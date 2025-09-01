search
BUSINESS

01.09.2025 08:10

«Νέα εποχή για τον ελληνικό σιδηρόδρομο με τη δημιουργία της Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μονοπρόσωπη Α.Ε.»

01.09.2025 08:10
gaiaose

Μια νέα σελίδα για το σιδηροδρομικό τοπίο της χώρας ανοίγει με τη σύσταση της εταιρείας «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μονοπρόσωπη Α.Ε.», η οποία προκύπτει από τη συγχώνευση του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ και του τομέα τροχαίου υλικού της ΓΑΙΑΟΣΕ, βάσει των νόμων 5167/2024 και 5220/2025. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας πολυετούς διαδικασίας αναδιοργάνωσης, με στόχο την ενίσχυση της σιδηροδρομικής ασφάλειας, τον αυστηρότερο έλεγχο του δικτύου και την αξιολόγηση του προσωπικού με βάση ευρωπαϊκά πρότυπα.

Η συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ακαδημαϊκή γνώση, την εμπειρία στη δημόσια διοίκηση και τη διοίκηση έργων υποδομών. Πρόεδρος αναλαμβάνει ο καθηγητής Γιώργος Ιωάννου, ο οποίος ήδη από το 2024 έχει ηγηθεί του ΟΣΕ με στόχο τον εκσυγχρονισμό του οργανισμού. Στο τιμόνι της διοίκησης, ως διευθύνων σύμβουλος, τοποθετείται ο Χρήστος Παληός, με τεχνοκρατική εμπειρία σε μεγάλα έργα υποδομών και διοίκηση δημόσιων φορέων.

Αντιπρόεδρος είναι η πανεπιστημιακός Χρύσα Αγαπητού, με ειδίκευση στη διαχείριση κρίσεων και στρατηγική, ενώ καθήκοντα αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου αναλαμβάνει ο Ευάγγελος Χριστογιάννης, στέλεχος με πολυετή παρουσία στον ΟΣΕ και ερευνητικό έργο στην αποδοτικότητα σιδηροδρομικών διαδρόμων. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν επίσης ο ειδικός στην κυβερνοασφάλεια και πρώην γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών Αθανάσιος Στάβερης, η Κατερίνα Δεμερούτη από τη ΣΤΑΣΥ με εμπειρία στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και την εταιρική επικοινωνία, καθώς και ο Μάριος Μπόμπουλος, τεχνικό στέλεχος με διεθνή εμπειρία σε έργα ενέργειας και σιδηροδρόμων.

Η δημιουργία της νέας εταιρείας δεν περιορίζεται σε οργανωτικές αλλαγές· φιλοδοξεί να απαντήσει σε χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα που έχουν στιγματίσει το σιδηροδρομικό σύστημα. Μετά το δυστύχημα στα Τέμπη και την κριτική που ασκήθηκε για τις ελλείψεις στο δίκτυο, η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει σήμα ότι η αναβάθμιση της ασφάλειας και η αποτελεσματική διαχείριση αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα. Το ερώτημα που παραμένει, ωστόσο, είναι κατά πόσο οι νέες διοικήσεις θα έχουν την επιχειρησιακή ευχέρεια και τα απαραίτητα εργαλεία για να εφαρμόσουν τις αλλαγές σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από καθυστερήσεις, επικάλυψη αρμοδιοτήτων και χρόνια υποχρηματοδότηση.

Η «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μονοπρόσωπη Α.Ε.» καλείται, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, να αποδείξει ότι μπορεί να λειτουργήσει με όρους σύγχρονης ευρωπαϊκής επιχείρησης και να δώσει απαντήσεις σε ένα κοινό που παραμένει καχύποπτο απέναντι σε κάθε εξαγγελία εκσυγχρονισμού.

