BUSINESS

01.09.2025 08:20

Μειωμένο τζίρο είχαν οι 8 στις 10 επιχειρήσεις στις θερινές εκπτώσεις

01.09.2025 08:20
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες, με τα στοιχεία της πρόσφατης έρευνας του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών να δείχνουν ανησυχητική εικόνα: το 77,4% κατέγραψε μείωση τζίρου κατά την περίοδο των θερινών εκπτώσεων, ενώ το 84% ζητά την υιοθέτηση νέου θεσμικού πλαισίου για τις προσφορές, προκειμένου να περιοριστεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου, Θάνος Τσαγγάρης, επισημαίνει ότι «παρά τις σημαντικές εκπτώσεις, η ζήτηση παρέμεινε ασθενής», με αποτέλεσμα σχεδόν 8 στις 10 επιχειρήσεις να βλέπουν τον τζίρο τους να μειώνεται. Το 79,7% θεωρεί πως ο Νόμος 4965/2022, που απελευθέρωσε τις προσφορές, οδήγησε σε απορρύθμιση της αγοράς, ενώ η εκτόξευση των λειτουργικών εξόδων έως και 50% σε μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη πτώση της αγοραστικής δύναμης, δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο οικονομικής ασφυξίας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 58,5% των μικρών επιχειρήσεων δεν καλύπτει καν τα λειτουργικά έξοδα των e-shop τους, ενώ η μεταφορά τζίρου προς πολυεθνικές και μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες συνεχίζεται αμείωτη. Τράπεζες και ευρωπαϊκά προγράμματα στήριξης παραμένουν ουσιαστικά κλειστά για τις ΜμΕ, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω τη βιωσιμότητά τους.

Ο Εμπορικός Σύλλογος προτείνει μέτρα για βιώσιμη ανάκαμψη: νέο πλαίσιο για προσφορές και εκπτώσεις, υψηλό εθνικό τέλος στα μικροδέματα από ασιατικές πλατφόρμες, ριζικές ρυθμίσεις χρεών έως 150 δόσεις, λειτουργικό εξωδικαστικό μηχανισμό, ειδικό πλαίσιο αποχώρησης με αξιοπρέπεια και κατάργηση ή αναστολή προστίμων για απώλεια δόσεων. Παράλληλα ζητείται μείωση φορολογίας, άμεση πρόσβαση σε χρηματοδότηση και συμμετοχή των ΜμΕ σε ευρωπαϊκά προγράμματα με απλοποιημένα κριτήρια.

Στο μέτωπο των ακινήτων, προτείνεται επαναφορά ελάχιστης διάρκειας μίσθωσης 9 ετών για επαγγελματικά μισθωτήρια, καθώς και τριετής παράταση για συμβάσεις που λήγουν με προσαύξηση έως 3%. Οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες ζητούν ίσους κανόνες, πρόσβαση σε βασικά εργαλεία επιβίωσης και στοχευμένη στήριξη, ώστε να διασφαλιστεί η επιβίωση και η ανάπτυξη ενός κομβικού πυλώνα της ελληνικής οικονομίας.

