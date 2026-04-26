ΚΥΡΙΑΚΗ 26.04.2026 15:46
26.04.2026 14:55

Ιστορικό ρεκόρ στον Μαραθώνιο του Λονδίνου: Ο Κενυάτης Σάουε έγινε ο πρώτος αθλητής που έσπασε το «φράγμα» των 2 ωρών

Ο Σεμπάστιαν Σάουε έγινε σήμερα (26/4) στο Λονδίνο, ο πρώτος αθλητής που έτρεξε Μαραθώνιο σε λιγότερο από δύο ώρες, καθώς ο 29χρονος Κενυάτης δρομέας, διατήρησε τον τίτλο του μπροστά από τον Αιθίοπα, Γιομίφ Κεγιέλτσα και τον Τζέϊκομπ Κιπλίμο από την Ουγκάντα.

Ο Σάουε πέρασε τη γραμμή του τερματισμού μπροστά από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ μετά από μία ώρα, 59 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα, καταρρίπτοντας το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ των δύο ωρών, ενός λεπτού και 25 δευτερολέπτων, που είχε σημειώσει ο Κέλβιν Κιπτούμ τον Απρίλιο του 2023, λιγότερο από ένα χρόνο πριν από τον θάνατό του σε τροχαίο δυστύχημα.

Ο Κεγιέλτσα (1:59:41) ολοκλήρωσε επίσης τα 42,195 χλμ. σε λιγότερο από δύο ώρες, μια επίδοση που έγινε ακόμη πιο απίστευτη από το γεγονός ότι ο «ειδικός» στον ημιμαραθώνιο έτρεχε την απόσταση του Μαραθωνίου για πρώτη φορά. 

Ο Κιπλίμο (2:00:28), ο οποίος τερμάτισε δεύτερος πέρυσι στον πρώτο του Μαραθώνιο, σημείωσε επίσης καλύτερο χρόνο από αυτόν που είχε σημειώσει ο Κιπτούμ πριν από τρία χρόνια.

Ο Σάουε ηγείτο μιας ομάδας έξι δρομέων όταν εξαπέλυσε επίθεση πριν από το όριο των 30 χιλιομέτρων και μόνο ο Κεγιέλτσα κατάφερε να μείνει μαζί του, με τον Κιπλίμο λίγα μέτρα πίσω του.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Ο Δημήτρης Λινάρδος ο μεγάλος νικητής του 20ου Διεθνούς Μαραθωνίου «Μέγας Αλέξανδρος» (Video)

Νέο ποδοσφαιρικό σκάνδαλο στην Ιταλία: Ερευνάται ο αρχιδιαιτητής για ορισμούς και πιέσεις – Στο κάδρο και η Ίντερ

Δύο Γάλλοι κατέρριψαν το ρεκόρ ανάβασης στο Mont Blanc

Τριαντάφυλλος κατά Κατσούλη και Ρουμελιώτη: «Είστε πουθενάδες» (Video)

Τήνος: Τραυματισμός βρέφους σε πλοίο – Έπεσε από το καρότσι ενώ μεταφερόταν (Video)

Η ανατριχιαστική «προφητεία» που έκανε για… πλάκα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου: «Θα πέσουν πυροβολισμοί» (Video)

Πυροβολισμοί στην Ουάσινγκτον: Στο ίδιο ξενοδοχείο και η απόπειρα δολοφονίας του Ρίγκαν το 1981

Παρίσι – Αθήνα και Λονδίνο – Άγκυρα: Περίπλοκες συμμαχίες με έπαθλο τον πρώτο ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο

Οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη στη «μέγγενη» των funds και servicers που αγνοούν την απόφαση του Αρείου Πάγου

Τρόμος στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: Το χρονικό της ένοπλης επίθεσης και η απομάκρυνση Τραμπ από πράκτορες (Video/Photos)

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Λύγισε» στον αέρα με το μήνυμα του γιου του - «Όταν μεγαλώσω θα ήθελα να μοιάσω στον μπαμπά μου» (Video)

«Ήθελα να πυροβολήσω αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ»: Δάσκαλος, 31 ετών, ο δράστης της επίθεσης στο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου

Από το Σικάγο στο «Γεντί Κουλέ»: Το στοίχημα του Μιχάλη Μπούση και η νέα εποχή του ΟΦΗ

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

