Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 57χρονος μεθυσμένος οδηγός Ι.Χ.

Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί σήμερα οδηγός στη Θεσσαλονίκη που συνελήφθη, καθώς είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ, έξι φορές πάνω από το επιτρεπτό όριο.

Πρόκειται για έναν 57χρονο που εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, να οδηγεί επιβατικό αυτοκίνητο, στην περιοχή της Τούμπας, βρισκόμενος υπό την επήρεια μέθης. Σε αλκοτέστ που υποβλήθηκε, η μέτρηση έδειξε 1,13mg/l, όταν το όριο είναι μόλις 0,20.

Ο οδηγός συνελήφθη και με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος του αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Από χθες το βράδυ μέχρι και σήμερα το πρωί, έχουν βεβαιωθεί στη Θεσσαλονίκη 600 τροχονομικές παραβάσεις, με τις περισσότερες να αφορούν υπερβολική ταχύτητα και κατά δεύτερον, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

