ΔΕΥΤΕΡΑ 13.04.2026 15:08
13.04.2026 15:00

Πρώτες εντυπώσεις: Ferrari 849 Testarossa – Το θρυλικό όνομα επιστρέφει με 1.050 ίππους

Hypercar τελεία και παύλα. Η 849 Testarossa τιμά το φορτισμένο συναισθηματικά όνομά της, με πρωτοφανή τεχνολογία και επιδόσεις, ακόμη και για τα στάνταρ του Μαρανέλο. Και το πιο αξιοθαύμαστο; Πώς ένα τόσο προηγμένο αυτοκίνητο καταφέρνει να είναι ατόφια απολαυστικό στο δρόμο;

Στο Μαρανέλο, η ονομασία Testarossa είναι ιερή. Αποτελεί σύμβολο ταχύτητας, κορυφαίων επιδόσεων, οδηγικού πάθους και συγκινήσεων. Με ιστορία 70 χρόνων. Παράσημο αριστείας από το ’58 μέχρι το ‘61 που οι αγωνιστικές 250 Testa Rossa κυριάρχησαν στο Le Mans. Kαι βέβαια, από τη δεκαετία του ’80 που η ρηξικέλευθη σχεδιαστικά Testarossa με τον 12κύλινδρο boxer στο κέντρο ανέλαβε τον ρόλο ναυαρχίδας του Μαρανέλο. Για να τον παραδώσει το 1996 στην 550 Maranello με τον V12 κεντρικά μπροστά, αφού στο μεταξύ μετουσιώθηκε σε 512 TR και σε F 512 M, που ήταν και η τελευταία flat-12 Ferrari στην ιστορία. Και τώρα, το όνομα Testarossa επιστρέφει στην 8κύλινδρη, υβριδική 849, τη διάδοχο της SF 90 Stradale.

Μπορεί κάποιοι να διαφώνησαν με την επαναφορά του ιστορικού ονόματος, όμως τα γεγονότα δικαιολογούν απόλυτα την επιλογή του Μαρανέλο, καθώς η 849 είναι απόσταγμα κορυφαίας τεχνολογίας που μόνο ένας μηχανικός μπορεί να εκτιμήσει. Με ιδέες φαινομενικά τρελές ή εκτός φιλοσοφίας Ferrari, οι οποίες όμως συνθέτουν μία μοναδική στο είδος της συμφωνία. Και κάτι τέτοιο μόνο οι Ιταλοί μπορούν να το πετύχουν. Για άλλη μια φορά, μας δίνουν λοιπόν ένα δημιούργημα που αποδεικνύεται απολαυστικό στον δρόμο, όσο και χάρμα οφθαλμών εν στάσει. Και για άλλη μια φορά, η όποια τεχνολογία έχει υιοθετηθεί είναι απλά το μέσο, όχι αυτοσκοπός. Η καρδιά του οδηγού είναι και πάλι ο τελικός στόχος.

