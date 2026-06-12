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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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12.06.2026 07:22

Το πετρέλαιο κατρακυλά κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, σε χαμηλό δύο μηνών

12.06.2026 07:22
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Έντονα πτωτικές τάσεις σημειώνοντας στην αγορά πετρελαίου, με τις τιμές τόσο του αργού Brent όσο και του αμερικανικού WTI να υποχωρούν κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν δύο μηνών, αφότου ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να επιτευχθεί το Σαββατοκύριακο.

Οι δηλώσεις Τραμπ ήταν καταλυτικές για την πορεία των τιμών, με το πετρέλαιο Brent να «βουτάει» κάτω από τα 90 δολάρια κάνοντας πράξεις πλέον στα επίπεδα των 88 δολάρια.

Στο ίδιο μοτίβο τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του WTI που διαπραγματεύονται γύρω στα 86 δολάρια το βαρέλι στις συναλλαγές της Παρασκευής (12.6.2026).

Τα σχόλια του Τραμπ έγιναν μετά την καθυστέρηση των προγραμματισμένων στρατιωτικών επιθέσεων και την προειδοποίηση ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να στοχοποιήσουν τις πετρελαϊκές υποδομές του Ιράν.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars του Ιράν ανέφερε ότι η Τεχεράνη είναι πιθανό να αποδεχθεί τη συμφωνία, αν και δεν έχει εγκριθεί τελικό κείμενο από καμία πλευρά.

Ωστόσο ο Τραμπ δήλωσε ότι με τη συμφωνία θα ανοίξει ξανά τη ναυτιλιακή οδός μέσω των Στενών του Ορμούζ ενώ θα περιλαμβάνει και δεσμεύσεις του Ιράν να παραιτηθεί από την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων.

Αυτές οι εξελίξεις ήρθαν να ανακουφίσουν την αγορά πετρελαίου αν και οι επενδυτές παρέμειναν επιφυλακτικοί, καθώς ακόμη και μια σημαντική πρόοδος θα αντιμετώπιζε σημαντικά εμπόδια πριν ομαλοποιηθεί πλήρως η ροή πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένης της εκκαθάρισης ναρκών από τα Στενά του Ορμούζ, της επανεκκίνησης των υποδομών παραγωγής και της αποκατάστασης των ζημιών σε εγκαταστάσεις που έχουν πληγεί από τις στρατιωτικές επιθέσεις.

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