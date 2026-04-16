Παγκόσμια πρεμιέρα για το νέο Volkswagen ID.3 Neo (photos)

Το Volkswagen ID.3 Neo αποτελεί τον διάδοχο του ID.3 που πραγματοποιεί την παγκόσμια πρεμιέρα του με νέα ονομασία και με μια εκτενή συνολική αναβάθμιση.

Στο εξωτερικό ξεχωρίζουν η νέα σχεδίαση του εμπρός μέρους, βασισμένη στη σχεδιαστική γλώσσα «Pure Positive» της Volkswagen, καθώς και η νέα φωτεινή υπογραφή.

Στο εσωτερικό, το επανασχεδιασμένο περιβάλλον cockpit συνδυάζει πιο διαισθητικά χειριστήρια με υλικά και φινίρισμα που ανταποκρίνονται σε πρότυπα ανώτερης κατηγορίας.

Το νέο, πιο αποδοτικό σύστημα κίνησης σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη από τις τρεις διαθέσιμες μπαταρίες, επιτρέπει αυτονομία έως 630 χιλιομέτρων.

Η προπώληση του αμιγώς ηλεκτρικού compact μοντέλου ξεκινά αύριο στη Γερμανία και σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές. Στην ελληνική αγορά, το ID.3 Neo θα είναι διαθέσιμο για προπώληση στις αρχές Μαΐου 2026.

