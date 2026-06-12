Ακαθάριστα οικόπεδα: Η προθεσμία τελειώνει, τα  συνεργεία δεν αρκούν – Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες 

Λίγες ημέρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπέδων και την υποβολή της σχετικής δήλωσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, χιλιάδες ιδιοκτήτες βρίσκονται αντιμέτωποι με μια πραγματικότητα που απέχει αρκετά από όσα προβλέπει η νομοθεσία. Από τη μία πλευρά υπάρχει η υποχρέωση καθαρισμού μέχρι τις 15 Ιουνίου και από την άλλη η αγορά, η οποία σε πολλές περιοχές της χώρας αδυνατεί να ανταποκριθεί στη ζήτηση.

Όσοι αποφάσισαν να αφήσουν την υποχρέωση για την τελευταία στιγμή ανακαλύπτουν ότι τα διαθέσιμα συνεργεία λιγοστεύουν επικίνδυνα. Ακόμη όμως και όσοι κινήθηκαν νωρίτερα βρέθηκαν αντιμέτωποι με καθυστερήσεις, καθώς η φετινή χρονιά αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητική. Οι συνεχείς βροχοπτώσεις της άνοιξης ευνόησαν την ανάπτυξη της βλάστησης, αυξάνοντας σημαντικά τον όγκο των εργασιών που απαιτούνται για να καθαριστεί ένα οικόπεδο.

Το αποτέλεσμα είναι ότι σε πολλές περιοχές τα χόρτα μεγάλωσαν πιο γρήγορα από την ικανότητα της αγοράς να τα κόψει.

Επαγγελματίες του κλάδου περιγράφουν μια κατάσταση έντονης πίεσης. Τα αιτήματα αυξάνονται καθημερινά όσο πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία, ενώ η έλλειψη διαθέσιμων εργατών και εξειδικευμένων συνεργείων περιορίζει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των ιδιοκτητών. Σε αρκετές περιπτώσεις το ίδιο εργατικό δυναμικό καλείται να καλύψει ταυτόχρονα εργασίες συντήρησης, οικοδομικά έργα, παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και καθαρισμούς οικοπέδων, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό μείγμα καθυστερήσεων.

Η εικόνα αποτυπώνεται και στα στοιχεία των δηλώσεων. Μέχρι σήμερα έχουν καταχωριστεί περίπου 350.000 δηλώσεις καθαρισμού, όταν πέρυσι ο συνολικός αριθμός ξεπέρασε τις 700.000. Ακόμη κι αν επαναληφθεί το γνωστό φαινόμενο της τελευταίας στιγμής, η απόσταση που χωρίζει τις φετινές επιδόσεις από τις περσινές παραμένει μεγάλη.

Γι’ αυτό και πληθαίνουν οι φωνές που ζητούν παράταση της προθεσμίας. Η ΠΟΜΙΔΑ έχει ήδη απευθυνθεί στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ζητώντας μετάθεση της προθεσμίας έως το τέλος Ιουνίου, υποστηρίζοντας ότι χιλιάδες ιδιοκτήτες δεν αρνούνται να συμμορφωθούν αλλά δυσκολεύονται να βρουν συνεργεία ή να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις απαιτούμενες εργασίες.

Μέχρι στιγμής, πάντως, η κυβέρνηση δεν δείχνει διατεθειμένη να ανοίξει παράθυρο παράτασης. Το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι η προθεσμία της 15ης Ιουνίου παραμένει σε ισχύ και ότι αμέσως μετά θα ξεκινήσει εντατικοποίηση των ελέγχων.

Το επιχείρημα του υπουργείου βασίζεται κυρίως στην ανάγκη πρόληψης. Οι βροχές των προηγούμενων μηνών μπορεί να δυσκόλεψαν τους καθαρισμούς, όμως ταυτόχρονα δημιούργησαν και τη μεγαλύτερη ποσότητα καύσιμης ύλης των τελευταίων ετών. Ξερά χόρτα, κλαδιά και πυκνή βλάστηση έχουν μετατρέψει χιλιάδες οικόπεδα σε εν δυνάμει εστίες κινδύνου, σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα εισέρχεται στην πιο κρίσιμη φάση της αντιπυρικής περιόδου.

Γι’ αυτό και το υπουργείο επιμένει ότι οι καθαρισμοί δεν αποτελούν μια ακόμη γραφειοκρατική υποχρέωση, αλλά ένα από τα βασικότερα μέτρα πρόληψης απέναντι στον κίνδυνο μεγάλων πυρκαγιών. Η εμπειρία των τελευταίων ετών έχει δείξει ότι η ύπαρξη καύσιμης ύλης γύρω από κατοικίες και οικισμούς μπορεί να καθορίσει την εξέλιξη μιας φωτιάς μέσα σε λίγα λεπτά.

Παράλληλα, οι δήμοι έχουν ήδη λάβει χρηματοδότηση ύψους 50 εκατ. ευρώ για δράσεις καθαρισμού, ενώ μετά τη λήξη της προθεσμίας αναμένεται να ενεργοποιηθεί ένα ευρύ πλέγμα ελέγχων που θα περιλαμβάνει αυτοψίες αλλά και αξιοποίηση καταγγελιών πολιτών.

Όσοι δεν συμμορφωθούν θα βρεθούν αντιμέτωποι με αυξημένα πρόστιμα. Το νέο πλαίσιο προβλέπει επιβάρυνση 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ακαθάριστου οικοπέδου, με ελάχιστο πρόστιμο 200 ευρώ και ανώτατο τα 2.000 ευρώ. Παράλληλα, αλλάζει και το καθεστώς των δηλώσεων, καθώς το παλαιό ενιαίο πρόστιμο αντικαθίσταται από κλιμακωτό σύστημα, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι το επόμενο τετραήμερο θα αποτελέσει αγώνα δρόμου για χιλιάδες ιδιοκτήτες. Από τη μία οι προθεσμίες, από την άλλη η έλλειψη συνεργείων, το αυξημένο κόστος και η βλάστηση που «θέριεψε» μετά τις ανοιξιάτικες βροχές. Και κάπου ανάμεσα βρίσκεται μια αγορά που προσπαθεί να προλάβει το καλοκαίρι πριν την προλάβει η φωτιά.

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