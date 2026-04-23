Λεωφορειολωρίδες: Σύγχυση με το πότε μπαίνουν οι μοτοσικλέτες – Τι λέει ο ΚΟΚ

Τι ισχύει σήμερα στις λεωφορειολωρίδες, ποια οχήματα επιτρέπονται, ποιες ώρες εφαρμόζεται το μέτρο και ποιο είναι το πρόστιμο της παράβασης

Οι λεωφορειολωρίδες παραμένουν ένα από τα πιο συχνά σημεία παρεξήγησης για τους οδηγούς. Ιδίως τώρα που αυξάνονται οι έλεγχοι και το πλαίσιο των προστίμων έχει γίνει αυστηρότερο, πολλοί δεν ξέρουν με σαφήνεια τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται και σε ποιες περιπτώσεις υπάρχει εξαίρεση.

Η Ελληνική Αστυνομία προσπάθησε να βοηθήσει σε αυτό, μέσω ενός βίντεο που δημοσίευσε στα social media με πληροφορίες σχετικά με το πότε μπορούν να εισέρχονται τα δίκυκλα στις λεωφορειολωρίδες. Κάπου όπως δημιουργήθηκε σύγχυση, σχετικά με το τι είναι παράνομο και τι όχι, με αποτέλεσμα να διαγράψουν το βίντεο και να το ξανανεβάσουν, κόβοντας όμως το σημείο που αναφερόταν στο πρόστιμο. Αυτό που έκαναν είναι να προσθέσουν μία διευκρίνηση σχετικά με τις διατάξεις του ΚΟΚ επί του θέματος, στο πρώτο σχόλιο. Δείτε το σχετικό βίντεο:

Η βασική λογική είναι απλή. Οι λεωφορειολωρίδες υπάρχουν για να κινούνται πιο γρήγορα και πιο σταθερά τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο ΟΑΣΑ αναφέρει ότι το δίκτυό τους φτάνει τα 51,7 km και ότι η λειτουργία τους έχει συμβάλει, μεταξύ άλλων, στην αύξηση της ταχύτητας των ΜΜΜ περίπου στα 23 km/h, αλλά και στη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών στο κέντρο.

Ποια οχήματα επιτρέπονται

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του ΟΑΣΑ, στις αποκλειστικές λωρίδες λεωφορείων παράλληλης ροής επιτρέπεται η κίνηση και η στάση, αλλά όχι η στάθμευση, για τις εξής κατηγορίες οχημάτων:

δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς, δηλαδή λεωφορεία και τρόλεϊ

ιδιωτικά μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως τουριστικά και σχολικά λεωφορεία

δίκυκλα

οχήματα άμεσης ανάγκης, όπως ασθενοφόρα, πυροσβεστικά και αστυνομικά οχήματα.

Για τις λεωφορειολωρίδες αντίθετης ροής, ο ΟΑΣΑ αναφέρει ότι τα δίκυκλα απαγορεύονται, με εξαίρεση την οδό Κυψέλης.

Επίσης, επιτρέπεται η χρήση τμημάτων λεωφορειολωρίδας από την υπόλοιπη κυκλοφορία λίγο πριν από δεξιές στροφές εξόδου ή εισόδους σε παρόδιους χώρους, αλλά μόνο όπου υπάρχει η κατάλληλη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση.

Τι ισχύει ειδικά για τις μοτοσικλέτες

Εδώ βρίσκεται ένα από τα συχνότερα λάθη. Δεν υπάρχει γενική και απόλυτη άδεια για όλες τις μοτοσικλέτες σε όλες τις λεωφορειολωρίδες.

Η διευκρίνιση που δόθηκε από την Αστυνομία είναι σαφής. Η κυκλοφορία μοτοσικλετών επιτρέπεται μόνο όπου υπάρχει η προβλεπόμενη πληροφοριακή σήμανση. Άρα, το ότι κάποιος βλέπει δίκυκλα να χρησιμοποιούν μια λεωφορειολωρίδα δεν σημαίνει αυτομάτως ότι αυτό ισχύει παντού.

Με απλά λόγια:

όπου υπάρχει η σωστή σήμανση, το δίκυκλο μπορεί να κινηθεί νόμιμα

όπου δεν υπάρχει, δεν υπάρχει γενική άδεια χρήσης

Αυτό είναι σημαντικό γιατί πολλοί οδηγοί δικύκλων θεωρούν ότι όλες οι λεωφορειολωρίδες είναι ανοιχτές για αυτούς, κάτι που δεν ισχύει.

Ποια οχήματα δεν μπαίνουν

Στο βασικό πλαίσιο που δημοσιεύει ο ΟΑΣΑ για τις λεωφορειολωρίδες παράλληλης ροής, απαγορεύεται η κίνηση και η στάση για κάθε άλλο όχημα, όπως:

Ε.Ι.Χ.

ΤΑΞΙ

ημιφορτηγά

φορτηγά

Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο λειτουργίας που εμφανίζεται σήμερα στην επίσημη ενημέρωση του ΟΑΣΑ. Στην πράξη, πάντα καθοριστικό ρόλο παίζει και η επιτόπια σήμανση.

Ποιες ώρες ισχύουν

Ο ΟΑΣΑ ξεχωρίζει τις λεωφορειολωρίδες σε δύο βασικές κατηγορίες:

Για τις παράλληλης ροής, η ρύθμιση ισχύει:

Δευτέρα έως Παρασκευή από 06:00 έως 21:00

Σάββατο από 06:00 έως 16:00.

Για τις αντίθετης ροής, η ρύθμιση ισχύει όλο το 24ωρο.

Αυτό σημαίνει ότι η ώρα παίζει καθοριστικό ρόλο. Ένας οδηγός που βλέπει άδεια λεωφορειολωρίδα εκτός αιχμής δεν σημαίνει ότι μπορεί να την χρησιμοποιήσει νόμιμα, ειδικά αν βρίσκεται σε λωρίδα αντίθετης ροής όπου η ισχύς είναι συνεχής.

Ποιο είναι το πρόστιμο σήμερα

Η σελίδα του ΟΑΣΑ εξακολουθεί να αναφέρει πρόστιμο 200 ευρώ για είσοδο σε αποκλειστική λεωφορειολωρίδα και επιπλέον διοικητικές συνέπειες σε περίπτωση στάθμευσης.

Ωστόσο, με βάση τη διευκρίνιση της Αστυνομίας για τον νέο ΚΟΚ (ν. 5209/2025), η παράνομη χρήση λεωφορειολωρίδας τιμωρείται με πρόστιμο 150 ευρώ.

Άρα, για τον οδηγό που θέλει να ξέρει τι ισχύει σήμερα στην πράξη, το ασφαλές συμπέρασμα είναι ότι:

για παράνομη κίνηση σε λεωφορειολωρίδα, το πρόστιμο είναι 150 ευρώ

για στάση ή στάθμευση, οι κυρώσεις είναι βαρύτερες, στα 350 ευρώ ,

, μαζί με αφαίρεση άδειας ικανότητας οδήγησης για 70 ημέρες και αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας για 30 ημέρες

Γιατί χρειάζεται προσοχή

Το πιο συχνό λάθος είναι η λογική «δεν περνά λεωφορείο, άρα μπορώ να μπω για λίγο». Αυτό δεν λειτουργεί έτσι. Οι λεωφορειολωρίδες δεν αξιολογούνται με βάση το αν εκείνη τη στιγμή φαίνονται άδειες, αλλά με βάση το θεσμικό πλαίσιο, τη σήμανση και το ωράριο.

Το δεύτερο συχνό λάθος είναι να θεωρεί κάποιος ότι:

όλα τα δίκυκλα μπαίνουν παντού

όλα τα ταξί μπορούν να χρησιμοποιούν λεωφορειολωρίδες

ή ότι το πρόστιμο είναι μικρό και «αξίζει το ρίσκο»

Με τους ελέγχους να αυξάνονται και το νέο σύστημα βεβαίωσης παραβάσεων να γίνεται σταδιακά πιο αυστηρό, η σωστή ανάγνωση της σήμανσης και του ωραρίου είναι πλέον απαραίτητη.

Τι κρατάμε;

Οι λεωφορειολωρίδες υπάρχουν για την προτεραιότητα των ΜΜΜ και το δίκτυό τους στην Αθήνα φτάνει τα 51,7 km.

Στις παράλληλης ροής επιτρέπονται λεωφορεία, τρόλεϊ, ορισμένα ιδιωτικά μέσα μαζικής μεταφοράς, οχήματα άμεσης ανάγκης και δίκυκλα, με βάση το επίσημο πλαίσιο του ΟΑΣΑ.

Οι μοτοσικλέτες δεν έχουν γενική άδεια: μπαίνουν μόνο όπου υπάρχει η κατάλληλη σήμανση.

Οι ώρες ισχύος για παράλληλης ροής είναι Δευτέρα-Παρασκευή 06:00-21:00 και Σάββατο 06:00-16:00. Για αντίθετης ροής ισχύουν 24 ώρες το 24ωρο.

Για παράνομη χρήση λεωφορειολωρίδας, σύμφωνα με τη νεότερη αστυνομική διευκρίνιση για τον νέο ΚΟΚ, το πρόστιμο είναι 150 ευρώ.

Η στάση ή στάθμευση στη λεωφορειολωρίδα αντιμετωπίζεται αυστηρότερα.

Πηγή: autotypos.gr

