Το BYD Sealion 05 DM-i υπόσχεται 2.105 km αυτονομίας

Το νέο BYD Sealion 05 έκανε το ντεμπούτο του στην κινεζική αγορά, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να συγκεντρώνει η plug-in υβριδική έκδοση DM-i

Το υβριδικό BYD Sealion 05 DM-i προσφέρει έως και 305 χιλιόμετρα αμιγώς ηλεκτρικής αυτονομίας, με τη συνδυαστική αυτονομία να φτάνει τα 2.105 χιλιόμετρα στον κύκλο CLTC, χάρη και στο ρεζερβουάρ των 65 λίτρων.

Παράλληλα, το Sealion 05 DM-i ξεκινά από τα 97.900 γουάν (περίπου 13.200 ευρώ), τοποθετώντας το σε ιδιαίτερα ανταγωνιστική θέση.

