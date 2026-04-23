Citroën: Σας βάζει στην… πρίζα με όφελος απόσυρσης και ασυναγώνιστες τιμές

Η Citroën αποδεικνύει για άλλη μια φορά, την ιδιαίτερη σχέση που έχει με τον Έλληνα οδηγό αλλά και τη βαρύτητα που δίνει ως όμιλος στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου, λανσάροντας το πρόγραμμα «ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΠΟ ΤΗ CITROËN», που αποτελεί μια ολοκληρωμένη εμπορική πρόταση και προσφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη σε όσους την επιλέξουν.

Το νέο πρόγραμμα προσφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη σε όσους επιλέξουν να αντικαταστήσουν το παλαιό τους όχημα με ένα νέο, σύγχρονο και πιο φιλικό προς το περιβάλλον μοντέλο της μάρκας. Σε μια περίοδο όπου η ανανέωση του γηρασμένου στόλου οχημάτων, η μείωση των ρύπων και η προσιτή πρόσβαση στη βιώσιμη κινητικότητα αποτελούν βασικές προτεραιότητες για τους Έλληνες οδηγούς, η Citroën απαντά στις ανάγκες αυτές με έναν τρόπο άμεσο, εύκολο και αποτελεσματικό.

Αν και το πρόγραμμα αφορά σε όλα τα μοντέλα της μάρκας, το ηλεκτρικό e-C3 αποτελεί το πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα για το όφελος που προκύπτει για τον επίδοξο αγοραστή. H τιμή του πανέμορφου αυτού SUV πόλης, διαμορφώνεται με την τρέχουσα εμπορική πολιτική και την κρατική επιδότηση του «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» στα 17.900 ευρώ.

Η τιμή αυτή, μάλιστα, αφορά στην έκδοση με μπαταρία χωρητικότητας 30 kWh, η οποία φορτίζεται πλήρως με λιγότερο από 5 ευρώ (λαμβάνοντας την μέση τιμή της kWh) προσφέροντας έως 212 km αυτονομίας (στον συνδυασμένο κύκλο WLTP) και έως 302 km σε αστική χρήση.

Δηλαδή ο ιδιοκτήτης του καινούριου e-C3 πέρα από το γεγονός ότι θα το αποκτήσει σε μία super τιμή, θα μπορεί να διανύει με αυτό μία απόσταση έως 300 χλμ. με 5 ευρώ.

Επίσης, αξίζει να αναφερθεί, ότι η τιμή κτήσης των 17.900 ευρώ είναι χαμηλότερη και από την αντίστοιχη θερμική έκδοση (Citroen C3 Turbo 100hp manual Plus) και δεν χρειάζεται πολλά λόγια για να αναδειχθεί ότι είναι πραγματικά εξαιρετική για ευρωπαϊκό ηλεκτρικό, σε μια εποχή που τα καύσιμα προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία.

Πολλαπλά οφέλη για τους καταναλωτές

Φυσικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει, όπως αναφέρουμε και παραπάνω όλα τα επιβατικά μοντέλα της μάρκας -C3, C3 Aircross, C4 και C5 Aircross- σε κάθε διαθέσιμη έκδοση, θερμική, υβριδική και αμιγώς ηλεκτρική, και ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.

Με το νέο πρόγραμμα Απόσυρσης από τη Citroёn, τα οφέλη για τον καταναλωτή είναι πολλαπλά, αφού αφενός λαμβάνει ένα σημαντικό όφελος για την απόσυρση του παλαιού του αυτοκινήτου, και αφετέρου έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει ένα νέο αυτοκίνητο με σαφώς χαμηλότερα έξοδα (τέλη κυκλοφορίας, ασφάλιστρα, κατανάλωση καυσίμου, κ.τ.λ.).

Ιδιαίτερα στην περίπτωση που κάποιος ιδιοκτήτης έχει στην κατοχή του παλαιό όχημα να αποσύρει, το όφελος είναι πραγματικά ασυναγώνιστο, καθώς με βάση το bonus απόσυρσης, η τιμή εκκίνησης των μοντέλων Citroen είναι εξαιρετικά ανταγωνιστική. Ενδεικτικά αναφέρουμε: C3 από 17.900 ευρώ, C3 Hybrid 21.500 ευρώ, C3 Aircross 18.500 ευρώ, C3 Aircross Hybrid 22.900 ευρώ, C4 22.900 ευρώ, C5 Aircross Hybrid 28.900 ευρώ!

Οι τιμές αυτές θυμίζουν πραγματικά τιμή μεταχειρισμένου αυτοκινήτου, στην αγορά του οποίου στρέφονται πάρα πολλοί καταναλωτές στις μέρες μας, λόγω της γενικότερης οικονομικής στενότητας που αντιμετωπίζουν.

Η αγορά όμως ενός μεταχειρισμένου, όπως όλοι γνωρίζουμε, ελλοχεύει πάρα πολλούς κινδύνους, όπως να έχει κρυφές βλάβες, γυρισμένα χιλιόμετρα κλπ, ενώ έχουν και πολύ μεγαλύτερο κόστος χρήσης λόγω αυξημένων αναγκών συντήρησης. Επιπλέον δεν έχουν εγγύηση όπως τα καινούρια και γενικότερα κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα έχουν καλή λειτουργία από την πρώτη κιόλας μέρα που θα βγουν στο δρόμο.

Διπλό όφελος για τους οδηγούς

Έτσι με την νέα καινοτόμα πρόταση της για την απόσυρση, η Citroen πετυχαίνει δύο στόχους: α) να δώσει τη δυνατότητα στους Έλληνες οδηγούς να αντικαταστήσουν το παλαιό τους όχημα με ένα νέο, σύγχρονο και πιο φιλικό προς το περιβάλλον μοντέλο της μάρκας, αποκομίζοντας παράλληλα σημαντικό οικονομικό όφελος και β) να βοηθήσει την Ελλάδα στην προσπάθεια ανανέωσης ενός στόλου οχημάτων που είναι σύμφωνα με τις έρευνες που βλέπουν κατά καιρούς το φως της δημοσιότητας, ο πιο γηρασμένος της Ευρώπης.

Και εδώ πρέπει να δώσουμε τα εύσημα στη Citroen που σε μία πολύ δύσκολη συγκυρία για τους Έλληνες οδηγούς με την ακρίβεια στα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, να συρρικνώνει κι άλλο το διαθέσιμο εισόδημα, να τους δίνει τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν το παλαιό τους όχημα με ένα καινούριο, φιλικό προς το περιβάλλον και με όλα τα σύγχρονα «καλούδια». Και το πιο σημαντικό, με το σήμα της αγαπημένης τους γαλλικής φίρμας.

Με την κίνηση της αυτή, η Citroën αποδεικνύει για άλλη μια φορά το πρωτοποριακό dna που χαρακτηρίζει τη μάρκα στην εδώ και πάνω από 100 χρόνια ιστορία της, καθώς και την περιβαλλοντική και κοινωνική θεώρηση με την οποία αντιμετωπίζει όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται αλλά και τους πελάτες της.

Επιπλέον η μάρκα, πιστή στη φροντίδα των καταναλωτών της προσφέρει 5ετή εργοστασιακή εγγύηση και οδική βοήθεια σε όλη την γκάμα των επιβατικών της μοντέλων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν το Επίσημο δίκτυο Διανομέων της Citroen πανελλαδικά.

