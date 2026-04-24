Το Renault Clio με LPG που κάνει 1.450 km με ένα γέμισμα

Η νέα έκδοση του Renault Clio έρχεται να δώσει μια διαφορετική διάσταση στην καθημερινή μετακίνηση, συνδυάζοντας πρακτικότητα, χαμηλό κόστος χρήσης και αυτονομία που μέχρι πρόσφατα βλέπαμε κυρίως σε diesel

Στην καρδιά της συγκεκριμένης έκδοσης βρίσκεται ο turbo κινητήρας bi-fuel βενζίνης και LPG, μια λύση που τα τελευταία χρόνια κερδίζει ξανά έδαφος, κυρίως λόγω του κόστους καυσίμου. Με απόδοση 120 ίππων, το σύνολο προσφέρει ισορροπία μεταξύ επιδόσεων και οικονομίας, χωρίς να αλλάζει τον χαρακτήρα του αυτοκινήτου.

Η λειτουργία είναι απλή και πρακτική: υπάρχουν δύο ξεχωριστά ρεζερβουάρ, ένα για βενζίνη και ένα για LPG. Ο οδηγός επιλέγει το καύσιμο, ενώ το σύστημα αναλαμβάνει αυτόματα τη μετάβαση στο άλλο όταν το πρώτο εξαντληθεί. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να προσαρμόσεις τον τρόπο που οδηγείς ή να σκέφτεσαι συνεχώς την κατανάλωση.

