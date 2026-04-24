Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ξανά εδώ: «Το κόμμα θα είναι έτοιμο σε μία εβδομάδα εάν προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές» 

Αν και η χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο πλαίσιο του Φόρουμ των Δελφών, ήταν ευλόγως εστιασμένη στην οικονομία, δεν παρέλειψε να στείλει μηνύματα σε σχέση με την πολιτική επιστροφή του. Δεν αποκάλυψε ωστόσο ούτε το όνομα του κόμματός του όταν ρωτήθηκε – «όλα στην ώρα τους» είπε – αλλά ούτε τον ακριβή χρόνο των επίσημων ανακοινώσεων.

Αυτό το δεύτερο έδειξε να το εξαρτά σε μεγάλο βαθμό από τις πολιτικές εξελίξεις, δηλαδή την προκήρυξη εκλογών. Όπως είπε, αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τα όσα είπε χθες η ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι, παραιτούνταν ως όφειλε, τότε και ο ίδιος θα ήταν σε θέση να πει πότε θα κάνει ανακοινώσεις. Για την ακρίβεια σημείωσε πως «σε αυτή την περίπτωση την υποθετική» – παραίτησης της κυβέρνησης – «θα σας έλεγα ότι σε μια εβδομάδα θα ανακοινωθεί».

Εμφανίστηκε για μία ακόμη φορά ως βασικός αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς στο ερώτημα γιατί επιστρέφει τώρα απάντησε «επιστρέφω τώρα γιατί θεωρώ αναγκαίο να υπάρξει κανονικότητα και σταθερότητα στη χώρα».

Εξήγησε προηγουμένως πως βλέπει «να πυκνώνουν τα σύννεφα, να έχουμε μια κυβέρνηση που παράγει πολύ περισσότερες ανισότητες και διαφθορά απ’ όσες μπορεί να αντέξει αυτός ο λαός και αυτή η χώρα, χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση, δεν μπορώ να μένω στη βολική ίσως σιωπή, έχω ευθύνη να συμβάλλω στον μέτρο των δυνατοτήτων για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα. Διότι αυτό που συμβαίνει σήμερα δεν είναι ούτε κανονικότητα ούτε σταθερότητα».

Σημείωσε επίσης ότι «υπάρχει ανάγκη να υπάρξει χώρος για τις προοδευτικές ιδέες και την Αριστερά», μια «κυβερνώσα όμως αριστερά, που δεν είναι μόνο να διαμαρτύρεται». «Το πιο αναγκαίο για να ανακάμψει είναι να μην ξεχνάει για ποιους υπάρχει», είπε.

«Όχι» σε συμπληρωματικό ρόλο – «Κάθε προσέγγιση καλοδεχούμενη»

Όλα τα παραπάνω μπορούν να ερμηνευθούν ως αιχμές συνολικά για τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης και ιδίως για το ΠΑΣΟΚ, στο βαθμό που αυτό δεν έχει καταστεί ισχυρή αντιπολίτευση και αντίπαλο δέος στην κυβέρνηση και ο Αλέξης Τσίπρας έχει επανειλημμένως αναφερθεί στην ανάγκη αποκατάστασης της ισορροπίας του πολιτικού συστήματος, που όπως είπε χθες θεωρεί ότι περνάει κρίση. Όμως υπήρξε και μια πιο καθαρή αιχμή, όταν είπε «δεν έρχομαι για να κάνω τον αρχηγό ενός κόμματος που θα παίζει συμπληρωματικό ρόλο στις υπάρχουσες πολιτικές, αλλά για να αλλάξουν οι υπάρχουσες πολιτικές και να πάμε σε μια καλύτερη πολιτική για τη χώρα».

Όσο για την επόμενη μέρα και την ανάγκη τυχόν συνεργασιών άφησε ανοιχτά τα σενάρια συνεργασίας λέγοντας πως «οι εκλογές θα δείξουν συσχετισμούς κάποια στιγμή και αυτοί οι συσχετισμοί θα μας οδηγήσουν σε αποφάσεις». Το κριτήριο, όμως για αυτές τις συνεργασίες, σύμφωνα με τα όσα είπε, «είναι όχι απλά η πολιτική αλλαγή αλλά η αλλαγή πολιτικής».

Κι ακόμα, εμφανίστηκε θετικός στην προοπτική προσέγγισης με τον Χάρη Δούκα καθώς όταν κλήθηκε να σχολιάσει την καταγραφή σύμπνοιας κατά την πρόσφατη παρουσίαση του βιβλίου για τον Γιάννη Μπουτάρη, απάντησε πως «κάθε σύμπνοια και κάθε προσέγγιση είναι καλοδεχούμενη».

Τράπεζες, Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης και πατριωτική εισφορά

Στη χθεσινή του συνέντευξη ο Αλέξης Τσίπρας, αναφέρθηκε εκτενώς και στα ζητήματα της οικονομίας και τις δικές του προτάσεις.

Καταρχάς, επιχείρησε να διορθώσει τις εντυπώσεις σε σχέση με την πρόσφατη αναφορά του στον Χατζηνικολάου, ότι το κλείσιμο των τραπεζών το 2015 επιβλήθηκε στην κυβέρνησή του, αλλά θα έπρεπε τότε μόνη της η κυβέρνηση να είχε κλείσει τις τράπεζες. Έτσι χθες εξήγησε το σκεπτικό αυτής της τοποθέτησης λέγοντας πως από τις αρχές των μνημονίων, μέχρι τις αρχές του 2015, πριν ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει κυβέρνηση, είχε σημειωθεί εκροή καταθέσεων ύψους 80 δις ευρώ. «Είχαμε εκροή καταθέσεων από τις τράπεζες γύρω στις 80 δις χωρίς ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι στην κυβέρνηση και χαρακτήρισαν επικίνδυνο το ότι είπα πως δεν έπρεπε να αφήσουμε να φύγουν άλλα 30 δις», κάτι που θα είχε κόστος στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Επέμεινε πάντως στην κριτική προς τις τράπεζες σημειώνοντας πως «οι τράπεζες ανακεφαλαιοποίηθηκαν με τα χρήματα του ελληνικού λαού, σήμερα βγάζουν κέρδη 4,7 δις ετησίως και οι 4 συστημικές. Δεν είναι κακό πράγμα να βγάζουνε κέρδη, αλλά ποιος είναι ο ρόλος τους στην πραγματική οικονομία, χρηματοδοτούν καμιά επιχείρηση ή όποιος μόνο μπορεί να αποδείξει ότι δεν χρειάζεται να πάρει δάνειο, χρηματοδοτείται;». Και «πώς κερδίζουνε, μέσα από παραγωγικές επενδυτικές δραστηριότητες; Δύομισι δις κερδίζουν ετησίως από εναρμονισμένες πρακτικές υπερβολικών χρεώσεων». «Αυτά δεν είναι κανονικότητα, αυτά είναι τα επικίνδυνα και πρέπει να αλλάξουν» είπε.

Ο πρώην πρωθυπουργός κατέθεσε επίσης την πρόταση για ένα Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης το οποίο θα χρηματοδοτήσει τη στροφή της οικονομίας στην παραγωγή. Αυτό είπε αφορά την αξιοποίηση των εθνικών πόρων δημόσιων επενδύσεων ύψους 2 – 3 δις, και η μόχλευση αυτών των 2 – 3 δις θα επιτρέψει να υπάρχει σε ετήσια βάση ένα ταμείο που χρηματοδοτεί την ανάπτυξη, αυτό κάνει η Βρετανία με το Νational Wealth Fund αυτό κάνει και η Γερμανία».

Τέλος, αναφέρθηκε και στη γνωστή πρότασή του – ήδη από τον Economist τον περασμένο Σεπτέμβριο – για την «πατριωτική εισφορά» που όπως είπε θα έρθει με νομοθετική παρέμβαση. Ως προς αυτή, επιχείρησε να λειάνει εντυπώσεις ότι πρόκειται για επιθετική κίνηση απέναντι στα υψηλά εισοδήματα λέγοντας «δεν έχω ταξικό μένος, έχω πατριωτική ευθύνη». Αυτά τα χρήματα από την πατριωτική εισφορά, είπε πως θα προέλθουν από τα κέρδη των πολύ κερδοφόρων επιχειρήσεων και «θα πάνε σε έναν ειδικό λογαριασμό, δεν θα πάνε στον κουβά, με στόχο τις επόμενες γενιές του τόπου, δηλαδή στέγη, παιδεία, υγεία έρευνα».

