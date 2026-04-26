search
ΚΥΡΙΑΚΗ 26.04.2026 22:46
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.04.2026 21:11

Κηφισιά-Παναιτωλικός 0-0: Ματς-αγγαρεία στη Νίκαια

Κηφισιά και Παναιτωλικός αναδείχθηκαν ισόπαλοι 0-0, για την 5η αγωνιστική των πλέι άουτ της Super League, σε ένα παιχνίδι με χαμηλό ρυθμό και λίγες καθαρές ευκαιρίες.

Η πρώτη καλή στιγμή ανήκε στους φιλοξενούμενους, όταν στο 7’ ο Σιέλης πήρε την κεφαλιά μετά από εκτέλεση φάουλ, χωρίς όμως να βρει στόχο. Η Κηφισιά «απάντησε» άμεσα στο 8’, με τον Αντόνισε να σουτάρει και τον Κουτσερένκο να μπλοκάρει, ενώ στο 18’ ο ίδιος παίκτης απείλησε ξανά, στέλνοντας την μπάλα λίγο άουτ.

Ο Παναιτωλικός είχε τη δική του καλή στιγμή στο 26’, με την κεφαλιά του Άλεξιτς να περνάει δίπλα από το δοκάρι, ενώ στο 41’ ο Ταβάρες δοκίμασε το πόδι του μέσα από την περιοχή, με τον Κουτσερένκο να επεμβαίνει. Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ.

Στην επανάληψη, η Κηφισιά μπήκε πιο δυνατά και στο 47’ ο Αντόνισε επιχείρησε δυνατό σουτ, με τον Κουτσερένκο να αποκρούει. Ο ρυθμός έπεσε στη συνέχεια, με τις δύο ομάδες να δυσκολεύονται να δημιουργήσουν σημαντικές ευκαιρίες.

Η κορυφαία φάση του αγώνα καταγράφηκε στο 84’, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Ζέρσον Σόουζα σημάδεψε το δοκάρι από κοντά, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο Κουτσερένκο πραγματοποίησε νέα καθοριστική επέμβαση, διατηρώντας το τελικό 0-0.

Διαιτητής: Τσιμεντερίδης

Κίτρινες: Ρουκουνάκης, Ταβάρες, Αμανί – Άλεξιτς, Αγκίρε, Μπρέγκου, Κουτσερένκο

Συνθέσεις:

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρεζ, Κονατέ, Ποκόρνι (49΄ Μποτία), Πετκόφ, Λαρουσί, Ταβάρες (46΄ Σόουζα), Αμανί, Ρουκουνάκης, Αντόνισε (70΄ Θεοδωρίδης), Πόμπο (46΄ Μπένι), Χριστόπουλος (70΄ Μίγιτς).

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μανρίκε, Σιέλης, Γκράναθ (81΄ Μλάντεν), Μαυρίας, Μπουχαλάκης (81΄ Κόγιτς), Ρόσα (71΄ Μπρέγκου), Ματσάν (60΄ Σμυρλής), Εστεμπάν, Μπάτζι (60΄ Αγκίρε), Άλεξιτς.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΣΜΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΝΤΙΚΙ ART

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

LIFESTYLE

ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3