Στο δρόμο προς τις κάλπες: Επιδόματα από τα υπερπλεονάσματα το «αντίδοτο» της κυβέρνησης στις υποθέσεις διαφθοράς    

Μπορεί η κυβέρνηση να περνά μια από τις δυσκολότερες περιόδους της και να ταλανίζεται από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την υπόθεση Λαζαρίδη και τις εσωτερικές συγκρούσεις των γαλάζιων βουλευτών, ωστόσο στο Μέγαρο Μαξίμου δεν τα βλέπουν όλα μαύρα καθώς τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το πλεόνασμα και οι θετικοί δείκτες της οικονομίας δίνουν αισιοδοξία ότι η τελική μάχη των εκλογών θα κριθεί στην οικονομία και στην τσέπη των πολιτών.

Στο Μέγαρο Μαξίμου το ξέρουν καλά και οι επιτελείς του πρωθυπουργού το έχουν πει κατ’ ιδίαν πολλές φορές τους τελευταίους μήνες. Η διαδρομή προς το 2027 δεν πρόκειται να κερδηθεί στο πεδίο της ηθικής πολιτικής ανωτερότητας, αλλά στο πεδίο της οικονομίας, εκεί όπου η κυβέρνηση έχει συγκεντρώσει σχεδόν όλα τα χαρτιά που της απομένουν και εκεί όπου η αντιπολίτευση δυσκολεύεται να προσφέρει πειστική εναλλακτική.

Τα στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύθηκαν αυτή την εβδομάδα ήρθαν να επιβεβαιώσουν ακριβώς αυτή τη στρατηγική ανάγνωση. Η Ελλάδα καταγράφει τη μεγαλύτερη μείωση χρέους ως προς το ΑΕΠ σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον σχετικό δείκτη να υποχωρεί στο 146,1% στο τέλος του 2025 από 212,9% την άνοιξη του 2021. Πρόκειται για πτώση σχεδόν 67 ποσοστιαίων μονάδων σε μία τετραετία, τη στιγμή που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος βελτιώθηκε μόλις κατά 9,8 μονάδες την ίδια περίοδο. Μόνη χώρα με συγκρίσιμη επίδοση η Κύπρος, ενώ ισχυρές οικονομίες όπως η Γερμανία και η Γαλλία μείωσαν το χρέος τους κατά 5,3 και 1,5 μονάδες αντίστοιχα. Η απόκλιση Ελλάδας και ΕΕ έχει περιοριστεί στις 64,4 μονάδες από 121,4 που ήταν στις αρχές του 2021, και ο ελληνικός δείκτης, σύμφωνα με αναλυτές όπως ο Daniel Kral της Oxford Economics, ενδέχεται να πέσει κάτω από τον ιταλικό μέσα στο έτος, όταν στο τέλος του 2020 ήταν 55 μονάδες υψηλότερος.

Μείωση χρέους

Η πολιτική αξία αυτών των αριθμών για το Μαξίμου είναι μεγάλη ακριβώς επειδή δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Δεν πρόκειται για προβλέψεις ή κυβερνητικές εκτιμήσεις, αλλά για καταγραφή της Eurostat και για ανεξάρτητη επιβεβαίωση από ξένους αναλυτές. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης έσπευσε να μιλήσει για «την ταχύτερη μείωση χρέους στην ιστορία» και να υπενθυμίσει ότι «ο λογαριασμός δεν θα περάσει στην επόμενη γενιά», επαναλαμβάνοντας ένα αφήγημα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης προωθεί συστηματικά τους τελευταίους μήνες, με ορίζοντα χρέος 140% του ΑΕΠ το 2027 και 120% το 2030.

Στην ίδια λογική κινήθηκε και η επίσκεψη του Επιτρόπου Οικονομίας της νέας Κομισιόν, Βάλντις Ντομπρόβσκις, στην Αθήνα. Ο Επίτροπος συναντήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Κυριάκο Πιερρακάκη και ανακοίνωσε τη νέα δόση 1,18 δισ. ευρώ που λαμβάνει η Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης . Μαλιστα σε δύο διαδοχικές δημόσιες παρεμβάσεις του χαρακτήρισε την ελληνική οικονομία ως μία από τις καλύτερες σε επιδόσεις οικονομίες της ΕΕ, χρησιμοποιώντας τη φράση «hard work pays off». Η εικόνα του με το φυλλάδιο του «Next Generation EU» στο χέρι, στο Μαξίμου, λειτούργησε για την κυβέρνηση ως θεσμικό πιστοποιητικό.

Έτσι το Μαξίμου έχει να χειριστεί το επόμενο διάστημα δύο εικόνες την οικονομική που βελτιώνεται ραγδαία και έχει θετικό πρόσημο και την πολιτική εικόνα, με τα σκάνδαλα, τις εσωκομματικές εντάσεις και τη δημοσκοπική υποχώρηση που έχει αρνητικό πρόσημο.

Το στοίχημα των κυβερνητικών στελεχών είναι ότι στο τέλος της ημέρας, και πολύ περισσότερο στην κάλπη του 2027, θα υπερισχύσει η πρώτη. Όχι επειδή ο κόσμος θα ξεχάσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή θα αδιαφορήσει για τα αλλά σκάνδαλα , αλλά επειδή η αντιπολίτευση, και κυρίως το ΠΑΣΟΚ που επιχειρεί να επανατοποθετηθεί ως η βασική εναλλακτική εξουσίας, δεν έχει μέχρι στιγμής καταφέρει να αρθρώσει αντίπαλο οικονομικό αφήγημα ίσης βαρύτητας. Η μείωση χρέους, το πρωτογενές πλεόνασμα 4,9% του ΑΕΠ και τα νέα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ και που όπως λένε από το οικονομικό επιτελείο θα είναι ίσως τα καλύτερα που ανακοινώθηκαν σε αυτή την τετραετία δημιουργούν ένα τοπίο όπου η κριτική παραμένει, αλλά δυσκολεύεται να μετατραπεί σε εναλλακτική πρόταση εξουσίας.

Η παράκαμψη των σκανδάλων

Το Μαξίμου γνωρίζει ότι η τριβή θα συνεχιστεί και ότι το ντόμινο της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει κλείσει. Ξέρει όμως και κάτι άλλο, εξίσου σημαντικό.

Ότι όσο η Eurostat, η Κομισιόν και οι ξένοι αναλυτές δίνουν πιστοποιητικά επιτυχίας στην ελληνική οικονομία, η κυβέρνηση διατηρεί στα χέρια της ένα επιχείρημα που δεν αφορά ούτε σκάνδαλα ούτε εσωκομματικές ισορροπίες, αλλά τη βασική υπόσχεση που έδωσε η κυβέρνηση προς τους ψηφοφόρους της.

Ότι τα οικονομικά της χώρας θα είναι σε τάξη , ανεργία θα μειωθεί και οι νέοι θα βρουν δουλειές. Και αυτή η υπόσχεση λένε γαλάζιοι βουλευτές έχει υλοποιηθεί και στον εκλογικό χάρτη, εξακολουθεί να μετράει περισσότερο από όσο ομολογείται δημόσια.

