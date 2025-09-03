Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της «Ελληνικές Φάρμες» από την Leader της DECA Investments

Tο αποτύπωμα της στην αγορά των συσκευασμένων τυροκομικών προϊόντων ενισχύει η Leader μετά την εξαγορά της εταιρείας «Ελληνικές Φάρμες», με την υποστήριξη της DECA Investments καθώς υπήρξε η έγκριση από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές στις 29 Αυγούστου. Πρόκειται για μια συμφωνία που ενισχύει επίσης περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό της με προϊόντα φυτικής προέλευσης και αλλαντικών, ενώ παράλληλα ενισχύει και τη συνολική παραγωγική της δυναμική.

Υπενθυμίζεται ότι η DECA Investments (μέσω του Diorama II) απέκτησε πλειοψηφικό πακέτο στη Leader στα τέλη του 2023.

Η «Ελληνικές Φάρμες», με έδρα το Ρέθυμνο Κρήτης, δραστηριοποιείται από το 2010 στον κλάδο επεξεργασίας, τυποποίησης και διανομής τυροκομικών προϊόντων, υποκατάστατων τυριού φυτικής προέλευσης και αλλαντικών. Η εταιρεία κατέγραψε το 2024 κύκλο εργασιών 30 εκατ. ευρώ και λειτουργικά κέρδη 1 εκατ. ευρώ, εδραιώνοντας τη θέση της ως μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου.

Η επενδυτική αυτή πρωτοβουλία από την Leader αποτελεί στρατηγικό βήμα για την περαιτέρω διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου της Leader και την είσοδο σε κατηγορίες υψηλής ανάπτυξης. Με την ένταξη έμπειρων και εξειδικευμένων στελεχών και εργαζομένων της «Ελληνικές Φάρμες» στην δυναμική ομάδα της Leader, ενισχύεται σημαντικά η τεχνογνωσία του Ομίλου, ενώ παράλληλα ανοίγονται νέες προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης για το ανθρώπινο δυναμικό, με έμφαση στην αξιοποίηση και ανάδειξη ταλέντων.

Η επένδυση στην “Ελληνικές Φάρμες” υπογραμμίζει τη δέσμευση της Leader να επενδύει σε ελληνικές επιχειρήσεις με ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, ενισχύοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου τροφίμων και δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για καταναλωτές, συνεργάτες και την οικονομία σε τοπικό, αλλά και εθνικό επίπεδο.

Διαβάστε επίσης:

Theon: Τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2025 – Στα €183,7 εκατ. ο κύκλος εργασιών

Trade Estates: Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 58,3% και Κεφαλαίων από Λειτουργικές Δραστηριότητες κατά 36,8% στο εξάμηνο

ΗΡΑΚΛΗΣ: Εγκαινιάζει νέο φωτοβολταϊκό σταθμό 6,5 MW στο Μηλάκι Ευβοίας ενισχύοντας πράσινη ανάπτυξη και ενεργειακή αυτονομία