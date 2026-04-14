Κίνα: Τεράστια φωτιά στο πάρκινγκ της εταιρείας BYD στην Σενζέν (video)

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε γκαράζ στάθμευσης στα γραφεία της εταιρείας κατασκευής ηλεκτρικών αυτοκινήτων BYD στη πόλη Σενζέν στη Κίνα.

Ο χώρος χρησιμοποιούνταν ως χώρος στάθμευσης για «δοκιμαστικά και αποσυρμένα οχήματα» και η φωτιά κατασβέστηκε, ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της την Τρίτη. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

JUST IN: 🇨🇳 Fire engulfs parking garage at Chinese EV giant BYD site in Shenzhen. pic.twitter.com/M4Ij8hN3X6 — BRICS News (@BRICSinfo) April 14, 2026

Το τοπικό πυροσβεστικό και διασωστικό σώμα είχε αναφέρει νωρίτερα το περιστατικό.

Οι φλόγες εκτείνονταν σε μεγάλο τμήμα ενός πολυώροφου κτιρίου, με πυροσβεστικά οχήματα και αστυνομία να έχουν σπεύσει στο σημείο.

Διαβάστε επίσης:

