Έρευνα για δίκτυο συνεργών του 37χρονου Παλαιστίνιου, μέλους της Χαμάς – Αναζητούνται δύο άτομα

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες γύρω από την υπόθεση του 37χρονου Παλαιστίνιου, ο οποίος συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης και αντιμετωπίζει κατηγορίες για συμμετοχή στη Χαμάς και σχεδιασμό τρομοκρατικής ενέργειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές θεωρούν πως ο 37χρονος συνεργαζόταν με δύο ακόμη άτομα. Το ένα από αυτά εκτιμάται ότι βρίσκεται εντός Ελλάδας και δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί, ενώ το δεύτερο φέρεται να βρίσκεται στο εξωτερικό και να έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τους ερευνητές.

Μετά τη σύλληψή του, ο 37χρονος φέρεται να παραδέχθηκε την εμπλοκή του, αναφέροντας ότι είχε προχωρήσει σε παραγγελίες εκρηκτικών υλικών μέσω διαδικτύου.

Τη Δευτέρα, 8/6, ο 37χρονος οδηγήθηκε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, εκπαίδευση στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τρομοκρατικούς σκοπούς, μετακίνηση με σκοπό την παρακολούθηση σχετικής εκπαίδευσης, καθώς και παροχή υποστήριξης για τρομοκρατικές ενέργειες.

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