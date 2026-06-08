«ΑΦΜ από την Κρήτη έκαναν αιτήσεις για εκτάσεις στην Καστοριά»: Κόλαφος η Τυχεροπούλου για τους 58 που έπαιρναν παράνομες επιδοτήσεις

Πώς ξεσκέπασε το κύκλωμα από την Κρήτη που έπαιρνε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ περιέγραψε η πρώην διευθύντρια εσωτερικού ελέγχου, Παρασκευή Τυχεροπούλου.

Στο εδώλιο κάθονται 58 κατηγορούμενοι από την Κρήτη που δήλωναν εκτάσεις στην Καστοριά.

Η κατάθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου διήρκησε περίπου 5 ώρες. Η πρώην διευθύντρια εσωτερικού ελέγχου έκανε λόγο για δομημένη και συγκεκριμένη εγκληματική συμπεριφορά.

«Όταν διαπίστωσα ότι υπήρχαν ΑΦΜ από την Κρήτη τα οποία έκαναν αιτήσεις για εκτάσεις στην Καστοριά μου προκάλεσε μεγάλη εντύπωση, διαπίστωσα ότι τη μια χρονιά δηλώνονταν οι εκτάσεις αυτές από κάποιον ιδιοκτήτη και την άλλη χρονιά οι ίδιες εκτάσεις δηλώνονταν από άλλον ιδιοκτήτη», είπε χαρακτηριστικά.

Η Παρασκευή Τυχεροπούλου χαρακτήρισε «θαύμα» το γεγονός ότι οι ενδιαφερόμενοι γνώριζαν τις ακριβείς συντεταγμένες των εκτάσεων που ήταν διαθέσιμες, ώστε να τις δηλώσουν ως ιδιοκτήτες. Έδωσε μάλιστα παραδείγματα για άλλες περιπτώσεις ντόπιων παραγωγών που κόπηκαν από τις επιδοτήσεις χωρίς καν να γίνει επιτόπιος έλεγχος.

Η Παρασκευή Τυχεροπούλου εξαπέλυσε τα βέλη στις προηγούμενες διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και σε ανώτερα υπηρεσιακά στελέχη του Οργανισμού, λέγοντας ότι «Οι έλεγχοι δεν ήταν ουσιαστικοί, ήταν τυπικοί».

Στην ερώτηση αν θα μπορούσε κάποιος ενδεχομένως να έχει παραπλανηθεί, από τους κατηγορουμένους, η κυρία η κ. Τυχεροπούλου απάντησε ότι εφόσον οι άνθρωποι αυτοί, κάποιοι άνθρωποι υποστηρίζουν ότι παραπλανήθηκαν, θα πρέπει και να υποδείξουν από ποιόν παραπλανήθηκαν.

Τρία μέλη της οικογένειας του «Φραπέ», οι οποίοι δεν βρίσκονται μεταξύ των κατηγορουμένων, εμφανίζονται στη συγκεκριμένη δικογραφία ως ιδιοκτήτες εκτάσεων, για τις οποίες έλαβαν επιδότηση ορισμένοι κατηγορούμενοι. Ένας εξ αυτων δηλώνοντας ιδιόκτητη έκταση 562 στρεμμάτων!

Απολογούνται οι 12 συλληφθέντες από την Κοζάνη

Ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή απολογούνται οι 12 συλληφθέντες στην Κοζάνη που φέρονται να απέσπασαν εκατομμύρια ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω εικονικών δηλώσεων σε βάθος επταετίας.

Η διαδικασία λήψης απολογιών, είναι σε εξέλιξη, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο γραφείο του Ευρωπαίου ανακριτή ο 5ος κατηγορούμενος, 12 είναι οι συλληφθέντες που οδηγήθηκαν σήμερα στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί αργά το απόγευμα, ενδεχομένως και το βράδυ. Σε 14 άτομα είχε περάσει χειροπέδες η αστυνομία, είναι αντιμέτωποι κατά περίπτωση με ένα βαρύ κατηγορητήριο.

Κατηγορούνται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120.000 ευρώ και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 39 ονόματα. Η δράση του κυκλώματος υπολογίζεται από τις αρχές από το 2019 έως το 2024. Η συνολική ζημιά, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας που προκάλεσε το συγκεκριμένο κύκλωμα, είναι 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Οι φορολογικές παραβάσεις είναι 2,7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ την Παρασκευή απολογήθηκαν δυο μέλη του κυκλώματος.

Πρόκειται για τους γονείς του φερόμενου ως αρχηγού, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και καταβολή χρηματικής εγγύησης 10.000 ευρώ ο καθένας.

Διαβάστε επίσης

«Έλεγε ότι ζει απομονωμένος γιατί έχει καρκίνο στον πνεύμονα» – Η μαρτυρία γείτονα του Τζέιμς Δαλαμάγκα

Ποινική δίωξη για τέσσερα κακουργήματα στον 37χρονο Παλαιστίνιο που κατηγορείται ότι σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα

Κύκλωμα σε πολεοδομίες: Ποια είναι η γ.γ. του δήμου Γαλατσίου που παύθηκε από τη θέση της