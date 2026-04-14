ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 13:06
14.04.2026 10:56

Fuel Pass: Ανοιχτή η πλατφόρμα για όλα τα ΑΦΜ – Μέχρι πότε μπορείτε να κάνετε αίτηση

Mε την προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων Fuel Pass, να λήγει στις 30 Απριλίου, η πλατφόρμα παραμένει τώρα ανοιχτή για το σύνολο των δικαιούχων, ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

Σημειώνεται ότι δικαιούχοι είναι το σύνολο των φυσικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων και ελευθέρων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2024 έως 25.000 ευρώ για άγαμους και έως 35.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του νοικοκυριού, με σκοπό τη συμβολή στην κάλυψη του κόστους κατανάλωσης καυσίμων κίνησης και μετακίνησης για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026.

Ειδικά για μονογονεϊκές οικογένειες το ως άνω όριο δηλωθέντος εισοδήματος ανέρχεται σε 39.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου.

Fuel Pass: Πώς δηλώνονται τα οχήματα

Κάθε όχημα ή μοτοσυκλέτα-μοτοποδήλατο μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο, το οποίο διαθέτει επί του οχήματος και της μοτοσυκλέτας-μοτοποδηλάτου πλήρη κυριότητα ή συγκυριότητα ή είναι αποδεδειγμένα μισθωτής δυνάμει συμβολαίου χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα ή μοτοσυκλέτα-μοτοποδήλατο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το όχημα ή η μοτοσυκλέτα-μοτοποδήλατο να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται γι’ αυτό τέλη κυκλοφορίας.

Ο αιτούμενος μπορεί να αιτηθεί είτε την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας με το ποσό της επιδότησης είτε την κατάθεση του ποσού της επιδότησης σε ήδη υπάρχοντα τραπεζικό λογαριασμό που του ανήκει.

α. ο λογαριασμός αυτός θα πρέπει να είναι ενεργός κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης, αλλά και να παραμείνει ενεργός σε όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος.

β. στον λογαριασμό αυτό ο αιτούμενος θα πρέπει να είναι συνδικαιούχος ή μόνος δικαιούχος.

Το ύψος της επιδότησης

α) 60 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων πλην μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη νήσο Σκύρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε 50 ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

β) 50 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων πλην μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε 40 ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

γ) 35 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη νήσο Σκύρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε 30 ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

δ) 30 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε 25 ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

