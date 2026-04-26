Τήνος: Τραυματισμός βρέφους σε πλοίο – Έπεσε από το καρότσι ενώ μεταφερόταν (Video)

Βρέφος τραυματίστηκε κατά τον κατάπλου επιβατηγού οχηματαγωγού ταχύπλοου πλοίου στο λιμάνι της Τήνου.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, το βρέφος βρισκόταν σε καρότσι και μεταφερόταν από τους συνοδούς του στις εσωτερικές σκάλες του πλοίου.

Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες το βρέφος έπεσε από το καρότσι με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του στο κεφάλι.

Το βρέφος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας του νησιού όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

