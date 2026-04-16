Το best-seller SUV της Toyota που έχει ξεπεράσει τις 15 εκατ. πωλήσεις – Στην Ελλάδα έχει τιμή 39.900 ευρώ

Η Toyota έχει αποδείξει διαχρονικά ότι γνωρίζει πώς να δημιουργεί αυτοκίνητα που δεν ακολουθούν απλώς τις τάσεις, αλλά τις διαμορφώνουν και το best-seller SUV της αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της φιλοσοφίας.

Η παγκόσμια αγορά αυτοκινήτου έχει αλλάξει δραστικά τα τελευταία χρόνια, όμως κάποια μοντέλα δεν ακολουθούν απλώς τις εξελίξεις, αλλά τις καθορίζουν. Σε αυτό το περιβάλλον, η Toyota έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα SUV που έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο σημείο αναφοράς, ξεπερνώντας τα 15 εκατομμύρια πωλήσεις και χτίζοντας μια παρουσία που λίγα μοντέλα μπορούν να πλησιάσουν.

Το μοντέλο αυτό δεν είναι άλλο από το Toyota RAV4, ένα αυτοκίνητο που το 1994 δημιούργησε την κατηγορία των σύγχρονων SUV και σήμερα, στην έκτη γενιά του, επιστρέφει πιο εξελιγμένο από ποτέ. Στην ελληνική αγορά, η τιμή του ξεκινά από περίπου 39.900 ευρώ, τοποθετώντας το σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική θέση για τα δεδομένα της κατηγορίας.

