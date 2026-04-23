Η Citroën παρουσιάζει το νέο μονοθέσιο GEN4 της Formula Ε (photos)

Τις προηγούμενες εβδομάδες, ενόψει του Madrid E-Prix, η Citroën επιβεβαίωσε επίσημα την δέσμευσή της στην εποχή GEN4.

Σήμερα, η μάρκα παρουσίασε επίσημα το GEN4, προσφέροντας μια πρώτη γεύση από το αυτοκίνητο επόμενης γενιάς της ομάδας ενόψει της σεζόν 2026/27 του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ABB FIA Formula E.

Το αυτοκίνητο GEN4 εισάγει αρκετές βασικές καινοτομίες σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά:

Μόνιμη τετρακίνηση: με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς για βελτίωση της πρόσφυσης και της ενεργειακής απόδοσης.

Προηγμένος έλεγχος πρόσφυσης: περιορισμός της ολίσθησης των τροχών και βελτιστοποίηση της πρόσφυσης σε όλες τις φάσεις οδήγησης.

Δύο αεροδυναμικές διαμορφώσεις: με πακέτο υψηλής κάθετης δύναμης για τις κατατακτήριες δοκιμές και ρύθμιση χαμηλής κάθετης δύναμης για συνθήκες αγώνα.

Αυξημένη συνολική απόδοση: προσφέροντας υψηλότερες ταχύτητες και πιο δυναμικούς αγώνες.

Βελτιωμένες δυνατότητες διαχείρισης ενέργειας : αναβαθμισμένες δυνατότητες διαχείρισης ενέργειας, ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατηγική κατεύθυνση της FormulaE.

Η νέα γενιά αντιπροσωπεύει επίσης ένα σημαντικό βήμα προόδου όσον αφορά την ισχύ και τις επιδόσεις. Ενώ η πλατφόρμα GEN3 απέδιδε έως και 300 kW στον πίσω άξονα σε τυπικές συνθήκες και έως 350 kW σε τετρακίνηση κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών και της λειτουργίας Attack Mode, η GEN4 εισάγει μόνιμη τετρακίνηση με 450 kW σε τυπικές συνθήκες αγώνα και έως 600 kW στις κατατακτήριες δοκιμές και τη λειτουργία Attack . Παράλληλα, η ικανότητα αναγεννητικής πέδησης αυξάνεται από περίπου 600 kW σε 700 kW, ενισχύοντας περαιτέρω την απόδοση και την ανάκτηση ενέργειας.

Αυτές οι εξελίξεις σηματοδοτούν ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για τη Formula E. Συνδυάζοντας αυξημένη ισχύ, βελτιωμένη πρόσφυση και μεγαλύτερη αεροδυναμική ευελιξία, η GEN4 έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει πιο ανταγωνιστικούς και στρατηγικά πιο ενδιαφέροντες αγώνες.

Για την Citroën Racing, αυτές οι τεχνικές εξελίξεις αντιπροσωπεύουν μια βασική ευκαιρία να εξελιχθεί περεταίρω στον χώρο βασιζόμενη στα θεμέλια που τέθηκαν σε αυτή την πρώτη σεζόν της στην Formula E.

Η εμφάνιση αντανακλά την ξεχωριστή σχεδιαστική προσέγγιση της Citroën, η οποία αναπτύχθηκε γύρω από την εμβληματική υπογραφή της μάρκας με τον λοχία.

Ο Pierre Leclercq, επικεφαλής σχεδιασμού της Citroën, δήλωσε:

«Με αυτή την εμφάνιση, ο στόχος ήταν να συνεχίσουμε να δουλεύουμε με τη γραφική γλώσσα του διπλού σιριτιού. Τα δύο κεντρικά σιρίτια προσδίδουν επιπλέον δυναμισμό στο αυτοκίνητο και από αυτό το σημείο αναπτύξαμε μια παραμετρική κλίση που εκτείνεται σε όλο το αμάξωμα. Βασίζεται σε αυτό που παρουσιάσαμε με την εμφάνιση του 2025/26, δημιουργώντας ένα πολυεπίπεδο οπτικό εφέ που αποκαλύπτεται προοδευτικά καθώς πλησιάζει κάποιος στο αυτοκίνητο.

Η εμφάνιση που αποκαλύπτουμε τώρα είναι μια εμφάνιση «καμουφλάζ», σχεδιασμένη ως μετάβαση πριν από την εισαγωγή μιας πιο εκφραστικής και δυναμικής ταυτότητας, ενσωματώνοντας τα χρώματα της Citroën και τη γαλλική κληρονομιά.»

Με μια πλούσια κληρονομιά μηχανοκίνητου αθλητισμού που εκτείνεται σε αγώνες Cross-Country, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι και επιτυχίες στα αυτοκίνητα τουρισμού, η Citroën Racing εισέρχεται σε μια ηλεκτριστική νέα εποχή με τη δέσμευσή της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ABB FIA Formula E, συνδυάζοντας την καινοτομία, την απόδοση και τη βιωσιμότητα στην παγκόσμια σκηνή.

