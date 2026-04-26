ΚΥΡΙΑΚΗ 26.04.2026 12:58
26.04.2026 11:38

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: «Έπεσε» ξανά η πλατφόρμα – Παράταση ως τη Δευτέρα 27 Απριλίου στην υποβολή αιτήσεων

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ανακοίνωσε παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων και Ανέργων για την περίοδο 2026–2027. Οι αιτήσεις μπορούν πλέον να κατατεθούν έως και τη Δευτέρα 27 Απριλίου, στις 23:59, με την παράταση να ισχύει για όλους τους ΑΦΜ.

Τελευταία μέρα πριν την παράταση ήταν σήμερα Κυριακή (26.4.2026), με την πλατφόρμα να δέχεται τις αιτήσεις συμμετοχής για όλα τα ΑΦΜ.

Ωστόσο, λόγω αυτού του γεγονότος και της μεγάλης ζήτησης, η πλατφόρμα του Κοινωνικού Τουρισμού υπολειτουργεί και εμφανίζει «χαμηλές ταχύτητες» κάνοντας τους χρήστες να προσπαθούν ξανά και ξανά.

Το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ αφορά 300.000 εργαζόμενους και ανέργους για την περίοδο 2026 – 2027. Έχει ήδη προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον και φέτος θα ξεκινήσει νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά -με διάρκεια 13 μηνών- στις 18 Μαΐου 2026, με στόχο την κάλυψη εκατοντάδων χιλιάδων δικαιούχων σε όλη τη χώρα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/koinonikos-tourismos

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Αποζημιώσεις και Παροχές – Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).

Για πρώτη φορά φέτος οι πολύτεκνοι γονείς εξαιρούνται από τη διαδικασία της μοριοδότησης και συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εργαζόμενοι και άνεργοι που επιδοτούνται σε πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού άλλου φορέα για την ίδια περίοδο, καθώς και όσοι, εκτός από ΑμεΑ και πολύτεκνους γονείς, έλαβαν επιταγή στο πρόγραμμα 2025-2026.

Πάροχοι του προγράμματος είναι τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρίεςΟι αιτήσεις παρόχων υποβάλλονται από τις 21.4.2026 έως τις 10.5.2026 μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parohoi-tourismou

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Αποζημιώσεις και Παροχές – Πάροχοι Κοινωνικού Τουρισμού.

Στο Μητρώο Παρόχων εντάσσονται αυτόματα οι πάροχοι του προηγούμενου έτους, αρκεί να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos

Διαβάστε επίσης:

Άλιμος: Συλλήψεις δύο ανηλίκων που λήστευαν καταστήματα με όπλα και χαντζάρες

Ρόδος: Σε τεχνητό κώμα 21χρονος βρετανός στρατιώτης μετά από τροχαίο με «γουρούνα»

Αθήνα: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί σήμερα λόγω αγώνων δρόμου σε νότια και βόρεια προάστεια

malenia donald (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Τι είπε η Μελάνια στον Τραμπ δευτερόλεπτα μετά τους πυροβολισμούς (Video)

trump_melania
ΚΟΣΜΟΣ

Από τη συγκέντρωση στο Λας Βέγκας το 2016, στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: Οι 8 απόπειρες κατά του Τραμπ

EKAB
ΕΛΛΑΔΑ

Φιλοπάππου: Αιματηρή συμπλοκή ανδρών με μαχαίρι – Δύο σοβαρά τραυματίες

thessaloniki marathonios (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Ο Δημήτρης Λινάρδος ο μεγάλος νικητής του 20ου Διεθνούς Μαραθωνίου «Μέγας Αλέξανδρος» (Video)

panamas
ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν φυτρώνει ούτε μανιόκα»: Στους δρόμους οι αγρότες κατά σχεδίου φράγματος στο Ρίο Ίντιο – Αρνούνται να μετακινηθούν σε ξηρότερες περιοχές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
stegastika daneia 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη στη «μέγγενη» των funds και servicers που αγνοούν την απόφαση του Αρείου Πάγου

trump-deipno
ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: Ένοπλος άνοιξε πυρ, απομακρύνθηκε εσπευσμένα ο Τραμπ (Video/Photos)

arnaoutoglou
LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Λύγισε» στον αέρα με το μήνυμα του γιου του - «Όταν μεγαλώσω θα ήθελα να μοιάσω στον μπαμπά μου» (Video)

ADWNIS_GEWRGIADHS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άδωνις Γεωργιάδης στο τετράγωνο: Έδωσε το ...παρών σε δύο μέρη ταυτόχρονα

ofi glentia 4
ΕΛΛΑΔΑ

Πήρε «φωτιά» το Ηράκλειο, ολονύχτιο πάρτι μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ (Videos/Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

