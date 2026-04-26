Κηφισιά-Παναιτωλικός 0-0: Ματς-αγγαρεία στη Νίκαια

Κηφισιά και Παναιτωλικός αναδείχθηκαν ισόπαλοι 0-0, για την 5η αγωνιστική των πλέι άουτ της Super League, σε ένα παιχνίδι με χαμηλό ρυθμό και λίγες καθαρές ευκαιρίες.

Η πρώτη καλή στιγμή ανήκε στους φιλοξενούμενους, όταν στο 7’ ο Σιέλης πήρε την κεφαλιά μετά από εκτέλεση φάουλ, χωρίς όμως να βρει στόχο. Η Κηφισιά «απάντησε» άμεσα στο 8’, με τον Αντόνισε να σουτάρει και τον Κουτσερένκο να μπλοκάρει, ενώ στο 18’ ο ίδιος παίκτης απείλησε ξανά, στέλνοντας την μπάλα λίγο άουτ.

Ο Παναιτωλικός είχε τη δική του καλή στιγμή στο 26’, με την κεφαλιά του Άλεξιτς να περνάει δίπλα από το δοκάρι, ενώ στο 41’ ο Ταβάρες δοκίμασε το πόδι του μέσα από την περιοχή, με τον Κουτσερένκο να επεμβαίνει. Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ.

Στην επανάληψη, η Κηφισιά μπήκε πιο δυνατά και στο 47’ ο Αντόνισε επιχείρησε δυνατό σουτ, με τον Κουτσερένκο να αποκρούει. Ο ρυθμός έπεσε στη συνέχεια, με τις δύο ομάδες να δυσκολεύονται να δημιουργήσουν σημαντικές ευκαιρίες.

Η κορυφαία φάση του αγώνα καταγράφηκε στο 84’, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Ζέρσον Σόουζα σημάδεψε το δοκάρι από κοντά, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο Κουτσερένκο πραγματοποίησε νέα καθοριστική επέμβαση, διατηρώντας το τελικό 0-0.

Διαιτητής: Τσιμεντερίδης

Κίτρινες: Ρουκουνάκης, Ταβάρες, Αμανί – Άλεξιτς, Αγκίρε, Μπρέγκου, Κουτσερένκο

Συνθέσεις:

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρεζ, Κονατέ, Ποκόρνι (49΄ Μποτία), Πετκόφ, Λαρουσί, Ταβάρες (46΄ Σόουζα), Αμανί, Ρουκουνάκης, Αντόνισε (70΄ Θεοδωρίδης), Πόμπο (46΄ Μπένι), Χριστόπουλος (70΄ Μίγιτς).

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μανρίκε, Σιέλης, Γκράναθ (81΄ Μλάντεν), Μαυρίας, Μπουχαλάκης (81΄ Κόγιτς), Ρόσα (71΄ Μπρέγκου), Ματσάν (60΄ Σμυρλής), Εστεμπάν, Μπάτζι (60΄ Αγκίρε), Άλεξιτς.

