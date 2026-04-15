Η Rolls-Royce αποκάλυψε το cabrio των 8 εκατ. ευρώ (photos/video)

Η Rolls-Royce δεν αρκείται στο να ακολουθεί τις εξελίξεις στην πολυτελή αυτοκίνηση. Προτιμά να τις ορίζει η ίδια, και το νέο Project Nightingale είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της φιλοσοφίας.

Πρόκειται για ένα ακραία φιλόδοξο, αμιγώς ηλεκτρικό, διθέσιο ανοιχτό μοντέλο, το οποίο εγκαινιάζει επίσημα τη νέα Coachbuild Collection της βρετανικής μάρκας και δείχνει με τον πιο εμφατικό τρόπο πώς φαντάζεται η εταιρεία το απόλυτο grand touring του μέλλοντος. Το όνομα Project Nightingale δεν προέκυψε τυχαία. Αντλεί την έμπνευσή του από το Le Rossignol, δηλαδή το σπίτι των σχεδιαστών και μηχανικών στο κτήμα του Sir Henry Royce στη Γαλλική Ριβιέρα. Αυτό το στοιχείο από μόνο του αρκεί για να καταλάβεις ότι εδώ δεν μιλάμε απλώς για ένα νέο αυτοκίνητο, αλλά για μια δημιουργία με βαθιά συμβολική σημασία για τη Rolls-Royce, η οποία θέλει να συνδέσει το παρελθόν της με μια εντελώς νέα μορφή πολυτέλειας.

Σχεδιαστικά, το νέο Rolls-Royce αντλεί επιρροές από τα πειραματικά EX μοντέλα της δεκαετίας του 1920, εκείνα τα τολμηρά πρωτότυπα που δημιουργήθηκαν για να εκφράσουν την πιο προοδευτική πλευρά της μάρκας. Ειδικά τα 16EX και 17EX αποτέλεσαν κεντρικό σημείο αναφοράς, όχι μόνο λόγω της ιστορικής τους σημασίας αλλά και λόγω της αισθητικής τους. Μακρύ καπό, χαμηλό παρμπρίζ, επιβλητικές αναλογίες και μια αίσθηση ταχύτητας που δεν χρειάζεται φωνές για να επιβληθεί. Αυτή ακριβώς τη λογική επαναφέρει σήμερα το Nightingale με έναν απολύτως σύγχρονο, ηλεκτρικό τρόπο.

Με μήκος 5,76 μέτρα, το Nightingale είναι σχεδόν όσο μια Phantom, αλλά εδώ όλος αυτός ο όγκος αφιερώνεται σε μια αυστηρά διθέσια cabrio διάταξη. Το αμάξωμα μοιάζει σαν να έχει σμιλευτεί από ένα και μόνο κομμάτι μετάλλου, με καθαρές επιφάνειες, έντονη μονολιθικότητα και μια σχεδιαστική πειθαρχία που παραπέμπει απευθείας στη σχολή του Streamline Moderne. Η μάσκα Pantheon παραμένει το οπτικό επίκεντρο, αλλά εδώ ερμηνεύεται με πιο γλυπτική διάθεση, σαν να έχει χαραχθεί από συμπαγές ανοξείδωτο ατσάλι, ενώ οι κάθετοι, εξαιρετικά λεπτοί προβολείς χαρίζουν στο εμπρός μέρος μια πρωτοφανή οπτική καθαρότητα.

Το προφίλ είναι ίσως το πιο εντυπωσιακό σημείο του αυτοκινήτου. Το μακρύ καπό οδηγεί σε ένα έντονα κεκλιμένο παρμπρίζ και από εκεί σε μια πολύ χαμηλή, σχεδόν βυθισμένη καμπίνα δύο ατόμων. Η κεντρική γραμμή του αμαξώματος θυμίζει γάστρα yacht, ενώ η συνολική σύνθεση δίνει την αίσθηση ότι το αυτοκίνητο γλιστρά στον δρόμο ακόμη και όταν είναι σταματημένο. Οι 24 ιντσών τροχοί, οι μεγαλύτεροι που έχουν ποτέ τοποθετηθεί σε Rolls-Royce, έχουν σχεδιαστεί ώστε να θυμίζουν προπέλες σκάφους όπως φαίνονται κάτω από την επιφάνεια του νερού, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο αυτή τη θαλασσινή, σχεδόν ναυτική αισθητική.

Στο πίσω μέρος, η Rolls-Royce δεν ακολουθεί την πεπατημένη. Το πίσω τμήμα αποκτά δική του προσωπικότητα μέσα από πολύ λεπτά φωτιστικά σώματα ακριβείας, μια έντονα οριζόντια επιφάνεια και ένα ιδιαίτερο Piano Boot που ανοίγει προς το πλάι, μετατρέποντας μια λειτουργική λεπτομέρεια σε τελετουργία. Χαμηλά, ο αεροδυναμικός διαχύτης Aero Afterdeck αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρικού συστήματος κίνησης, αφού η απουσία εξατμίσεων επέτρεψε στους μηχανικούς να διαμορφώσουν μια καθαρή και αποτελεσματική λύση χωρίς την ανάγκη εξωτερικής αεροτομής.

Η ουσία όμως ενός τέτοιου αυτοκινήτου δεν περιορίζεται στο σχήμα. Η Rolls-Royce δίνει τεράστια έμφαση στην εμπειρία. Το Nightingale βασίζεται στην αλουμινένια πλατφόρμα Architecture of Luxury, ενώ χρησιμοποιεί την αμιγώς ηλεκτρική τεχνολογία της μάρκας, με στόχο όχι απλώς την απόδοση αλλά κυρίως την απόλυτη ησυχία και τη ρευστότητα στην κίνηση. Εδώ η ηλεκτροκίνηση δεν αντιμετωπίζεται ως τεχνολογική υποχρέωση, αλλά ως εργαλείο για να ενισχυθούν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που ανέκαθεν όριζαν μια Rolls-Royce: η ανεπιτήδευτη δύναμη, η αβίαστη κύλιση και η αίσθηση ότι τίποτα μηχανικό δεν διαταράσσει την εμπειρία.

Αυτό φαίνεται ακόμη περισσότερο στην υφασμάτινη οροφή. Η σύνθεσή της περιλαμβάνει cashmere, ύφασμα και προηγμένα σύνθετα υλικά, ώστε να φιλτράρει ό,τι δεν θέλεις να ακούς, αφήνοντας όμως να περνούν οι ήχοι που δίνουν χαρακτήρα στο ταξίδι, όπως ο ήχος της βροχής πάνω στον καμβά. Με ανοιχτή οροφή, οι άνθρωποι της Rolls-Royce περιγράφουν την εμπειρία σαν ταξίδι με ιστιοπλοϊκό. Χωρίς μηχανικό θόρυβο, χωρίς ενοχλητικό αέρα, μόνο το φυσικό περιβάλλον να συνοδεύει την κίνηση.

Το εσωτερικό μεταφέρει αυτή τη φιλοσοφία σε ακόμη πιο ποιητικό επίπεδο. Η διθέσια καμπίνα έχει σχεδιαστεί σαν ένας ιδιωτικός κόσμος για δύο, με το εντυπωσιακό Starlight Breeze να λειτουργεί ως κεντρικό στοιχείο ατμόσφαιρας. Πρόκειται για ένα σύστημα ambient φωτισμού με 10.500 ξεχωριστά “αστέρια”, το μοτίβο των οποίων προέκυψε από την ανάλυση των ηχητικών κυμάτων του τραγουδιού του αηδονιού. Είναι μια χαρακτηριστική προσέγγιση Rolls-Royce: τεχνικά σύνθετη, αισθητικά διακριτική και πλήρως αφιερωμένη στη δημιουργία συναισθήματος.

Η εσωτερική αρχιτεκτονική αγκαλιάζει τους επιβάτες μέσα από το λεγόμενο Horseshoe, μια γλυπτική φόρμα που αναπτύσσεται πίσω από τα καθίσματα και δημιουργεί μια αίσθηση προστασίας και απομόνωσης. Το κεντρικό υποβραχιόνιο κινείται ηλεκτρικά προς τα πίσω, αποκαλύπτοντας το περιστροφικό χειριστήριο Spirit of Ecstasy, ενώ οι μεταλλικές λεπτομέρειες έχουν κοσμηματική υφή και φινίρισμα που θυμίζει υψηλή ωρολογοποιία ή υψηλή κοσμηματοποιία. Είναι ακριβώς αυτό το σημείο όπου η αυτοκινητοβιομηχανία τελειώνει και αρχίζει κάτι πιο κοντά σε commissioned object design.

Το πρωτότυπο που παρουσιάστηκε σήμερα φορά την απόχρωση Côte d’Azur Blue, εμπνευσμένη από την 17EX του 1928, με διακριτικές κόκκινες νιφάδες μέσα στο χρώμα ως αναφορά στα κόκκινα σήματα των ιστορικών EX μοντέλων. Στο εσωτερικό, οι τόνοι Charles Blue, Grace White, Deep Navy και διακριτικές πινελιές Peony Pink δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που παραπέμπει άμεσα στη Γαλλική Ριβιέρα και στον κόσμο που η Rolls-Royce θέλει να χτίσει γύρω από το αυτοκίνητο.

Και αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο του Project Nightingale. Δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο show car, αλλά για ένα production concept που θα περάσει από παγκόσμιο πρόγραμμα δοκιμών και εξέλιξης, με τις πρώτες παραδόσεις να τοποθετούνται από το 2028. Η παραγωγή θα περιοριστεί σε 100 αυτοκίνητα παγκοσμίως, όλα χειροποίητα στο Goodwood, και η απόκτησή τους θα γίνεται μόνο με πρόσκληση. Με άλλα λόγια, η Rolls-Royce δεν πουλά απλώς ένα νέο μοντέλο. Δημιουργεί έναν μικρό, απολύτως ελεγχόμενο κύκλο ιδιοκτητών που θα συμμετέχουν σε μια πολυετή εμπειρία σχεδίασης, εξέλιξης και αποκλειστικών εκδηλώσεων.

Το αποτέλεσμα είναι ξεκάθαρο. Το Rolls-Royce Project Nightingale είναι ένα υπερπολυτελές EV για συλλέκτες. Είναι μια δήλωση προθέσεων. Μια Rolls-Royce που συνδυάζει την ιστορική τόλμη των EX μοντέλων, τη γλυπτική καθαρότητα του Art Deco, τη σιωπηλή δύναμη της ηλεκτροκίνησης και την ακραία εξατομίκευση του coachbuilding. Και κάπως έτσι, η βρετανική μάρκα δείχνει ότι το μέλλον της πολυτέλειας δεν θα είναι απλώς ηλεκτρικό. Θα είναι και πολύ πιο προσωπικό.

Τιμή εκκίνησης κοντά στα 8 εκατ. ευρώ

Διαβάστε επίσης:

Το νέο επαγγελματικό βανάκι LCV της Leapmotor κοστίζει 14.590 ευρώ

Τα πέντε SUV με τη χαμηλότερη τιμή στην Ελλάδα – Κάτω από 20.000 ευρώ

Κίνα: Τεράστια φωτιά στο πάρκινγκ της εταιρείας BYD στην Σενζέν (video)