, ερμηνεία: Διαμαντής Καραναστάσης

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Εμίρ Κουστουρίτσα

Ζιντζιρλί Τζαμί, Σέρρες

28, 29 Ιουλίου 2026

Χορός

Πνοή φωτός

Χορογραφία, σκηνοθεσία: Αποστολία Παπαδαμάκη

Πρωταγωνιστούν: Λυδία Κονιόρδου, Μαρία Παπαγεωργίου

Αρχαιολογικός χώρος Αρχαίας Κορίνθου

Θέατρο

Η πλατεία μικραίνει

Θεατρική Ομάδα Φίλων Κιμώλου

Δραματοποίηση, σκηνοθεσία: Γιώργος Ζαϊμάκης

Κάστρο Κιμώλου

Θέατρο

Η προσευχή της θάλασσας

Σύνθεση κειμένου, δραματουργική επεξεργασία, σκηνοθεσία: Αικατερίνη Παπαγεωργίου

Αρχαιολογικός χώρος Πλευρώνας, Μεσολόγγι

30, 31 Ιουλίου 2026

Παράσταση / Δράση για παιδιά και εφήβους

Από τι ζουν οι άνθρωποι του Λέοντος Τολστόι

Διασκευή, σκηνοθεσία: Χρήστος Χριστόπουλος

Οικία Βλαχοθανάση, Βόρεια Εύβοια

Μουσικό θέατρο

ΡΩ. στην άκρη του Χρόνου

Ορχήστρα και Χορωδία ΙΩΝΙΑ της Νέας Ιωνίας Βόλου

Νεώρια αρχαιολογικού χώρου Οινιαδών, Αιτωλοακαρνανία

Θέατρο

Λυσιστράτες του Αριστοφάνη

Σύλληψη, σκηνοθεσία, μετάφραση: Τζίνα Θλιβέρη

Εκκλησιαστήριο Αρχαίας Μεσσήνης, Μεσσηνία

1, 2 Αυγούστου 2026

Μουσική

Αγάπης ανάβαση

Σκηνοθεσία, κείμενο, μουσικός επί σκηνής: Κική Κέρζελη

Πρωτότυπη μουσική: Σπύρος Καλλιβωκάς

Σπήλαιο Πετραλώνων, Χαλκιδική

2, 3 Αυγούστου 2026

Θέατρο

Σε όλους τους ανθρώπους βλέπω τον εαυτό μου

Σκηνοθεσία: Στέφανος Καρυδάκης

Αρχοντικό Τσιατσιαπά, Καστοριά

Μουσικό θέατρο

Εκ κορμού

Πρωτότυπη μουσική: Γιώργος Δούσης

Αρχαιολογικός χώρος Αρχαίας Κορίνθου

Εικαστικά / Περφόρμανς

Καρστικά όνειρα

Εικαστικοί: Άγγελος Πλέσσας, Λυδία Δεληκούρα

Επιμέλεια: Στέφη Στούρη

Αρχαίο Θέατρο Ορχομενού Αρκαδίας

4, 5 Αυγούστου 2026

Θέατρο

Φιλοκτήτης του Χάινερ Μύλλερ

Μετάφραση, δραματουργία: Ελένη Βαροπούλου

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ευκλείδης

Εικαστική εγκατάσταση: Πέτρος Τουλούδης

Αρχαιολογικός χώρος Καβειρίου, Λήμνος

Θέατρο

Η διαθήκη του καθηγητή του Δημήτρη Χατζή

Δραματουργική επεξεργασία, σκηνοθεσία: Ασπασία-Μαρία Αλεξίου

Αρχαιολογικός χώρος Μυκηνών

Χορός

Διάλειμμα θερινής νυκτός

Χορογραφία: Δημήτρης Μυτιληναίος

Αρχαιολογικός χώρος Μαντίνειας, Αρκαδία

5, 6 Αυγούστου 2026

Μουσική

Πόλεμος και «Ειρήνη;»

Μουσική σύνθεση, σύλληψη ιδέας: Ευαγγελία Βελλή-Κοσμά

Αρχαία Έδεσσα – Αρχαιολογικός χώρος Λόγγου

6, 7 Αυγούστου 2026

Θέατρο

9:43 Μη ακριβές αντίγραφο

Κείμενο, σκηνοθεσία: Μάρια Φλωράτου

Αρχαιολογικό Μουσείο Νεμέας

Μουσική

Μέτρα εαυτόν – και αν αντέχεις μάθε τον

Πρωτότυπη μουσική, ενορχήστρωση, λύρα: Στέλιος Πετράκης

Σύλληψη ιδέας, σενάριο, σκηνοθεσία: Ελπίδα Σκούφαλου

Φρούριο Καζάρμα Σητείας

7, 8 Αυγούστου 2026

Μουσική

Ὅταν ἄνθρωπος ᾖ

Λόγιοι σκοποί της Κωνσταντινούπολης – Μουσικές της συνύπαρξης

Αρχαιολογικός χώρος Ανακτορούπολης, Καβάλα

Θέατρο

Ακριβούλα μου

Σκηνοθεσία: Όλια Λαζαρίδου

Κάστρο Σκιάθου

Μουσική

Λωτοφάγοι ή Η ευθύνη

Σύλληψη, καλλιτεχνική επιμέλεια: Kournos Music Festival

Ερμηνεύει η Έλλη Πασπαλά

Προϊστορικός οικισμός Μύρινας Λήμνου

9, 10 Αυγούστου 2026

Εικαστικά / Περφόρμανς

Κάθοδος

Επιμέλεια, παραγωγή: Counter-, fast filly, PHĒNO

Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης

Μουσική

Παίζω άρα υπάρχω

Ο άνθρωπος, το παιχνίδι και η μουσική

Πιάνο: Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου

Ηθοποιός: Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος

Πύργος Μπαζαίου, Νάξος

Παράσταση / Δράση για παιδιά και εφήβους

Ένας άνθρωπος από μέταλλο

Κείμενο: Νίκος Αντωνίου

Σκηνοθεσία, δραματουργική επεξεργασία: Γιώργος Αντωνόπουλος

Μουσείο Ζακύνθου

10, 11 Αυγούστου 2026

Παράσταση / Δράση για παιδιά και εφήβους

Στο άλλο της χέρι κρατούσε ένα αστέρι

Βασισμένο στα Ποιήματα με ζωγραφιές σε μικρά παιδιά του Γ. Σεφέρη

Σύλληψη: Ειρήνη Μάστορα

Σκηνοθεσία: Άρης Μπαλής

Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών

Χορός

Αααχ…

Ιδέα, χορογραφία, ερμηνεία, δραματουργία:

ÁMFI (Ιουλία Ζαχαράκη & Βαρβάρα Μπαρδακά)

Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

12, 13 Αυγούστου 2026

Παράσταση / Δράση για παιδιά και εφήβους

Πέρα πάντα παντού

Μουσική σύνθεση: Περικλής Βραχνός

Αρχαιολογικό Μουσείο Σαμοθράκης

Χορός

Στόμα

Σύλληψη, χορογραφία: Βιτόρια Κωτσάλου

Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας «Αρέθουσα»

Μουσική

Η συλλογή – Μια ξενάγηση προς την ευτυχία

Πρωτότυπη μουσική: Αναστασία Γιαμούζη

Εικαστική εγκατάσταση: Μάγδα Δήμου

Παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Παράσταση / Δράση για παιδιά και εφήβους

Ο Μοσχάμπαρης

Δραματουργία, σκηνοθεσία: Δημήτρης Αγαρτζίδης, Δέσποινα Αναστάσογλου

Κάστρο Μυτιλήνης

17, 18 Αυγούστου 2026

Χορός

Δράκος – Hymn of Decay

Χορογραφία: Δανάη & Διονύσιος, σε συνεργασία με τους/τις περφόρμερ

Ωδείο Ακρόπολης Ρόδου

18, 19 Αυγούστου 2026

Μουσική

Αθρωπόλειπος: Η άνοδος στην πέτρα στο άνοιγμα στον ορίζοντα

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Γιώργης Καλομοίρης, Αργαστήρι – Androidus

Μουσικό συγκρότημα Θοδωρή Κοντονιά

Ιερά Μονή Αρκαδίου, Ρέθυμνο

19, 20 Αυγούστου 2026

Θέατρο

Χρυσός δίσκος

Σκηνοθεσία, κείμενο: Δανάη Λιοδάκη

Πολυχώρος Πολιτισμού Ισλαχανέ, Θεσσαλονίκη

20, 21 Αυγούστου 2026

Θέατρο

Οι γυναίκες της Αλκυονίας

Κείμενο, σκηνοθεσία: Γιώργος Σαχίνης

Αρχαιολογικός χώρος Λέρνας, Αργολίδα

Χορός

ΜΟΛΥΒΔΟΣ

Σύλληψη, χορογραφία: Άρτεμις Λαμπίρη

Δίδυμο Οθωμανικό Λουτρό Τρικάλων

21, 22 Αυγούστου 2026

Θέατρο

Σταφιδόκαμπος

Κείμενο, σκηνοθεσία: Ειρήνη Λαμπρινοπούλου

Αρχαίο Θέατρο Ήλιδας

Εικαστικά / Περφόρμανς

Παράδεισος, μετατόπιση

Επιμέλεια:Πάνος Γιαννικόπουλος, Κατερίνα Γναφάκη

Αρχαιολογικός χώρος Φαιστού & Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς, Ηράκλειο Κρήτης

Διάρκεια έως 29/8

22, 23 Αυγούστου 2026

Θέατρο

Πώς εβρεθήκαμε εδώ πέρα;

Σκηνοθεσία: Θεανώ Μεταξά

Σύλληψη, δραματουργία: Ελευθερία Κωνσταντοπούλου

Αρχαιολογικός χώρος Μυκηναϊκής Ακρόπολης Τίρυνθας

Εικαστικά / Περφόρμανς

Ισοκράτημα

Επιμέλεια: ERRIZA

Κάστρο Ιωαννίνων

Θέατρο

Φοινικιά ή Το χέρι που ονειρεύεται

Σκηνοθεσία: Αουλόνα Λούπα

Σύλληψη, δραματουργία: Γωγώ Παπαϊωάννου

Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας

23, 24 Αυγούστου 2026

Θέατρο

Αντιγόνη: Γεννήθηκα για να αγαπώ

Δραματουργία: Αμαλία Αρσένη, Μαρία Κουρή

Σκηνοθεσία: Γιάννης Αναστασάκης

Κάστρο Αγίου Γεωργίου, Αργοστόλι, Κεφαλονιά

Θέατρο

Οι Θεοί της Γης του Χαλίλ Γκιμπράν

Σκηνοθεσία, απόδοση: Σοφία Αντωνίου

Φορτέτσα Ρεθύμνου

24, 25 Αυγούστου 2026

Χορός

Θα ξεχαστώ αλλά δεν θα σε ξεχάσω

Ομάδα χορού Λάθος Κίνηση

Χορογραφία: Κωνσταντίνος Μίχος

Νεκρομαντείο Αχέροντα, Πρέβεζα

25, 26 Αυγούστου 2026

Μουσική

Καρπός

Πρωτότυπη μουσική: Αποστόλης Κουτσογιάννης, Nava Hemyari

Χορός: Σωτηρία Κουτσοπέτρου

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης

Θέατρο

Προμηθέας vs Homo

Σκηνοθεσία παράστασης και ταινίας: Βίκυ Βολιώτη

Αρχαίο Θέατρο Σάμου (Ξύλινο)

26, 27 Αυγούστου 2026

Παράσταση / Δράση για παιδιά και εφήβους

Η γειτονιά

Κείμενο, σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Θάνος

Αρχαιολογικό Μουσείο Βαθέoς Ιθάκης

Θέατρο

Κιτ επιβίωσης

Σκηνοθεσία: Θανάσης Ζερίτης

Ρωμαϊκό Ωδείο Νικόπολης, Πρέβεζα

Παράσταση / Δράση για παιδιά και εφήβους

Κουίζ για ένα είδος που χάνεται: Απάντησε σωστά για να υπάρχεις

Σύλληψη, σκηνοθεσία: Βάσια Ατταριάν, Μυρτώ Μακρίδη

Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας

29, 30 Αυγούστου 2026

Θέατρο

Ο θαυματοποιός του Μπράιαν Φρίελ

Ομάδα Fail Better

Σκηνοθεσία: Θανάσης Δόβρης

Ρωμαϊκή Οικία Κω (Casa Romana)

30, 31 Αυγούστου 2026

Μουσική

Χάρις κοινή…

Μια τελετουργία συν-ύπαρξης

Polis Ensemble Επταπύργιο, Θεσσαλονίκη

Ομιλία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη στη Συνέντευξη Τύπου «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός- 2026»

«Μέσα από την αναδρομή στο πρόγραμμα “Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός”, την οποία παρακολουθήσαμε στο βίντεο, αντιλαμβάνεται κανείς, πώς ένας θεσμός που ξεκίνησε το δύσκολο καλοκαίρι του 2020, μέσα στην πανδημία, για να μη μείνει ένα ελληνικό καλοκαίρι χωρίς μουσική και χωρίς τέχνες, έχει πλέον εδραιωθεί. Μπαίνοντας στη δεύτερη εξαετία της ζωής του, ανανεώνεται και ενισχύει τη θεώρηση με την οποία ξεκίνησε: Πέρα από ένα σύνολο εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία, για να τα ζωντανέψουν και να αναδείξουν τη διαχρονική συνέχεια του ελληνικού πολιτισμού, ο ελληνικός πολιτισμός είναι ένας και αδιάσπαστος, ξεκινώντας χιλιετίες πριν και φτάνοντας στο σήμερα. Υπό αυτή την έννοια, η διάκριση ανάμεσα στην πολιτιστική κληρονομιά και το παρελθόν, από τη μία πλευρά, και στη σύγχρονη δημιουργία και το παρόν ή το μέλλον, από την άλλη, είναι ουσιαστικά ένα τεχνικό ζήτημα. Ο ελληνικός πολιτισμός –και αυτό είναι το μεγάλο του συγκριτικό πλεονέκτημα– είναι αδιάσπαστος, καθώς η σύγχρονη δημιουργία, εκ των πραγμάτων, μπολιάζεται και αρδεύεται από το παρελθόν. Το παρελθόν προσφέρει πολύ σημαντικά εφόδια και εγγυήσεις για ένα δυναμικό παρόν και ένα ακόμη καλύτερο μέλλον.

Το φετινό θέμα, «Πόσο ώριμος, πόσο ωραίος είναι ο άνθρωπος όταν είναι πραγματικά άνθρωπος», νομίζω ότι μας φέρνει αντιμέτωπους με δύο προκλήσεις και πραγματικότητες της εποχής μας. Ο Μένανδρος, στη συγκεκριμένη εποχή κατά την οποία γράφει, αντιμετωπίζει παρεμφερή ζητήματα με εκείνα που μας απασχολούν σήμερα. Ένα από τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά της δημόσιας αλλά και της ιδιωτικής μας ζωής είναι η τοξικότητα, η οποία πλέον διατρέχει τα πάντα. Και μην φανταστείτε ότι αφορά μόνο την πολιτική ζωή. Νομίζω ότι όλοι βλέπουμε, είτε ως θύματα είτε ως παρατηρητές, φαινόμενα που εκδηλώνονται στον χώρο του διαδικτύου. Πρόκειται για μια τοξικότητα που δημιουργεί μεγάλα προβλήματα, κυρίως στους νέους ανθρώπους. Ίσως, οι μεγαλύτεροι να έχουμε αναπτύξει περισσότερα αντισώματα. Για τους νέους, όμως, αυτή η τοξικότητα είναι εξαιρετικά βλαβερή και, επί της ουσίας, υπονομεύει το μέλλον των νέων γενεών.

Το δεύτερο ζήτημα με το οποίο ζούμε πλέον και το οποίο αποτελεί τη μεγάλη πρόκληση της εποχής μας, συνδέεται άμεσα με τον πολιτισμό, με τη δική σας δημιουργικότητα και με το δικό σας επάγγελμα ή λειτούργημα: είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη, η οποία πλέον έχει μπει, για τα καλά, στη ζωή μας. Ακόμη και αν δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, αναζητούμε πληροφορίες στο ChatGPT, από τα πιο απλά έως τα πιο σύνθετα ζητήματα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι μια εξέλιξη, μια τεχνολογία που μας είναι απαραίτητη και η οποία μπορεί να έχει εξαιρετικά ευεργετικές συνέπειες, εφόσον τη διαχειριζόμαστε σωστά και, κυρίως, εφόσον τοποθετούμε τον άνθρωπο στο κέντρο της, ως βασικό παράγοντα της ανάπτυξής της.

Όλη η τεχνολογία και η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργήθηκαν από το ανθρώπινο μυαλό. Αυτό, λοιπόν, το ανθρώπινο μυαλό δεν πρέπει να το θέσουμε σε δεύτερη μοίρα. Ο άνθρωπος, η ανθρώπινη ψυχή, το συναίσθημα και το μυαλό είναι εκείνα που πρέπει να καθορίζουν τόσο τη σχέση μας με την Τεχνητή Νοημοσύνη όσο και τη χρήση της. Επομένως, η συγκεκριμένη φράση του Μενάνδρου είναι σήμερα εξαιρετικά επίκαιρη.

Το πρόγραμμα “ΌΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ” ξεκίνησε σε μια περίοδο κατά την οποία ο καλλιτεχνικός χώρος, εσείς οι καλλιτέχνες, ήσασταν ο κλάδος που επλήγη από την πανδημία περισσότερο από όλους. Ήρθε, λοιπόν, το πρόγραμμα αυτό, δειλά στην αρχή αλλά ουσιαστικά, να στηρίξει τους νέους δημιουργούς και την καλλιτεχνική παραγωγή. Σήμερα μπορώ να πω ότι περισσότεροι από 3.500 καλλιτέχνες έχουν συμμετάσχει και έχουν επενδύσει στο “Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός”, όπως και το ίδιο το πρόγραμμα έχει επενδύσει σε εσάς, τους καλλιτέχνες. Αν σε αυτούς προσθέσουμε περίπου έναν αντίστοιχο αριθμό τεχνικών από τις τοπικές κοινωνίες, την Εθνική Λυρική Σκηνή και όλους τους φορείς που το υποστηρίζουν έχουμε περίπου 7.000 ανθρώπους οι οποίοι εργάστηκαν και εξασφάλισαν ένα εισόδημα μέσα από αυτό.

Σήμερα το Υπουργείο Πολιτισμού έχει ενισχύσει, μέσω της Λυρικής, τον θεσμό με περισσότερα από 18 εκατομμύρια ευρώ. Αν συνυπολογίσουμε τόσο τους ανθρώπινους όσο και τους οικονομικούς πόρους που έχουν διατεθεί, βλέπουμε ότι ένας τέτοιος θεσμός, με πολύ διακριτικό αλλά ουσιαστικό τρόπο, έχει καταφέρει να στηρίξει τη σύγχρονη δημιουργία και παραγωγή.

Φέτος, όπως είχαμε πει στον απολογισμό της περσινής περιόδου, προσθέσαμε νέους αρχαιολογικούς χώρους, αυξάνοντας και τις παραγωγές, γεγονός εξαιρετικά θετικό. Εκεί που παραμείναμε στον ίδιο αριθμό είναι οι περιφέρειες. Το πρόγραμμα αφορά τις 12 από τις 13 περιφέρειες της χώρας, γιατί πραγματικά θέλουμε να ενισχύσουμε τη σύγχρονη παρουσία και τη σύγχρονη δημιουργία, εκτός Αττικής. Η Αθήνα και η Αττική έχουν, σαφώς, πολύ περισσότερες ευκαιρίες από ό,τι οι υπόλοιπες περιφέρειες.

Επίσης, ιδιαίτερα σημαντική είναι η πλατφόρμα που, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, λειτουργεί πλέον στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μέσω αυτής δεν υποστηρίζονται μόνο τα logistics του προγράμματος, αλλά αναρτώνται και παραστάσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι με τον τρόπο αυτό η δική σας δουλειά και η δική μας προσπάθεια προβάλλονται ευρύτερα και φτάνουν μέσω του διαδικτύου, εκεί όπου διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να φτάσουν,

Και, προφανώς, αυτή η προσπάθεια δεν σταματά. Ό,τι δημιουργούμε με το Ταμείο Ανάκαμψης στο Υπουργείο Πολιτισμού έχει συνέχεια. Κάθε χρόνο, πάλι μέσω της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, η πλατφόρμα θα εμπλουτίζεται με νέες παραστάσεις και νέα δρώμενα. Παράλληλα, έρχεται να προστεθεί στην πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, η δημιουργία μιας πλατφόρμας για τον σύγχρονο πολιτισμό –η οποία, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα λειτουργήσει από τον Ιούλιο– ώστε, μέσα από αυτόν τον συνδυασμό, να προβάλλεται όσο το δυνατόν περισσότερο, η σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία, αποκτώντας μια νέα διάσταση μέσω του διαδικτύου.

Θα ήθελα, επίσης, να πω ότι ακούω πολλές φορές να λέγεται, πως το Υπουργείο Πολιτισμού ή προσωπικά εγώ, δίνουμε μεγαλύτερη βαρύτητα στους αρχαιολογικούς χώρους και ότι εκεί κατευθύνονται περισσότερα χρήματα από ό,τι στη σύγχρονη δημιουργία. Καταρχάς, αυτό δεν είναι αληθές. Αν εξετάσουμε τα στοιχεία, θα δούμε ότι τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Το βασικό, όμως, είναι ότι όσο ενισχύουμε, αναδεικνύουμε και αποκαθιστούμε τους αρχαιολογικούς χώρους και δημιουργούμε νέους αρχαιολογικούς χώρους και ανοίγουμε νέα μουσεία, τόσο αυξάνονται τα έσοδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Και όταν αυξάνονται τα έσοδα, το Υπουργείο μπορεί να υποστηρίζει, πολύ περισσότερο και πολύ πιο άνετα, τη σύγχρονη δημιουργία.

Οι προϋπολογισμοί των καλλιτεχνικών μας οργανισμών βαίνουν αυξανόμενοι και σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζουν την πίεση που αντιμετώπιζαν πριν από το 2019. Διότι, από το 2020, θεσμοθετήσαμε ότι τα έσοδα από τους αρχαιολογικούς χώρους, πέρα από την επένδυση στην πολιτιστική κληρονομιά, ενισχύουν και τη σύγχρονη δημιουργία. Επίσης, τα 18 εκατομμύρια ευρώ που ανέφερα προηγουμένως για το θεσμό “ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ”, πιθανότατα δεν θα μπορούσαν να διατεθούν από το Υπουργείο, αν δεν υπήρχαν τα αυξημένα έσοδα από τους αρχαιολογικούς χώρους. Επομένως, όλα βρίσκονται σε μια ισορροπία. Φέτος αποδίδουμε και ανοίγουμε περίπου 19 νέους αρχαιολογικούς χώρους σε όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, πρωτίστως για τις τοπικές κοινωνίες, γιατί, εν τέλει, η διάχυση του πολιτισμού δεν είναι μόνο αναπτυξιακό ζήτημα. Είναι ζήτημα κοινωνικής συνοχής, ιδίως σε μια εποχή κατά την οποία η κοινωνική συνοχή δοκιμάζεται για πολλούς λόγους.

Οι προτάσεις που επελέγησαν για το πρόγραμμα του 2026 αξιολογήθηκαν, μέσω της γνωστής διαδικασίας της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης, την οποία συγκροτεί το Υπουργείο Πολιτισμού, με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των τεχνών, υπό την προεδρία του Γιώργου Κουμεντάκη. Για ακόμη μία φορά θα ήθελα να τον ευχαριστήσω ιδιαίτερα, όπως και τα μέλη της Επιτροπής, για τον χρόνο και την εμπειρία που καταθέτουν κάθε φορά, προκειμένου να καταλήξουν σε μια ορθή αξιολόγηση. Οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται αυξάνονται κάθε χρόνο. Και αυτό είναι για εμάς εξαιρετικά θετικό, καθώς μας δίνει τη δυνατότητα να σκεφτόμαστε τη διαρκή ενίσχυση του θεσμού, επειδή υπάρχει ανταπόκριση.

Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε περισσότερα, πέρα από το ότι ξέρω πως κάποιοι μπορεί να αναρωτηθούν: «Μα, είναι δυνατόν να δείχνουν τα αγάλματα να ραγίζουν;». Ναι, τα αγάλματα μπορούν να ραγίσουν, γιατί έχουν ψυχή και είναι, επί της ουσίας, ζωντανά όντα. Ραγίζουν για να αναδειχθεί από μέσα κάτι καινούργιο, κάτι νέο.

Το άγαλμα, ως κατάλοιπο της πολιτιστικής κληρονομιάς, παραμένει πάντοτε στιβαρό και προστατευμένο. Όμως, είναι εκείνο που, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, γεννά τη σύγχρονη δημιουργία και αποτελεί πηγή έμπνευσης και για εσάς.

Σας ευχαριστώ πολύ».

Χαιρετισμός του Καλλιτεχνικού Διευθυντή της ΕΛΣ, Γιώργου Κουμεντάκη

Φτάνοντας στην έβδομη χρονιά του, ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός» έχει πλέον κατακτήσει μια ξεχωριστή θέση στον πολιτιστικό χάρτη της χώρας. Αυτό που ξεκίνησε το 2020 εν μέσω πανδημίας, ως μια σημαντική πρωτοβουλία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη για τη σύνδεση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, έχει εξελιχθεί σε έναν αναγνωρισμένο θεσμό με παρουσία σε όλη τη χώρα, που φέρνει σε δημιουργικό διάλογο το παρελθόν με το παρόν και αναδεικνύει τους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία ως ζωντανά πεδία πολιτιστικής έκφρασης.

Η φετινή διοργάνωση είναι η μεγαλύτερη και πιο πολυσυλλεκτική που έχει πραγματοποιηθεί έως σήμερα. Χάρη στην ενισχυμένη χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού –όπως η ίδια η Υπουργός είχε δεσμευτεί στην περσινή μας παρουσίαση–, ο θεσμός διευρύνεται ουσιαστικά, τόσο ως προς το μέγεθος όσο και ως προς την απεύθυνση του προγράμματός του. Οι παραγωγές αυξάνονται από 70 σε 95, οι αρχαιολογικοί χώροι από 68 σε 94, ενώ περισσότεροι από 900 καλλιτέχνες συμμετέχουν στο πρόγραμμα με νέες πρωτότυπες δημιουργίες. Παράλληλα, το δίκτυο των χώρων εμπλουτίζεται με την ένταξη 19 νέων αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων σε όλη την Ελλάδα. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν τη δυναμική και τη συνεχή εξέλιξη του θεσμού, καθώς και την εμπιστοσύνη που δείχνουν σε αυτόν τόσο η καλλιτεχνική κοινότητα όσο και οι τοπικές κοινωνίες σε ολόκληρη τη χώρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι χάρη στο Ταμείο Ανάκαμψης ο θεσμός διαθέτει πλέον ένα σύγχρονο σάιτ, το www.allofgreeceoneculture.gr. Μέσα από τον ιστότοπο, οι επισκέπτες μπορούν να ενημερώνονται για τον καλλιτεχνικό προγραμματισμό, να περιηγούνται σε έναν διαδραστικό χάρτη με τις εκδηλώσεις ανά περιφέρεια και να έχουν πρόσβαση στο πλήρες αρχείο του θεσμού από το 2020 έως σήμερα, μέσα από φωτογραφικό υλικό και πληροφορίες για τους χώρους που έχουν φιλοξενήσει παραγωγές. Παράλληλα, είναι ήδη διαθέσιμες online 30 βιντεοσκοπημένες παραγωγές των δύο τελευταίων ετών, δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να γνωρίσει τον θεσμό μέσα από μια ζωντανή ψηφιακή εμπειρία.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η φετινή θεματική, η οποία εμπνέεται από τον στίχο του Μενάνδρου Ὡς χαρίεν ἔστ᾽ ἄνθρωπος, ἂν ἄνθρωπος ᾖ. Σε μια εποχή βαθιών κοινωνικών, τεχνολογικών και πολιτισμικών μεταβολών, η επιστροφή στον άνθρωπο και ο αναστοχασμός πάνω στην ανθρώπινη υπόσταση αποκτούν ξεχωριστή βαρύτητα. Οι δημιουργοί και οι καλλιτεχνικές ομάδες ανταποκρίθηκαν με ευαισθησία, φαντασία και τόλμη, προτείνοντας πρωτότυπα έργα που συνομιλούν με τη θεματική αυτή μέσα από διαφορετικές μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης.

Μέσα στα χρόνια, ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός» έχει εξελιχθεί σε έναν σταθερό και ζωντανό πυρήνα σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας με πανελλαδική παρουσία, κερδίζοντας σταθερά την ανταπόκριση ενός ολοένα και ευρύτερου κοινού. Ενδεικτικά αναφέρω ότι την περσινή χρονιά τις εκδηλώσεις παρακολούθησαν πάνω από 45.000 θεατές, γεγονός που επιβεβαιώνει τη διαρκώς αυξανόμενη απήχηση και δυναμική του προγράμματος, καθώς και την ευρεία του αποδοχή τόσο από τους κατοίκους των περιοχών που επισκεπτόμαστε όσο και από τους Έλληνες και ξένους επισκέπτες.

Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στην Υπουργό Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη για την τόσο σημαντική πρωτοβουλία και τη διαρκή της στήριξη σε έναν θεσμό που έχει πλέον αποκτήσει σταθερή παρουσία και ουσιαστικό αποτύπωμα στον πολιτιστικό χάρτη της χώρας.

Από την 1ηΙουλίου και για δύο ολόκληρους μήνες έως και τις 31 Αυγούστου, θα παρουσιαστούν 95 νέες παραγωγές σε 94 αρχαιολογικούς χώρους και συγκεκριμένα σε αρχαία θέατρα, ρωμαϊκά ωδεία, βυζαντινά μνημεία, μουσεία, κάστρα, τζαμιά, αρχοντικά, ιερές μονές, εκκλησίες και προϊστορικούς οικισμούς, σε 12 περιφέρειες της Ελλάδας, εκτός της Αττικής. Συνολικά θα παρουσιαστούν 190 εκδηλώσεις, που διαμορφώνουν ένα πλούσιο και πολυδιάστατο τοπίο καλλιτεχνικής δημιουργίας: Στην κατηγορία της μουσικής θα παρουσιάσουμε 23 νέες παραγωγές, του θεάτρου 34 νέες παραγωγές, στις παραστάσεις και δράσεις για παιδιά και εφήβους 13 παραγωγές, στον χορό 14 παραγωγές, στα εικαστικά και περφόρμανς 8 παραγωγές και, τέλος, στο μουσικό θέατρο 3 παραγωγές. Αξίζει να σημειωθεί ότι και φέτος το ενδιαφέρον υπήρξε ιδιαίτερα αυξημένο, με τις προτάσεις που υποβλήθηκαν να ξεπερνούν τις 800.

Ο προϋπολογισμός της φετινής διοργάνωσης ανέρχεται στα 2.845.800 ευρώ, εκ των οποίων για τη μουσική δίνονται 688.200 ευρώ, για το θέατρο 1.078.800 ευρώ, για τις παραστάσεις / δράσεις για παιδιά και εφήβους 372.000 ευρώ, για τον χορό 390.600 ευρώ, για τα εικαστικά και τις περφόρμανς 223.200 ευρώ και για το μουσικό θέατρο 93.000 ευρώ.

Είναι σημαντικό να τονίσω ότι οι προκρατήσεις των θέσεων θα γίνουν σε δύο φάσεις: Στις 24 Ιουνίου θα ξεκινήσουν οι προκρατήσεις για τις εκδηλώσεις του Ιουλίου, και στις 24 Ιουλίου για τις εκδηλώσεις του Αυγούστου. Οι προκρατήσεις θα γίνονται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του θεσμού www.allofgreeceoneculture.gr.

Όπως στις προηγούμενες έξι διοργανώσεις, έτσι και φέτος οι παραγωγές που θα δημιουργηθούν για το φετινό πρόγραμμα ανήκουν αποκλειστικά στους καλλιτέχνες. Μετά τις δύο ημέρες παρουσίασής τους στο πρόγραμμα του θεσμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός», οι καλλιτέχνες θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν την παραγωγή τους όπου και όποτε επιθυμούν.

Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους τους καλλιτέχνες και τις ομάδες που λαμβάνουν μέρος στη φετινή διοργάνωση.

Πληροφορίες

• Όλες οι εκδηλώσεις προσφέρονται δωρεάν από το Υπουργείο Πολιτισμού.

• H προκράτηση θέσης είναι υποχρεωτική.

• Καταβάλλεται μόνο το αντίτιμο εισόδου του αρχαιολογικού χώρου, όπου υπάρχει.

• Πληροφορίες – προκρατήσεις: www.allofgreeceoneculture.gr