Έρευνα: Αυξήθηκε ο συνολικός αριθμός των αρχικών προβλημάτων που σχετίζονται με την ποιότητα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων

O συνολικός αριθμός των αρχικών προβλημάτων που σχετίζονται με την ποιότητα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων αυξάνεται, ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης έχει επιβραδυνθεί. Ο συνολικός μέσος όρος προβλημάτων που αντιμετώπισαν οι ιδιοκτήτες φέτος είναι 231 προβλήματα ανά 100 οχήματα, σημειώνοντας αύξηση πέντε προβλημάτων (5 PP100) από το 2025, σύμφωνα με έρευνα της JD Power 2026 που πραγματοποιήθηκε στην Κίνα.

Αυτή η έρευνα μέτρησε την ποιότητα των νέων οχημάτων εξετάζοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες στην Κίνα κατά τους πρώτους δύο έως έξι μήνες ιδιοκτησίας ως προς το σχεδιασμό και τα ελαττώματα-δυσλειτουργίες. Τα στοιχεία της έρευνας βασίστηκαν σε απαντήσεις 21.177 ιδιοκτητών οχημάτων που αγόρασαν ηλεκτρικό αυτοκίνητο μεταξύ των μηνών Μαΐου-Δεκεμβρίου 2025. Η μελέτη περιλαμβάνει 137 μοντέλα από 49 διαφορετικές μάρκες, ενώ αυτή πραγματοποιήθηκε από τον Νοέμβριο του 2025 έως τον Φεβρουάριο του 2026 σε 81 πόλεις σε όλη την Κίνα.

«Από την άποψη των παραγόντων, λόγω των ραγδαίων εξελίξεων στην τεχνολογία των μπαταριών, το ποσοστό των προβλημάτων που σχετίζονται με τη φόρτιση έχει μειωθεί σημαντικά. Αντίθετα, τα προβλήματα που σχετίζονται με το λογισμικό έχουν επιδεινωθεί. Τα προβλήματα του συστήματος ενημέρωσης και ψυχαγωγίας και τα προβλήματα του προηγμένου συστήματος υποβοήθησης οδηγού αντιπροσωπεύουν το 14,3% και το 9,5% αντίστοιχα. Τα προβλήματα που σχετίζονται με τον σχεδιασμό αντιπροσωπεύουν έως και το 70%», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του τμήματος επίλυσης προβλημάτων της JD Power China, Sean Wang.

Επίσης ορισμένα βασικά ευρήματα της μελέτης αναφέρουν ότι η κατηγορία της ενημέρωσης και ψυχαγωγίας έχει τον μεγαλύτερο αριθμό προβλημάτων που αντιμετωπίζονται για τρία συνεχόμενα έτη. Το μερίδιο των προβλημάτων που σχετίζονται με το Σύστημα Υποβοήθησης Οδήγησης (ADAS) έχει αυξηθεί σε ετήσια βάση, ενώ τα προβλήματα που σχετίζονται με την μπαταρία και την φόρτιση έχουν μειωθεί. Τα βασικά προβλήματα του ADAS επικεντρώνονται στην υποβοήθηση στάθμευσης στην όπισθεν, στην κάμερα η οποία λερώνεται εύκολα και στις υπερβολικά συχνές ειδοποιήσεις. Βασικά προβλήματα αλληλεπίδρασης, όπως οι μη ανταποκρινόμενες οθόνες αφής και η συνδεσιμότητα Bluetooth, έχουν γίνει πιο εμφανή, ενώ προηγμένες λειτουργίες όπως η φωνητική αναγνώριση και η πλοήγηση στο αυτοκίνητο έχουν βελτιωθεί σημαντικά.

