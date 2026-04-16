Οδηγούμε το προσιτό Nissan Juke Hybrid (photos)

Το Nissan Juke Hybrid είναι ένα από τα πιο καλοστημένα υβριδικά B-SUV μοντέλα της ελληνικής αγοράς. Αυτό που εντυπωσιάζει είναι το υβριδικό του σύνολο, το οποίο καταφέρνει να ρίξει χαμηλά την κατανάλωση καυσίμου. Συνδυάζει έναν ατμοσφαιρικό κινητήρα με δύο ηλεκτροκινητήρες, καθώς και ένα ομαλό και τεχνολογικά άρτιο κιβώτιο ταχυτήτων.

Εξωτερικά διαθέτει τολμηρές γραμμές και δυναμική σχεδίαση. Στο μπροστινό μέρος υπάρχουν οβάλ προβολείς και η V Motion μάσκα που αποτελεί σήμα κατατεθέν της Nissan. Πάνω της έχει ενσωματωμένη κάμερα. Στο πλάι διακρίνονται οι ατσάλινες ζάντες 17” που φέρουν πάνω τους τάσια τύπου flex. Οι φουσκωμένοι θόλοι το κάνουν πιο επιθετικό, ενώ οι πίσω χειρολαβές που είναι ενσωματωμένες στην 3η κολώνα του προσθέτουν χαρακτήρα.

Η ψυχή του μοντέλου είναι ο τετρακύλινδρος 1.600άρης βενζινοκινητήρας που αποδίδει συνολικά 94 ίππους και 148 Nm ροπής και είναι ο ίδιος κινητήρας που χρησιμοποιεί το Renault Clio. Υπάρχουν και δύο ηλεκτροκινητήρες. Ο ένας αποδίδει 49 ίππους και 205 Nm ροπής, βρίσκεται μέσα στο κιβώτιο και παίρνει ενέργεια από μια υγρόψυκτη μπαταρία ιόντων λιθίου χωρητικότητας 1,2 kWh. Αυτός είναι ο βασικός ηλεκτροκινητήρας που δίνει κίνηση στους τροχούς. Ο δεύτερος ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 20 ίππους και 50 Nm ροπής και λειτουργεί ως μίζα-γεννήτρια. Ο συνδυασμός των παραπάνω δίνει συνολική απόδοση 145 ίππων με την κίνηση να δίνεται στους εμπρός τροχούς μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου. Σε αντίθεση με τα συμβατικά κιβώτια, δεν διαθέτει συμπλέκτη και οι δύο ηλεκτροκινητήρες είναι αυτοί που αναλαμβάνουν τον συγχρονισμό και την ομαλή αλλαγή των σχέσεων. Στην πράξη υπάρχει ένα κιβώτιο με τέσσερις σχέσεις για το θερμικό κινητήρα και δύο για την ηλεκτρική λειτουργία.

Αυτή έχει ως αποτέλεσμα την πολύ χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. Η μέση κατανάλωση κατά τη διάρκεια της δοκιμής μας κυμάνθηκε στα 5,5λτ/100χλμ, ενώ μέσα στην πόλη η κατανάλωση ήταν 4,7λτ/100χλμ. Στην πόλη ένα μεγάλο μέρος της συνολικής απόστασης την πραγματοποιεί ηλεκτρικά. Μπορεί να κινηθεί αμιγώς ηλεκτρικά για ένα περίπου χιλιόμετρο. Όταν υπάρχει μεγαλύτερο φορτίο ξεκινάει ο βενζινοκινητήρας ο οποίος ακούγεται, χωρίς όμως αυτός να μας δημιουργεί προβλήματα. Ακόμα και στις χαμηλές στροφές, με το πρόγραμμα Eco, ο κινητήρας είναι ζωηρός ακόμη και από τις χαμηλές στροφές. Επίσης υπάρχουν άλλα δύο προγράμματα (Normal και Sport). Το Nissan Juke Hybrid κάνει από την στάση μέχρι τα πρώτα 100 χλμ/ώρα σε 10,1 δευτερόλεπτα με την τελική ταχύτητα να περιορίζεται στα 166χλμ/ώρα.

Το μήκος του είναι 4,21μ γεγονός που το βάζει στην καρδιά της B SUV κατηγορία, ενώ το πλάτος είναι 1,80μ και το ύψος 1,59μ, με το μεταξόνιο να βρίσκεται στα 2,63μ. Η απόσταση από το έδαφος είναι 17 εκατοστά, γεγονός που το επιτρέπουν να κινηθεί και σε εκτός δρόμου διαδρομές χωρίς όμως μεγάλες απαιτήσεις. Η ανάρτηση είναι ρυθμισμένη για να ελέγχει σωστά το βάρος του αυτοκινήτου (1.405 κιλά), αφήνοντας εκτός καμπίνας τον θόρυβο που προέρχεται από τις λακκούβες των ελληνικών δρόμων. Η ποιότητα κύλισης είναι πολύ καλή, συμβάλλοντας σε πιο ήσυχες και ξεκούραστες μετακινήσεις. Στις κλειστές στροφές το αμάξωμα παίρνει κλίσεις, ενώ το τιμόνι έχει σωστό βάρος και δίνει καλή πληροφόρηση.

Το εσωτερικό είναι απλό, λειτουργικό και χαρούμενο. Στο κέντρο του ταμπλό υπάρχει μια οθόνη αφής 12,3 ιντσών με καλά γραφικά, καλή απόκριση και φιλική χρήση. Αυτή είναι στραμμένη προς τον οδηγό κατά 8 μοίρες, διευκολύνοντας ακόμα περισσότερο τον χειρισμό της. Πίσω από το τιμόνι υπάρχει ένας πίνακας οργάνων 7 ιντσών που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται ο οδηγός. Υπάρχουν πολλές και βολικές θήκες για μικροπράγματα, τέσσερις θύρες USB και πολλά φυσικά κουμπιά αυξάνοντας την εργονομία. Στα πίσω καθίσματα μπορούν να καθίσουν δύο ενήλικες χωρίς να αντιμετωπίσουν μεγάλο πρόβλημα ακόμη και αν είναι υψηλόσωμοι. Ο αποθηκευτικός χώρος είναι μειωμένος κατά 68 λίτρα σε σχέση με την βενζινοκίνητη έκδοση λόγω της ύπαρξης μπαταρίας, αγγίζοντας τα 354 λίτρα, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων ο χώρος μετατρέπεται σε 1305 λίτρα. Αυτός μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικός για τις ανάγκες μιας οικογένειας. Η τιμή της υβριδικής έκδοσης που οδηγήσαμε είναι 24.790 ευρώ, με την βενζινοκίνητη έκδοση και τον κινητήρα του ενός λίτρου να ξεκινάει από τα 20.900 ευρώ.

