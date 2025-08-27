search
BUSINESS

27.08.2025 08:20

Υφαντής – Νίκας: Οριστικοποιήθηκε η εξαγορά που αλλάζει τον χάρτη στην ελληνική αγορά αλλαντικών

27.08.2025 08:20
yfantis

Οριστικοποιήθηκε η συμφωνία μεταξύ της Bespoke SGA Holdings του Σπύρου Θεοδωρόπουλου και της Υφαντής ΑΒΕΕ για την πλήρη εξαγορά της ιστορικής αλλαντοβιομηχανίας Νίκας, κίνηση που ενισχύει τη συγκέντρωση δυνάμεων στον κλάδο τροφίμων. Η συναλλαγή αφορά το 100% των μετοχών της Νίκας και, σύμφωνα με πληροφορίες, το συνολικό τίμημα φθάνει περίπου τα 50 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων δανειακών υποχρεώσεων που ανέρχονται σε περίπου 34 εκατ. ευρώ.

Με τη συμφωνία αυτή, η Υφαντής – ήδη πρώτη σε μερίδιο αγοράς – αποκτά την τρίτη μεγαλύτερη δύναμη του κλάδου. Ειδικότερα, η Υφαντής κατέχει 23% της αγοράς αλλαντικών, η Creta Farms το 21% και η Νίκας το 6,5%. Η εξέλιξη αυτή καθιστά την Υφαντής κυρίαρχο παίκτη, με αυξημένες δυνατότητες παραγωγής, μεγαλύτερη κλίμακα και ενισχυμένες προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης.

Οικονομικά μεγέθη και προοπτικές

Η Νίκας εμφάνισε το 2024 κύκλο εργασιών 75 εκατ. ευρώ και κέρδη EBITDA 0,45 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, η Υφαντής, σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία του 2023, κατέγραψε τζίρο 205 εκατ. ευρώ, EBITDA 12,8 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 4,1 εκατ. ευρώ.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους.

Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Bespoke, τόνισε ότι η συμφωνία «αποτελεί σημαντικό ορόσημο, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο στρατηγικής ανάπτυξης και εξυγίανσης της Νίκας». Υπογράμμισε ότι η ιστορική ταυτότητα της εταιρείας διατηρήθηκε και ενισχύθηκε η θέση της σε έναν ανταγωνιστικό κλάδο, εκφράζοντας βεβαιότητα ότι «υπό την καθοδήγηση της Υφαντής, η Νίκας θα συνεχίσει δυναμικά προς όφελος εργαζομένων, συνεργατών και καταναλωτών».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Α&Χ Υφαντής, Αλέξιος Υφαντής, χαιρέτισε την ένταξη της Νίκας στον όμιλο, μιλώντας για «ένωση δύο ιστορικών εταιρειών με πλούσια κληρονομιά και τεχνογνωσία». Όπως σημείωσε, στόχος είναι να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες και των δύο επιχειρήσεων, με σεβασμό στην ταυτότητά τους, ενώ έθεσε ως προτεραιότητα την καινοτομία, την ποιότητα και την υπεύθυνη παρουσία στην αγορά.

Η συμφωνία σηματοδοτεί νέα εποχή για την ελληνική αγορά αλλαντικών, καθώς αναμένεται να αλλάξει τις ισορροπίες και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό χώρο. Η ενσωμάτωση της Νίκας στον όμιλο Υφαντή προσδίδει στον τελευταίο αυξημένο βάρος στην παραγωγή, στην εμπορική του παρουσία αλλά και στη δυνατότητα επίτευξης οικονομιών κλίμακας.

Η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει τη δυναμική τάση συγκέντρωσης στον κλάδο τροφίμων, με στρατηγικούς παίκτες να ενισχύουν τη θέση τους τόσο στην ελληνική αγορά όσο και σε προοπτική εξωστρέφειας.

