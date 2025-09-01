search
BUSINESS

01.09.2025 11:55

Το πρώτο Taco Bell ανοίγει επίσημα στο Χαλάνδρι

01.09.2025 11:55
taco_bell_new

Το πρώτο εστιατόριο Taco Bell ανοίγει τις πόρτες του στο κοινό την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025, στις 19:00, στο Χαλάνδρι, στην οδό Κολοκοτρώνη 13.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας η άφιξη των Taco Bell στην Ελλάδα σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για τη διεθνή επέκταση του brand, φέρνοντας στη χώρα τη μοναδική, εμπνευσμένη από το Μεξικό γεύση που έχει κατακτήσει εκατομμύρια λάτρεις σε όλο τον κόσμο.

«Η είσοδος των Taco Bell στην Αθήνα αποτελεί καθοριστικό βήμα στην αναπτυξιακή μας στρατηγική στην Ευρώπη. Η ελληνική αγορά είναι δυναμική και προσφέρει μία μοναδική ευκαιρία για να φέρουμε το brand μας πιο κοντά σε νέους καταναλωτές», δήλωσε ο Ian Cranna, Γενικός Διευθυντής Taco Bell Europe.

Το νέο εστιατόριο θα προσφέρει όλες τις αγαπημένες signature επιλογές των Taco Bell, όπως tacos, burritos, quesadillas, nachos και άλλα, μέσα σε ένα ζεστό και μοντέρνο περιβάλλον. Το κατάστημα στο Χαλάνδρι θα λειτουργεί Δευτέρα-Κυριακή 11:00-24:00. Η υπηρεσία delivery θα ξεκινήσει από τις 10/09.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που φέρνουμε τη μοναδική εμπειρία Taco Bell στην Ελλάδα, ξεκινώντας από το Χαλάνδρι. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε γεύσεις που θα συζητηθούν και θα αγαπηθούν και να γίνουμε hot spot για όλους τους λάτρεις της μεξικάνικης κουζίνας», δήλωσε ο Γιώργος Τάνες, Διευθύνων Σύμβουλος της Food Plus.

«Συνεργαζόμενοι με την Food Plus, η Taco Bell είναι σε θέση να φέρει τη μοναδική εμπειρία φαγητού σε νέες αγορές και να συνεχίσει να αναπτύσσεται ως παγκόσμια μάρκα», δήλωσε ο Ankush Tuli, Διευθύνων Σύμβουλος της Taco Bell International. «Αυτή η συνεργασία θα ενισχύσει την παρουσία της Taco Bell στην Ευρώπη, εδραιώνοντας το περιφερειακό μας αποτύπωμα αλλά και προωθώντας τις παγκόσμιες φιλοδοξίες μας για ανάπτυξη», πρόσθεσε.

