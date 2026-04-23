Λεωφορειολωρίδες: Σύγχυση με το πότε μπαίνουν οι μοτοσικλέτες – Τι λέει ο ΚΟΚ

Τι ισχύει σήμερα στις λεωφορειολωρίδες, ποια οχήματα επιτρέπονται, ποιες ώρες εφαρμόζεται το μέτρο και ποιο είναι το πρόστιμο της παράβασης
Οι λεωφορειολωρίδες παραμένουν ένα από τα πιο συχνά σημεία παρεξήγησης για τους οδηγούς. Ιδίως τώρα που αυξάνονται οι έλεγχοι και το πλαίσιο των προστίμων έχει γίνει αυστηρότερο, πολλοί δεν ξέρουν με σαφήνεια τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται και σε ποιες περιπτώσεις υπάρχει εξαίρεση.
Η Ελληνική Αστυνομία προσπάθησε να βοηθήσει σε αυτό, μέσω ενός βίντεο που δημοσίευσε στα social media με πληροφορίες σχετικά με το πότε μπορούν να εισέρχονται τα δίκυκλα στις λεωφορειολωρίδες. Κάπου όπως δημιουργήθηκε σύγχυση, σχετικά με το τι είναι παράνομο και τι όχι, με αποτέλεσμα να διαγράψουν το βίντεο και να το ξανανεβάσουν, κόβοντας όμως το σημείο που αναφερόταν στο πρόστιμο. Αυτό που έκαναν είναι να προσθέσουν μία διευκρίνηση σχετικά με τις διατάξεις του ΚΟΚ επί του θέματος, στο πρώτο σχόλιο. Δείτε το σχετικό βίντεο:
Η βασική λογική είναι απλή. Οι λεωφορειολωρίδες υπάρχουν για να κινούνται πιο γρήγορα και πιο σταθερά τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο ΟΑΣΑ αναφέρει ότι το δίκτυό τους φτάνει τα 51,7 km και ότι η λειτουργία τους έχει συμβάλει, μεταξύ άλλων, στην αύξηση της ταχύτητας των ΜΜΜ περίπου στα 23 km/h, αλλά και στη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών στο κέντρο.
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του ΟΑΣΑ, στις αποκλειστικές λωρίδες λεωφορείων παράλληλης ροής επιτρέπεται η κίνηση και η στάση, αλλά όχι η στάθμευση, για τις εξής κατηγορίες οχημάτων:
Για τις λεωφορειολωρίδες αντίθετης ροής, ο ΟΑΣΑ αναφέρει ότι τα δίκυκλα απαγορεύονται, με εξαίρεση την οδό Κυψέλης.
Επίσης, επιτρέπεται η χρήση τμημάτων λεωφορειολωρίδας από την υπόλοιπη κυκλοφορία λίγο πριν από δεξιές στροφές εξόδου ή εισόδους σε παρόδιους χώρους, αλλά μόνο όπου υπάρχει η κατάλληλη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση.
Εδώ βρίσκεται ένα από τα συχνότερα λάθη. Δεν υπάρχει γενική και απόλυτη άδεια για όλες τις μοτοσικλέτες σε όλες τις λεωφορειολωρίδες.
Η διευκρίνιση που δόθηκε από την Αστυνομία είναι σαφής. Η κυκλοφορία μοτοσικλετών επιτρέπεται μόνο όπου υπάρχει η προβλεπόμενη πληροφοριακή σήμανση. Άρα, το ότι κάποιος βλέπει δίκυκλα να χρησιμοποιούν μια λεωφορειολωρίδα δεν σημαίνει αυτομάτως ότι αυτό ισχύει παντού.
Με απλά λόγια:
Αυτό είναι σημαντικό γιατί πολλοί οδηγοί δικύκλων θεωρούν ότι όλες οι λεωφορειολωρίδες είναι ανοιχτές για αυτούς, κάτι που δεν ισχύει.
Στο βασικό πλαίσιο που δημοσιεύει ο ΟΑΣΑ για τις λεωφορειολωρίδες παράλληλης ροής, απαγορεύεται η κίνηση και η στάση για κάθε άλλο όχημα, όπως:
Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο λειτουργίας που εμφανίζεται σήμερα στην επίσημη ενημέρωση του ΟΑΣΑ. Στην πράξη, πάντα καθοριστικό ρόλο παίζει και η επιτόπια σήμανση.
Ο ΟΑΣΑ ξεχωρίζει τις λεωφορειολωρίδες σε δύο βασικές κατηγορίες:
Για τις παράλληλης ροής, η ρύθμιση ισχύει:
Για τις αντίθετης ροής, η ρύθμιση ισχύει όλο το 24ωρο.
Αυτό σημαίνει ότι η ώρα παίζει καθοριστικό ρόλο. Ένας οδηγός που βλέπει άδεια λεωφορειολωρίδα εκτός αιχμής δεν σημαίνει ότι μπορεί να την χρησιμοποιήσει νόμιμα, ειδικά αν βρίσκεται σε λωρίδα αντίθετης ροής όπου η ισχύς είναι συνεχής.
Η σελίδα του ΟΑΣΑ εξακολουθεί να αναφέρει πρόστιμο 200 ευρώ για είσοδο σε αποκλειστική λεωφορειολωρίδα και επιπλέον διοικητικές συνέπειες σε περίπτωση στάθμευσης.
Ωστόσο, με βάση τη διευκρίνιση της Αστυνομίας για τον νέο ΚΟΚ (ν. 5209/2025), η παράνομη χρήση λεωφορειολωρίδας τιμωρείται με πρόστιμο 150 ευρώ.
Άρα, για τον οδηγό που θέλει να ξέρει τι ισχύει σήμερα στην πράξη, το ασφαλές συμπέρασμα είναι ότι:
Το πιο συχνό λάθος είναι η λογική «δεν περνά λεωφορείο, άρα μπορώ να μπω για λίγο». Αυτό δεν λειτουργεί έτσι. Οι λεωφορειολωρίδες δεν αξιολογούνται με βάση το αν εκείνη τη στιγμή φαίνονται άδειες, αλλά με βάση το θεσμικό πλαίσιο, τη σήμανση και το ωράριο.
Το δεύτερο συχνό λάθος είναι να θεωρεί κάποιος ότι:
Με τους ελέγχους να αυξάνονται και το νέο σύστημα βεβαίωσης παραβάσεων να γίνεται σταδιακά πιο αυστηρό, η σωστή ανάγνωση της σήμανσης και του ωραρίου είναι πλέον απαραίτητη.
Πηγή: autotypos.gr
Διαβάστε επίσης:
Αύξηση στις πωλήσεις των νέων αυτοκινήτων στην ΕΕ το πρώτο τρίμηνο του 2026
Ο Όμιλος Volkswagen περνά στην αντεπίθεση στην Κίνα (photos)
Πότε καις λιγότερο καύσιμο – Η βοήθεια της τεχνολογίας και η πιο ασφαλής πρακτική
