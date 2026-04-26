Για ασήμαντη αφορμή η αιματηρή επίθεση στον λόφο του Φιλοπάππου

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής, στον Λόφο Φιλοπάππου, έπειτα από επίθεση που δέχτηκαν δύο άνδρες από άνδρα, ο οποίος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τους χτύπησε με μεταλλικό αντικείμενο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό έγινε απέναντι από τις εργατικές κατοικίες στην είσοδο του Λόφου Φιλοπάππου.

Όπως υποστήριξε, ο ένας από τους δύο τραυματίες στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του Mega παλαιότερα του είχαν κάνει παρατήρηση επειδή δεν μάζευε τα κόπρανα των σκύλων του στη βόλτα

Το ΕΚΑΒ έχει παραλάβει δύο τραυματίες περίπου 60 ετών, οι οποίοι έχουν ήδη διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο, έχοντας τραύματα στο πρόσωπο και στο κεφάλι, ενώ ο ένας χρειάστηκε και ράμματα.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, με πολίτες να απομακρύνονται έντρομοι, αφού ειδοποίησαν την αστυνομία.

Διαβάστε επίσης:

