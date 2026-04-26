ΚΥΡΙΑΚΗ 26.04.2026 18:14
26.04.2026 16:41

Τα 2 supermini που ξεπέρασαν το Toyota Yaris σε πωλήσεις

26.04.2026 16:41
yaris-corsa-clio (1)

Η κατηγορία των supermini παραμένει μία από τις πιο κρίσιμες για την ελληνική αγορά, όχι μόνο λόγω όγκου πωλήσεων αλλά και γιατί αποτελεί τον βασικό «καθρέφτη» των προτιμήσεων του κοινού.

Με συνολικό μερίδιο που φτάνει το 20,51% στο σύνολο της αγοράς και 19,69% στο πιο πρόσφατο χρονικό διάστημα, τα μοντέλα του B-segment συνεχίζουν να αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των ταξινομήσεων, συνδυάζοντας προσιτό κόστος, πρακτικότητα και τεχνολογία που μέχρι πριν λίγα χρόνια συναντούσαμε σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το ενδιαφέρον στοιχείο δεν είναι μόνο ποιος βρίσκεται στην κορυφή, αλλά το πώς διαμορφώνονται οι ισορροπίες πίσω από αυτή. Για χρόνια, το Toyota Yaris είχε καταφέρει να χτίσει μια σταθερή δυναμική στην Ελλάδα, κυρίως χάρη στην υβριδική του τεχνολογία και τη φήμη αξιοπιστίας. Ωστόσο, τα πιο πρόσφατα δεδομένα δείχνουν μια σαφή ανατροπή: δύο ευρωπαϊκά μοντέλα, με διαφορετική φιλοσοφία αλλά κοινό στόχο, έχουν καταφέρει να το ξεπεράσουν.

Η εικόνα της αγοράς

Το Opel Corsa καταγράφει 1.366 ταξινομήσεις και ποσοστό 19,13% στην κατηγορία, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του best-seller στο B-segment. Το Renault Clio ακολουθεί με 1.095 μονάδες και 15,34%, ενώ το Toyota Yaris βρίσκεται οριακά πίσω με 1.094 ταξινομήσεις και 15,32%. Η διαφορά μεταξύ Clio και Yaris είναι πρακτικά μηδαμινή σε απόλυτους αριθμούς, αλλά η ουσία βρίσκεται στη δυναμική: στο πιο πρόσφατο διάστημα, το Clio εμφανίζεται ιδιαίτερα ενισχυμένο, φτάνοντας το 20,71%, έναντι μόλις 10,70% του Yaris. Αυτό δείχνει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Η αγορά δεν αλλάζει απλώς ισορροπίες, αλλά κατεύθυνση. Το κοινό φαίνεται να στρέφεται ξανά προς πιο «παραδοσιακές» επιλογές, με έμφαση στην οδηγική αίσθηση, το design και την value for money πρόταση, χωρίς απαραίτητα να εγκαταλείπει την αποδοτικότητα. Και εκεί ακριβώς μπαίνουν στο παιχνίδι τα δύο μοντέλα που πρωταγωνιστούν.

google_news_icon

ATHENOFORO_EKAV_EPARXIA
lebanon-vomvardismos
ploio1
androulakis
mitsotakis_tasoulas_2411_4
stegastika daneia 77- new
trump-deipno
palaistini
arnaoutoglou
bousis_ofi
ΚΥΡΙΑΚΗ 26.04.2026 18:14
ATHENOFORO_EKAV_EPARXIA
ΕΛΛΑΔΑ

Αρκαδία: Νεκρός άνδρας μετά από ανατροπή τρακτέρ – Ήταν εργαζόμενος του ΕΚΑΒ

lebanon-vomvardismos
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ ξεκίνησε νέο γύρο βομβαρδισμών κατά του Λιβάνου – Τι πρότεινε ο Αραγτσί στο Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ

ploio1
ΕΛΛΑΔΑ

Πανικός στο «Νήσος Σάμος»: Επιβάτες άναψαν τσιγάρο μέσα στο πλοίο και ενεργοποιήθηκε το σύστημα πυρόσβεσης (Video)

1 / 3