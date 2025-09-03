search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.09.2025 16:36
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.09.2025 15:10

Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της «Ελληνικές Φάρμες» από την Leader της DECA Investments

03.09.2025 15:10
leader 33- new

Tο αποτύπωμα της στην αγορά των συσκευασμένων τυροκομικών προϊόντων ενισχύει η Leader μετά την εξαγορά της εταιρείας «Ελληνικές Φάρμες», με την υποστήριξη της DECA Investments καθώς υπήρξε η έγκριση από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές στις 29 Αυγούστου. Πρόκειται για μια συμφωνία που ενισχύει επίσης περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό της  με προϊόντα φυτικής προέλευσης και αλλαντικών, ενώ παράλληλα ενισχύει και τη συνολική παραγωγική της δυναμική.

Υπενθυμίζεται ότι η DECA Investments (μέσω του Diorama II) απέκτησε πλειοψηφικό πακέτο στη Leader στα τέλη του 2023.

Η «Ελληνικές Φάρμες», με έδρα το Ρέθυμνο Κρήτης, δραστηριοποιείται από το 2010 στον κλάδο επεξεργασίας, τυποποίησης και διανομής τυροκομικών προϊόντων, υποκατάστατων τυριού φυτικής προέλευσης και αλλαντικών. Η εταιρεία κατέγραψε το 2024 κύκλο εργασιών 30 εκατ. ευρώ και λειτουργικά κέρδη 1 εκατ. ευρώ, εδραιώνοντας τη θέση της ως μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου.

Η επενδυτική αυτή πρωτοβουλία από την Leader αποτελεί στρατηγικό βήμα για την περαιτέρω διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου της Leader και την είσοδο σε κατηγορίες υψηλής ανάπτυξης. Με την ένταξη έμπειρων και εξειδικευμένων στελεχών και εργαζομένων της «Ελληνικές Φάρμες» στην δυναμική ομάδα της Leader, ενισχύεται σημαντικά η τεχνογνωσία του Ομίλου, ενώ παράλληλα ανοίγονται νέες προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης για το ανθρώπινο δυναμικό, με έμφαση στην αξιοποίηση και ανάδειξη ταλέντων.

Η επένδυση στην “Ελληνικές Φάρμες” υπογραμμίζει τη δέσμευση της Leader να επενδύει σε ελληνικές επιχειρήσεις με ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, ενισχύοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου τροφίμων και δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για καταναλωτές, συνεργάτες και την οικονομία σε τοπικό, αλλά και εθνικό επίπεδο.

Διαβάστε επίσης:

Theon: Τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2025 – Στα €183,7 εκατ. ο κύκλος εργασιών

Trade Estates: Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 58,3% και Κεφαλαίων από Λειτουργικές Δραστηριότητες κατά 36,8% στο εξάμηνο

ΗΡΑΚΛΗΣ: Εγκαινιάζει νέο φωτοβολταϊκό σταθμό 6,5 MW στο Μηλάκι Ευβοίας ενισχύοντας πράσινη ανάπτυξη και ενεργειακή αυτονομία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
online-betting_0309_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Διευθυντές υπουργείων και δημοσίων υπηρεσιών «ξέπλεναν» μεγάλα ποσά μέσω στοιχηματικών εταιρειών – Ελέγχονται 200 άτομα

limeniko tourkoi psarades – new
ΕΛΛΑΔΑ

Λιμενικό για το περιστατικό με τους Τούρκους ψαράδες: «Ήταν σε διεθνή ύδατα» – Ψάρευαν στα δικά μας ύδατα, καταγγέλλει ο πρόεδρος των Αλιέων

PIROSVESTIKI_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε φυτώριο στο Μενίδι – Επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής

opla viber kriti 5543- new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Μέσω Viber οι συνομιλίες για αγοραπωλησίες όπλων – Η «ταρίφα» για πιστόλια και καλάσνικοφ

eof_0509_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΦ: Ανακαλείται φάρμακο για τις ουρολοιμώξεις λόγω συνταγογράφησης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

ergazomenoi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Μητρόπουλος: Το 13ωρο είναι υποχρεωτικό - Όλη η αλήθεια σε 9 ερωταπαντήσεις

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

mazonakis_ndp_1808
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Νέα ανάρτηση με νόημα – «Ανησύχησα βρε παιδί μου, με αυτά που λένε στα κανάλια»

PANOS_KAMMENOS_NEW_456
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ξαναερχόμαστε»: Τι εννοεί ο Πάνος Καμμένος για τις πολιτικές εξελίξεις και ποιος είναι το… «βλαμμένο, που θα φύγει»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 03.09.2025 16:34
online-betting_0309_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Διευθυντές υπουργείων και δημοσίων υπηρεσιών «ξέπλεναν» μεγάλα ποσά μέσω στοιχηματικών εταιρειών – Ελέγχονται 200 άτομα

limeniko tourkoi psarades – new
ΕΛΛΑΔΑ

Λιμενικό για το περιστατικό με τους Τούρκους ψαράδες: «Ήταν σε διεθνή ύδατα» – Ψάρευαν στα δικά μας ύδατα, καταγγέλλει ο πρόεδρος των Αλιέων

PIROSVESTIKI_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε φυτώριο στο Μενίδι – Επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής

1 / 3