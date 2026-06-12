Οινούσσες: Τουρκική θαλαμηγός προσάραξε στα Πρασονήσια και έβαλε νερά – Σώοι οι πέντε επιβαίνοντες

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Παρασκευής 12/6 στο Λιμενικό, καθώς θαλαμηγός προσάραξε και έβαλε νερά στην περιοχή Πρασονήσια, ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Οινουσσών και Χίου.

Στο πολυτελές σκάφος, σημαίας Τουρκίας, επέβαιναν πέντε αλλοδαποί, ενώ άμεσα στο σημείο έσπευσαν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού που τους κατέβασαν με ασφάλεια.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές και πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι 2 μποφόρ.

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