MG 4X: Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες για το ηλεκτρικό SUV – Εκδόσεις και απόδοση

Το MG 4X παρουσιάστηκε στην Κίνα με σύγχρονη σχεδίαση, δύο επιλογές ισχύος και στόχο να μπει δυναμικά στην κατηγορία των ηλεκτρικών C-SUV

Το νέο MG 4X κάνει ήδη τα πρώτα του βήματα στην κινεζική αγορά, καθώς βρίσκεται στη φάση της ομολογκασιόν για την τοπική έγκριση τύπου. Το μοντέλο παρουσιάστηκε στις αρχές Μαρτίου και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αναμένεται να εξοπλίζεται με μπαταρίες ημι-στερεάς κατάστασης, αντίστοιχες με αυτές που χρησιμοποιεί ήδη το MG4 Urban.

Η επίσημη παγκόσμια πρεμιέρα, δεν αποκλείεται να πραγματοποιηθεί στο Σαλόνι Αυτοκινήτου Πεκίνου στα τέλη Απριλίου. Εκεί θα ξεκαθαρίσει και το ενδεχόμενο ευρωπαϊκής διάθεσης, κάτι που θα το φέρει αντιμέτωπο με μοντέλα όπως το BYD Atto 3 και το Leapmotor B10.

