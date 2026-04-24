Δείπνο, συμφωνίες και στρατηγικά μηνύματα: Ο διπλωματικός μαραθώνιος της επίσκεψης Μακρόν στην Αθήνα

Με ισχυρό συμβολισμό αλλά και βαρύ γεωπολιτικό περιεχόμενο, η νέα επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα αποκτά χαρακτηριστικά πολύ ευρύτερα μιας τυπικής διμερούς συνάντησης.

Πίσω από τις εικόνες υψηλού συμβολισμού – μια συνομιλία με φόντο την Ακρόπολη και ένα επίσημο δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο με περίπου 200 προσκεκλημένους το βράδυ της Παρασκευής – διαμορφώνεται ένα πυκνό πρόγραμμα πολιτικών, οικονομικών και αμυντικών παρεμβάσεων που αποτυπώνει το βάθος της ελληνογαλλικής σχέσης.

Η επίσκεψη ξεκινά με την υποδοχή του Γάλλου προέδρου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα και κορυφώνεται με ένα δείπνο υψηλού συμβολισμού, σε ένα σκηνικό που επιχειρεί να συνδέσει τη διπλωματία με τη διαχρονία της ελληνογαλλικής φιλίας. Όμως το πραγματικό βάρος της επίσκεψης βρίσκεται πίσω από τη σκηνοθετημένη εικόνα: σε έναν διπλωματικό «μαραθώνιο» με σαφή στρατηγική στόχευση – με επίκεντρο την αυριανή συνάντηση του Γάλλου προέδρου με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στο οικονομικό πεδίο, ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στην εμβάθυνση των χρηματοπιστωτικών και επενδυτικών δεσμών, με αιχμή τη συνεργασία της Euronext με το Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ το γαλλοελληνικό επιχειρηματικό φόρουμ φιλοδοξεί να δώσει έμφαση σε ένα νέο πλαίσιο οικονομικών συνεργειών ανάμεσα στις δύο χώρες.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην αμυντική διάσταση της σχέσης. Η επίσκεψη στη φρεγάτα «Κίμων» στον Πειραιά αποκτά βαρύνουσα σημασία, όχι μόνο ως αναφορά στη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας–Γαλλίας αλλά και ως μήνυμα για τον ρόλο των δύο χωρών στην ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου. Η παρουσία της φρεγάτας σε επιχειρήσεις στην περιοχή, σε μια περίοδο εντάσεων, προβάλλεται ως χειροπιαστή απόδειξη του βάθους αυτής της συμμαχίας.

Στο πολιτικό σκέλος, το κέντρο βάρους μεταφέρεται στη συνάντηση Μακρόν με τον Έλληνα πρωθυπουργό, όπου αναμένεται η υπογραφή τεσσάρων συμφωνιών σε τομείς στρατηγικού ενδιαφέροντος: καινοτομία, άμυνα, μεταναστευτικό και πυρηνική ενέργεια. Πρόκειται για συμφωνίες που υπερβαίνουν τη διμερή συνεργασία και εντάσσονται σε μια ευρύτερη γαλλική στρατηγική ενίσχυσης επιρροής στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η αμυντική συνεργασία, πάντως, δεν φαίνεται να σταματά στα Rafale και τις φρεγάτες Belharra. Σύμφωνα με το υπό διαμόρφωση πλαίσιο, η Αθήνα εξετάζει πλέον και τη συμπαραγωγή υποβρυχίων, διευρύνοντας ένα αμυντικό αποτύπωμα που φιλοδοξεί να καλύψει ξηρά, αέρα και θάλασσα. Για το Παρίσι, αυτή η προοπτική εντάσσεται στη λογική εδραίωσης μακρόπνοων στρατηγικών συνεργασιών, ιδίως σε μια συγκυρία κατά την οποία ο Μακρόν επιδιώκει να θωρακίσει βασικούς πυλώνες της εξωτερικής του πολιτικής.

Πίσω από αυτή τη διπλωματική κινητικότητα, διακρίνεται και μια βαθύτερη στόχευση: η προσπάθεια του Γάλλου προέδρου να αφήσει πίσω του ένα ανθεκτικό στρατηγικό οικοδόμημα, διασφαλίζοντας τη συνέχεια μιας πολιτικής που επένδυσε στη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης και στη γεωπολιτική αναβάθμιση του άξονα Παρισιού–Αθήνας.

Υπό αυτή την έννοια, η επίσκεψη δεν αφορά μόνο τη διμερή σχέση Ελλάδας και Γαλλίας. Αποτελεί και μια παρέμβαση στο ευρύτερο ευρωπαϊκό και γεωπολιτικό τοπίο — μια προσπάθεια να αποτυπωθεί ότι η διπλωματία, η άμυνα και η οικονομία μπορούν να λειτουργήσουν ως ενιαίος στρατηγικός σχεδιασμός σε έναν κόσμο που αλλάζει.

«Γιατί έρχομαι στην Αθήνα»

Ο ίδιος ο Γάλλος πρόεδρος επιχείρησε να συμπυκνώσει τους στόχους της επίσκεψής του στην Αθήνα, με δήλωσε που έκανε στα «Νέα» στην οποία σημείωσε ότι «έχουμε μια υποδειγματική αμυντική συνεργασία. Η επίσκεψή μου στην Αθήνα επισφραγίζει την ανανέωση μιας ιστορικής στρατηγικής συμμαχίας.

Εδώ και πέντε χρόνια, έχουμε κάνει πολύ περισσότερα από το να υπογράψουμε μία συμφωνία: έχουμε διαμορφώσει μια κοινή κουλτούρα ασφάλειας. Η επιτυχία των εξοπλιστικών μας προγραμμάτων, ιδίως με τις φρεγάτες FDI, αποδεικνύει ότι η Γαλλία και η Ελλάδα ενισχύουν την κοινή τους δράση υπέρ της ασφάλειας των λαών τους αλλά και της Ευρώπης.

Σήμερα θέλουμε να προχωρήσουμε σε ένα νέο στάδιο, συνάπτοντας μια ενισχυμένη συνολική στρατηγική εταιρική σχέση, ώστε να διευρύνουμε και να εμβαθύνουμε τις οικονομικές μας ανταλλαγές, όπως καταφέραμε να κάνουμε στον τομέα της άμυνας.

Φέρνοντας πιο κοντά τις επιχειρήσεις και τους βασικούς τομείς μας, επενδύοντας μαζί, δεν δημιουργούμε μόνο ανάπτυξη: οικοδομούμε την ευρωπαϊκή κυριαρχία.

Μεταξύ της Γαλλίας και της Ελλάδας, ο διάλογός μας δεν είναι μόνο καρπός μιας μακράς κοινής ιστορίας, είναι στρατηγικός. Υπερασπιζόμαστε το ίδιο όραμα για την Ευρώπη: ισχυρή, ανεξάρτητη, ανταγωνιστική και πιστή στις αξίες της. Μαζί, θέλουμε η Ευρώπη να έχει μια ισχυρή και ενιαία φωνή στη διεθνή σκηνή».

