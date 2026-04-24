Κοινή δήλωση Ελλάδας, Κύπρου, Ιταλίας και Μάλτας για το Μεταναστευτικό και τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Στο περιθώριο της άτυπης συνάντησης των μελών της ΕΕ στη Κύπρο, η χώρα μαζί με την Ελλάδα, την Ιταλία και την Μάλτα, συζήτησαν για την αποτροπή μιας μεταναστευτικής κρίσης παρόμοιας με εκείνη του 2015.

Οι τέσσερις ηγέτες των κρατών στις συζητήσεις τόνισαν την ανάγκη να συνεχιστεί η στενή συνεργασία με τους εταίρους στην περιοχή, ώστε να διασφαλιστεί η αναγκαία βοήθεια και στήριξη προς τους πληγέντες πληθυσμούς.

Εξέτασαν επίσης σειρά πιθανών μέτρων με στόχο τη διασφάλιση, εφόσον απαιτηθεί και με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου, της ασφάλειας και της αποτελεσματικής διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της EE

Αμφότεροι τόνισαν τη σημασία μιας κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα των αντίστοιχων εθνικών τους αντιδράσεων σε μια ενδεχόμενη σημαντική αύξηση των μεταναστευτικών ροών και ανέθεσαν στους αρμόδιους υπουργούς τους για θέματα Εσωτερικών και Μετανάστευσης να συνεχίσουν τον συντονισμό τους, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, των καταλληλότερων τρόπων ενσωμάτωσης των εθνικών προσπαθειών στο πλαίσιο των σχετικών αρμοδιοτήτων και πρωτοβουλιών της ΕΕ.

