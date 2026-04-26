Ιστορικό ρεκόρ στον Μαραθώνιο του Λονδίνου: Ο Κενυάτης Σάουε έγινε ο πρώτος αθλητής που έσπασε το «φράγμα» των 2 ωρών

Ο Σεμπάστιαν Σάουε έγινε σήμερα (26/4) στο Λονδίνο, ο πρώτος αθλητής που έτρεξε Μαραθώνιο σε λιγότερο από δύο ώρες, καθώς ο 29χρονος Κενυάτης δρομέας, διατήρησε τον τίτλο του μπροστά από τον Αιθίοπα, Γιομίφ Κεγιέλτσα και τον Τζέϊκομπ Κιπλίμο από την Ουγκάντα.

Ο Σάουε πέρασε τη γραμμή του τερματισμού μπροστά από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ μετά από μία ώρα, 59 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα, καταρρίπτοντας το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ των δύο ωρών, ενός λεπτού και 25 δευτερολέπτων, που είχε σημειώσει ο Κέλβιν Κιπτούμ τον Απρίλιο του 2023, λιγότερο από ένα χρόνο πριν από τον θάνατό του σε τροχαίο δυστύχημα.

Ο Κεγιέλτσα (1:59:41) ολοκλήρωσε επίσης τα 42,195 χλμ. σε λιγότερο από δύο ώρες, μια επίδοση που έγινε ακόμη πιο απίστευτη από το γεγονός ότι ο «ειδικός» στον ημιμαραθώνιο έτρεχε την απόσταση του Μαραθωνίου για πρώτη φορά.

Ο Κιπλίμο (2:00:28), ο οποίος τερμάτισε δεύτερος πέρυσι στον πρώτο του Μαραθώνιο, σημείωσε επίσης καλύτερο χρόνο από αυτόν που είχε σημειώσει ο Κιπτούμ πριν από τρία χρόνια.

Ο Σάουε ηγείτο μιας ομάδας έξι δρομέων όταν εξαπέλυσε επίθεση πριν από το όριο των 30 χιλιομέτρων και μόνο ο Κεγιέλτσα κατάφερε να μείνει μαζί του, με τον Κιπλίμο λίγα μέτρα πίσω του.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Ο Δημήτρης Λινάρδος ο μεγάλος νικητής του 20ου Διεθνούς Μαραθωνίου «Μέγας Αλέξανδρος» (Video)

Νέο ποδοσφαιρικό σκάνδαλο στην Ιταλία: Ερευνάται ο αρχιδιαιτητής για ορισμούς και πιέσεις – Στο κάδρο και η Ίντερ

Δύο Γάλλοι κατέρριψαν το ρεκόρ ανάβασης στο Mont Blanc



