Το νέο επαγγελματικό βανάκι LCV της Leapmotor κοστίζει 14.590 ευρώ

Η Stellantis και η Leapmotor φέρνουν ένα μικρό, προσιτό ηλεκτρικό van πόλης, σχεδιασμένο αποκλειστικά για μεταφορές και καθημερινή επαγγελματική χρήση

Η Leapmotor επεκτείνει τη γκάμα της στην Ευρώπη με ένα νέο, αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο που δεν απευθύνεται σε ιδιώτες, αλλά σε επαγγελματίες. Το νέο T03 LCV αποτελεί μια ελαφριά επαγγελματική εκδοχή του γνωστού μικρού ηλεκτρικού T03, σχεδιασμένη για να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες των αστικών μεταφορών.

Η παρουσίασή του σηματοδοτεί τη στρατηγική της εταιρείας να περάσει από την απλή ηλεκτροκίνηση ιδιωτών σε πιο εξειδικευμένες εφαρμογές, δίνοντας έμφαση σε μικρές επιχειρήσεις, στόλους και υπηρεσίες διανομών που αναζητούν αποδοτικές και οικονομικές λύσεις σε περιβάλλοντα με αυστηρούς περιορισμούς εκπομπών.

