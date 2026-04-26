26.04.2026
26.04.2026 16:12

ΕΛ.ΑΣ.: Τρεις συλλήψεις για την επίθεση με μπογιές και βαριοπούλα στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών

 Σε 15 προσαγωγές, εκ των οποίων οι τρεις μετατράπηκαν σε συλλήψεις, προχώρησαν αστυνομικοί, για την επίθεση με βαριοπούλες και μπογιές στην κεντρική είσοδο του κτηρίου που στεγάζεται το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, στην οδό Λουίζης Ριανκούρ, το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, λίγο μετά τις 11 το βράδυ, περίπου 10 με 15 άτομα, που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, έσπασαν την τζαμαρία της εισόδου του κτηρίου με βαριοπούλα, πέταξαν μπογιές στο εσωτερικό της, ενώ άνοιξαν και ένα πυροσβεστήρα.

Ευθεία προσβολή κατά της Δικαιοσύνης

Για ευθεία προσβολή κατά της Δικαιοσύνης και των θεσμών του Κράτους Δικαίου, κάνει λόγο το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών σε ανακοίνωσή της.

«Η επίθεση αυτή – όπως και αντίστοιχες στο παρελθόν με στόχο τα Διοικητικά Δικαστήρια Αθηνών – συνιστά ευθεία προσβολή κατά της Δικαιοσύνης και των θεσμών του Κράτους Δικαίου. Τέτοιου είδους ενέργειες δεν εκφοβίζουν, ούτε αναστέλλουν το έργο της Δικαιοσύνης, η οποία συνεχίζει απρόσκοπτα την αποστολή της με ανεξαρτησία και προσήλωση στη νομιμότητα».

»Καλούμε όλους τους πολίτες να σέβονται τους θεσμούς και να συμβάλουν στη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας τους, απομονώνοντας όσους με πράξεις βίας, επηρεαζόμενες από το τοξικό κλίμα έναντι της δικαιοσύνης, αποσκοπούν στην αποσταθεροποίηση της. Ο σεβασμός στην ανεξαρτησία και την ασφάλεια της Δικαιοσύνης είναι σεβασμός στην ίδια τη Δημοκρατία», καταλήγει η ανακοίνωση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

