search
ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 18:33
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.04.2026 17:00

Παγκόσμια πρεμιέρα για το νέο Volkswagen ID.3 Neo (photos)

16.04.2026 17:00
DB2026AU00279_large
credit: Volkswagen

Το Volkswagen ID.3 Neo αποτελεί τον διάδοχο του ID.3 που πραγματοποιεί την παγκόσμια πρεμιέρα του με νέα ονομασία και με μια εκτενή συνολική αναβάθμιση.

credit: Volkswagen

Στο εξωτερικό ξεχωρίζουν η νέα σχεδίαση του εμπρός μέρους, βασισμένη στη σχεδιαστική γλώσσα «Pure Positive» της Volkswagen, καθώς και η νέα φωτεινή υπογραφή.

Στο εσωτερικό, το επανασχεδιασμένο περιβάλλον cockpit συνδυάζει πιο διαισθητικά χειριστήρια με υλικά και φινίρισμα που ανταποκρίνονται σε πρότυπα ανώτερης κατηγορίας.

credit: Volkswagen

Το νέο, πιο αποδοτικό σύστημα κίνησης σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη από τις τρεις διαθέσιμες μπαταρίες, επιτρέπει αυτονομία έως 630 χιλιομέτρων.

Η προπώληση του αμιγώς ηλεκτρικού compact μοντέλου ξεκινά αύριο στη Γερμανία και σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές. Στην ελληνική αγορά, το ID.3 Neo θα είναι διαθέσιμο για προπώληση στις αρχές Μαΐου 2026.

credit: Volkswagen
credit: Volkswagen
credit: Volkswagen

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Turkey
ΚΟΣΜΟΣ

hormuz
ΚΟΣΜΟΣ

Φωτογραφία αρχείου
ΕΛΛΑΔΑ

drones usa ormuz
ΚΟΣΜΟΣ

livanos 66650- new
ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
eurofighter_typhoon_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

doukas-1
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

qantas- Project Sunrise-9
TRAVEL

de-grece-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

gap rgvillage
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 18:31
Turkey
ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό σε σχολείο στην Τουρκία: Πέντε μέρες σχεδίαζε την επίθεση ο 14χρονος – Η εμμονή με τα όπλα και τα προβλήματα προσαργμογής 

hormuz
ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Πώς το Ιράν μετέτρεψε στο πιο ισχυρό του «όπλο» το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ- «Είναι σαν να έχεις ατομική βόμβα»

Φωτογραφία αρχείου
ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα τριών οχημάτων στην Αττική Οδό – Μεγάλες καθυστερήσεις προς αεροδρόμιο

1 / 3