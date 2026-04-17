Η ένδειξη στο καντράν που αγνοούν πολλοί οδηγοί και μπορεί να κοστίσει ακριβά

Το TPMS δεν είναι «ενοχλητική ειδοποίηση» αλλά ένα κρίσιμο σύστημα που σχετίζεται με την ασφάλεια και την οικονομία

Η ένδειξη πίεσης ελαστικών, γνωστή ως TPMS (Tire Pressure Monitoring System), είναι από εκείνες τις προειδοποιήσεις που οι περισσότεροι οδηγοί έχουν δει δεκάδες φορές, αλλά λίγοι αντιμετωπίζουν με τη σοβαρότητα που της αξίζει. Συχνά εμφανίζεται ξαφνικά στο καντράν, πολλές φορές «χωρίς λόγο» όπως πιστεύουν αρκετοί.

Αυτό είναι και το βασικό λάθος. Το TPMS δεν είναι μια απλή ειδοποίηση αλλά ένα σύστημα ασφαλείας που σχετίζεται άμεσα με τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου στον δρόμο.

Τι πραγματικά σημαίνει όταν ανάψει

Η ένδειξη ενεργοποιείται όταν η πίεση σε ένα ή περισσότερα ελαστικά πέσει κάτω από το επίπεδο που έχει ορίσει ο κατασκευαστής. Σε πιο σύγχρονα συστήματα, μπορεί να δείχνει και ποιο ακριβώς ελαστικό έχει πρόβλημα, ενώ σε άλλα απλώς προειδοποιεί γενικά.

Το κρίσιμο σημείο είναι ότι η απώλεια πίεσης δεν σημαίνει πάντα σκασμένο λάστιχο. Πολύ συχνά πρόκειται για αργή διαρροή, αλλαγή θερμοκρασίας ή φυσιολογική μείωση πίεσης με τον χρόνο. Ακριβώς γι’ αυτό και πολλοί οδηγοί την υποτιμούν.

Γιατί την αγνοούν τόσο πολλοί

Το TPMS έχει «κακή φήμη» για έναν βασικό λόγο: ανάβει συχνά. Ιδιαίτερα τον χειμώνα ή σε μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας, η ένδειξη μπορεί να εμφανιστεί χωρίς εμφανή λόγο. Αυτό οδηγεί πολλούς στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για υπερβολικά ευαίσθητο σύστημα.

Παράλληλα, αρκετοί οδηγοί δεν γνωρίζουν τι ακριβώς σημαίνει το σύμβολο, ενώ άλλοι θεωρούν ότι αν το αυτοκίνητο δεν συμπεριφέρεται περίεργα, δεν υπάρχει πραγματικό πρόβλημα.

Το κόστος της αδιαφορίας

Η χαμηλή πίεση στα ελαστικά δεν είναι κάτι αθώο. Αρχικά, προκαλεί την πρόωρη φθορά τους, καθώς το πέλμα δεν πατά σωστά στο οδόστρωμα και καταπονείται ανομοιόμορφα. Αυτό σημαίνει ότι τα ελαστικά φθείρονται πιο γρήγορα και χρειάζονται αντικατάσταση νωρίτερα από το κανονικό.

Παράλληλα αυξάνεται η κατανάλωση καυσίμου, αφού λόγω της μεγαλύτερης αντίστασης κύλισης, το αυτοκίνητο χρειάζεται περισσότερη ενέργεια για να κινηθεί. Το πιο σημαντικό όμως αφορά την ασφάλεια. Η μειωμένη πίεση επηρεάζει την πρόσφυση, την απόσταση φρεναρίσματος και τη σταθερότητα, ειδικά σε υψηλές ταχύτητες ή σε απότομους ελιγμούς.

Σε ακραίες περιπτώσεις, μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε υπερθέρμανση του ελαστικού και αστοχία, κάτι που μεταφράζεται σε πραγματικό κίνδυνο.

Τι πρέπει να κάνει ο οδηγός

Όταν ανάψει η ένδειξη, η σωστή αντίδραση δεν είναι να την αγνοήσεις ή να την «σβήσεις» από το μενού του αυτοκινήτου. Το πρώτο βήμα είναι ένας άμεσος έλεγχος της πίεσης σε όλα τα ελαστικά, κατά προτίμηση όταν είναι κρύα.

Αν διαπιστωθεί απώλεια, πρέπει να διορθωθεί σύμφωνα με τις τιμές του κατασκευαστή. Αν η ένδειξη επανεμφανιστεί σύντομα, τότε πιθανότατα υπάρχει διαρροή ή άλλο πρόβλημα που χρειάζεται έλεγχο από ειδικό.

Το TPMS δεν είναι εκεί για να ενοχλεί. Είναι ένα από τα λίγα συστήματα που μπορούν να προλάβουν μια φθορά ή ακόμη και ένα ατύχημα πριν αυτό συμβεί.

Τι κρατάμε

Το TPMS προειδοποιεί για χαμηλή πίεση ελαστικών και δεν πρέπει να αγνοείται

Η συχνή ενεργοποίηση δεν σημαίνει ότι είναι “άχρηστο” αλλά ότι εντοπίζει πραγματικές μεταβολές

Η χαμηλή πίεση αυξάνει τη φθορά και την κατανάλωση καυσίμου

Επηρεάζει άμεσα την πρόσφυση και την ασφάλεια του αυτοκινήτου

Άμεσος έλεγχος πίεσης είναι η σωστή αντίδραση κάθε φορά που ανάβει

Πηγή: autotypos.gr

