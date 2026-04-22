Ο Όμιλος Volkswagen περνά στην αντεπίθεση στην Κίνα (photos)

Ο Όμιλος Volkswagen υλοποιεί φέτος τη μεγαλύτερη έως σήμερα προϊοντική του επίθεση εξηλεκρισμού στην Κίνα. Έως το 2027 θα προσφέρει περίπου 30 εξηλεκρισμένα μοντέλα, ενώ έως το 2030 η γκάμα θα φτάσει τα 50, εκ των οποίων περίπου 30 θα είναι αμιγώς ηλεκτρικά.

Από τις 24 Απριλίου 2026, ο Όμιλος θα παρουσιάσει στην Auto China 2026 ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει τις μάρκες Volkswagen, JETTA, Audi με τα σήματα Four Rings και Four Letters, καθώς και την Porsche.

Θα παρουσιάσει το ID. AURA T6 της FAW-Volkswagen, το πρώτο μοντέλο της νέας σειράς ID. AURA, το οποίο εισέρχεται στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία των αμιγώς ηλεκτρικών μεσαίων SUV στην Κίνα, καθώς και το ID. UNYX 09 από τη Volkswagen Anhui, ένα αμιγώς ηλεκτρικό sedan μήκους πέντε μέτρων, πολύ κοντά στην έκδοση παραγωγής.

