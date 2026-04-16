Παγκόσμια πρεμιέρα για το νέο Volkswagen ID.3 Neo (photos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το Volkswagen ID.3 Neo αποτελεί τον διάδοχο του ID.3 που πραγματοποιεί την παγκόσμια πρεμιέρα του με νέα ονομασία και με μια εκτενή συνολική αναβάθμιση.
Στο εξωτερικό ξεχωρίζουν η νέα σχεδίαση του εμπρός μέρους, βασισμένη στη σχεδιαστική γλώσσα «Pure Positive» της Volkswagen, καθώς και η νέα φωτεινή υπογραφή.
Στο εσωτερικό, το επανασχεδιασμένο περιβάλλον cockpit συνδυάζει πιο διαισθητικά χειριστήρια με υλικά και φινίρισμα που ανταποκρίνονται σε πρότυπα ανώτερης κατηγορίας.
Το νέο, πιο αποδοτικό σύστημα κίνησης σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη από τις τρεις διαθέσιμες μπαταρίες, επιτρέπει αυτονομία έως 630 χιλιομέτρων.
Η προπώληση του αμιγώς ηλεκτρικού compact μοντέλου ξεκινά αύριο στη Γερμανία και σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές. Στην ελληνική αγορά, το ID.3 Neo θα είναι διαθέσιμο για προπώληση στις αρχές Μαΐου 2026.
Διαβάστε επίσης:
Τι είναι το ειδικό σήμα κυκλοφορίας – Χρειάζεται να το έχεις μαζί σου;
Το best-seller SUV της Toyota που έχει ξεπεράσει τις 15 εκατ. πωλήσεις – Στην Ελλάδα έχει τιμή 39.900 ευρώ
Τα πέντε αυτοκίνητα της ελληνικής αγοράς με αυτόματο κιβώτιο και τιμή κάτω από 20.000 ευρώ
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.