Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Ο 20χρονος σκότωσε τον 27χρονο, φωτογράφισε το μαχαίρι και άλλαξε αυτοκίνητο για να καλύψει τα ίχνη του

Μετανιωμένος για την πράξη του δηλώνει ο 20χρονος, που μαχαίρωσε εν ψυχρώ στην καρδιά τον 27χρονο, στον Άγιο Δημήτριο.

«Είμαι συντετριμμένος και νιώθω θλίψη για ό,τι συνέβη. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη και να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια του θύματος. Δεν είχα σκοπό να τον τραυματίσω θανάσιμα. Όταν κατάλαβα τι είχε συμβεί, έπαθα νευρικό κλονισμό και προσπάθησα να αυτοκτονήσω», είπε στην κατάθεσή του.

Τα λόγια του δεν έπεισαν τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., που χειρίζονται την υπόθεση. Αντίθετα, εκτιμούν πως ότι ο είχε σχεδιάσει προσεκτικά τις κινήσεις του για να καλύψει τα ίχνη του.

«Το μαχαίρι αυτό μου το είχε δείξει πάρα πολλές φορές»

Μιλώντας στο MEGA, η πρώην σύντροφος του 20χρονου αποκαλύπτει τον ευέξαπτο χαρακτήρα του και αναφέρει πως φρόντιζε τακτικά να επιδεικνύει το μαχαίρι με το οποίο αφαίρεσε τη ζωή του 27χρονου.

«Απέφευγα πάρα πολύ να του μιλάω για κάποιο αγόρι. Ήταν ζηλιάρης αρκετά. Το μαχαίρι αυτό μου το είχε δείξει πάρα πολλές φορές, του άρεσε πάρα πολύ, του το είχε κάνει ένας φίλος του δώρο», ανέφερε.

Η περιγραφή του 21χρονου φίλου του που βρισκόταν μαζί στο Πάρκο Ασυρμάτου το μοιραίο βράδυ, ανατριχιαστική: «Άκουσα τον Κ. να φωνάζει ‘ποιον θα γ@ ρε;’ Γύρισα και άρχισα να τρέχω προς το μέρος τους, δεν πρόλαβα, ξαφνικά ο Κ. έβγαλε από την αριστερή τσέπη του τζιν που φόραγε ένα μεγάλο μαχαίρι, σαν τα κρητικά, το οποίο είχε άσπρη λαβή και το κάρφωσε στην καρδιά του θύματος. Αμέσως το θύμα άρχισε να τρέχει προς την είσοδο του πάρκου και να πέφτει μετά από λίγα μέτρα».

Αμέσως μετά ο δράστης πήγε στο σπίτι του, άλλαξε τα ρούχα που φορούσε και έκρυψε το φονικό μαχαίρι στην ταράτσα του σπιτιού, λίγο πριν πάει βόλτα με τους φίλους του και την κοπέλα του στην Παραλιακή.

«Όταν έφτασα κάτω από το σπίτι του, ο Κ. με περίμενε ήδη μέσα σε ένα μαύρο SMART για να φύγουμε. Αυτό το SMART δεν είναι του Κ. αλλά μου είχε πει ότι είναι νοικιασμένο. Ωστόσο δεν ξέρω ούτε από ποια εταιρία το είχε νοικιάσει ούτε θυμάμαι τις πινακίδες κυκλοφορίας που έχει. Στο πάρκο φτάσαμε περίπου στις 20:40 το βράδυ», πρόσθεσε ο φίλος του δράστη.

«Αφού έγινε το κακό, ανέβηκα με το ασανσέρ στον 5ο όροφο της πολυκατοικίας. Βγήκα στην ταράτσα όπου είναι οι ηλιακοί και έβαλα το μαχαίρι πίσω από κάτι καλύμματα. (…) Το είχα σκουπίσει και μετά του έριξα λίγο νερό», υποστήριξε ο δράστης.

Τι αποκάλυψε η 20χρονη

Λίγη ώρα μετά τη δολοφονία του 27χρονου, ο δράστης, όπως ισχυρίστηκε η κοπέλα του, «έπαιζε» θέατρο σαν να μην έχει συμβεί το παραμικρό.

«Αφού πέρασε η ώρα του ραντεβού, μου έστειλε μήνυμα ο Κ. και μου είπε “του γ@μ…”. Τον ρώτησα τι εννοεί και μου είπε “τίποτα, δεν ήρθε ποτέ στο ραντεβού” και εγώ του είπα “καλύτερα δεν χρειάζεται να ασχοληθεί ξανά μαζί του”. (…) Λίγο αργότερα τον πήρε τηλέφωνο ένας φίλος του και του είπε ότι κάποιος είχε πεθάνει στο πάρκο του Ασυρμάτου. Αυτός τρελάθηκε τότε και άρχισε να λέει “τι έχω κάνει“».

Τα κορίτσια μάλιστα αποκάλυψαν στους αστυνομικούς πως ο 20χρονος είχε βγάλει και φωτογραφία με το εν λόγω μαχαίρι, ενώ έσταζε το αίμα του 27χρονου.

«Ο Κ. μας έδειξε και σε φωτογραφία από το κινητό του το μαχαίρι με το οποίο είχε μαχαιρώσει τον Θεόφιλο. Το είδα και ήταν γεμάτο αίματα», ανέφερε.

Η δίκη των τριών συλληφθέντων που κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία ορίστηκε για τη Δευτέρα και αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους. Ο 20χρονος δράστης πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη.

