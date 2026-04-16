Τι είναι το ειδικό σήμα κυκλοφορίας – Χρειάζεται να το έχεις μαζί σου;

Το ψηφιακό «πάσο» για Δακτύλιο της Αθήνας αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες οχημάτων και εκδίδεται πλέον άμεσα μέσω gov.gr, χωρίς γραφειοκρατία

Η κυκλοφορία στον Δακτύλιο της Αθήνας εξακολουθεί να ρυθμίζεται με το γνωστό σύστημα των μονών-ζυγών, ωστόσο για μια σειρά από οχήματα που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια υπάρχει η δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης, χωρίς περιορισμούς.

Το «κλειδί» για αυτή την εξαίρεση είναι το ειδικό σήμα κυκλοφορίας, ένα έγγραφο που αποδεικνύει ότι το όχημα ανήκει στις κατηγορίες που επιτρέπεται να κινούνται καθημερινά εντός του μικρού Δακτυλίου.

Για ποια οχήματα ισχύει η «εξαίρεση»

Όσον αφορά τα οχήματα που δικαιούνται το σήμα, πρόκειται για εκείνα που θεωρούνται πιο «καθαρά» περιβαλλοντικά. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα αμιγώς ηλεκτρικά, τα οχήματα που κινούνται εκ κατασκευής με φυσικό αέριο ή υγραέριο, καθώς και τα υβριδικά.

Παράλληλα, δικαίωμα έχουν και τα αυτοκίνητα προδιαγραφών Euro 6, υπό την προϋπόθεση ότι οι εκπομπές CO2 βρίσκονται κάτω από τα καθορισμένα όρια: έως 120 γρ./χλμ. για οχήματα ταξινομημένα πριν το 2021 (με βάση NEDC) και έως 145 γρ./χλμ. για όσα ταξινομήθηκαν από το 2021 και μετά (με βάση WLTP)

Πως εκδίδεται το ειδικό σήμα κυκλοφορίας

Η διαδικασία απόκτησης του σήματος έχει πλέον περάσει εξ ολοκλήρου στην ψηφιακή εποχή. Μέσω της πλατφόρμας daktylios.gov.gr ή του gov.gr, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση εύκολα και γρήγορα, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς του κωδικούς TAXISnet.

Το μόνο που χρειάζεται είναι ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος και ο ΑΦΜ του ιδιοκτήτη ή της εταιρείας στην οποία ανήκει. Τα στοιχεία αντλούνται αυτόματα από τα μητρώα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και ο έλεγχος των προϋποθέσεων γίνεται χωρίς καμία παρέμβαση του χρήστη.

Εφόσον το όχημα πληροί τα κριτήρια, το ειδικό σήμα εκδίδεται άμεσα σε μορφή PDF. Το έγγραφο φέρει μοναδικό αριθμό επαλήθευσης, όπως όλα τα ψηφιακά έγγραφα του gov.gr, διασφαλίζοντας την εγκυρότητα και τη γνησιότητά του. Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης του σήματος στο κινητό μέσω του Gov.gr Wallet, ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμο σε κάθε έλεγχο.

Πρέπει να το έχω μαζί μου;

Η απάντηση είναι ξεκάθαρη: ναι. Το ειδικό σήμα πρέπει να μπορεί να επιδειχθεί σε ενδεχόμενο έλεγχο από την Τροχαία, είτε σε εκτυπωμένη μορφή είτε ψηφιακά μέσω κινητού. Δεν απαιτείται απαραίτητα εκτύπωση, αλλά η επίδειξή του είναι υποχρεωτική.

Η ισχύς του μέτρου του Δακτυλίου καθορίζεται κάθε χρόνο. Για την τρέχουσα περίοδο, ξεκίνησε στις 20 Οκτωβρίου 2025 και θα ολοκληρωθεί στις 24 Ιουλίου 2026. Οι περιορισμοί εφαρμόζονται από Δευτέρα έως Πέμπτη από τις 07:00 έως τις 20:00 και την Παρασκευή από τις 07:00 έως τις 15:00.

Η ψηφιακή έκδοση του ειδικού σήματος αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας απλοποίησης των διαδικασιών για τους οδηγούς, αλλά και ενίσχυσης της διαφάνειας και της αξιοπιστίας των ελέγχων. Ταυτόχρονα, εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική περιορισμού των εκπομπών ρύπων στο κέντρο της πόλης, δίνοντας προτεραιότητα στα πιο φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα.

Τι κρατάμε

Το ειδικό σήμα επιτρέπει ελεύθερη κυκλοφορία στον Δακτύλιο χωρίς μονά-ζυγά

Εκδίδεται ψηφιακά μέσω gov.gr ή daktylios.gov.gr σε λίγα λεπτά

Απαιτείται επίδειξη σε έλεγχο, είτε σε κινητό είτε εκτυπωμένο

Αφορά ηλεκτρικά, υβριδικά, φυσικού αερίου/LPG και Euro 6 με όρια CO2

Ισχύς Δακτυλίου: 20/10/2025 έως 24/07/2026 με συγκεκριμένο ωράριο

