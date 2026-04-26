ΚΥΡΙΑΚΗ 26.04.2026 22:46
26.04.2026 21:31

Πανόρμου: Αντιφασιστική πορεία ενάντιον γραφείων ακροδεξιάς οργάνωσης – Ισχυρή η αστυνομική παρουσία

Αντιφασιστική πορεία πραγματοποιήθηκε στην περιοχή των Αμπελοκήπων, με κεντρικό αίτημα το κλείσιμο των γραφείων του «Εθνικού Μετώπου» στην οδό Αρκαδίας.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε με συγκέντρωση στην Πανόρμου και συνεχίστηκε με πορεία στους κεντρικούς δρόμους της περιοχής, υπό την παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.

Οι συμμετέχοντες φώναξαν συνθήματα κατά της ακροδεξιάς, ενώ σε κείμενο που διένειμε η «Αντιφασιστική Συνέλευση για το κλείσιμο των γραφείων του Εθνικού Μετώπου», η λειτουργία των συγκεκριμένων γραφείων χαρακτηρίζεται ως «πρόκληση για τον λαό και τη νεολαία της περιοχής». Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η οργάνωση αυτή αποτελεί κόμβο για την ανασυγκρότηση ακροδεξιών στοιχείων, υποστηρίζοντας ότι στις τάξεις της συμμετέχουν παλιά στελέχη της Χρυσής Αυγής.

Όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές, οι γειτονιές της περιοχής (Γκύζη, Αμπελόκηποι, Πολύγωνο) έχουν «τεράστια αντιφασιστική παρακαταθήκη» που ξεκινά από τις μάχες του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και φτάνει μέχρι τη σύγχρονη δράση των κατοίκων. Η πορεία ολοκληρώθηκε με τους διαδηλωτές να ζητούν την άμεση απομάκρυνση των γραφείων, τονίζοντας ότι η παρουσία τέτοιων μηχανισμών στις γειτονιές τους δεν θα γίνει ανεκτή.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από τροχαίο στο Δερβένι

Αρκαδία: Νεκρός άνδρας μετά από ανατροπή τρακτέρ – Ήταν εργαζόμενος του ΕΚΑΒ

Πανικός στο «Νήσος Σάμος»: Επιβάτες άναψαν τσιγάρο μέσα στο πλοίο και ενεργοποιήθηκε το σύστημα πυρόσβεσης (Video)

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΛ-Πανσερραϊκός 0-1: Διπλό παραμονής για τους Θεσσαλούς – Η βαθμολογία των play out

ΕΛΛΑΔΑ

Ζέστη μέχρι την Πέμπτη, βροχές και κρύο την Πρωτομαγιά – Η πρόγνωση της εβδομάδας

ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Συνεργάτες του Όρμπαν βγάζουν τις περιουσίες τους από την χώρα μετά την ήττα στις εκλογές – Άλλοι ψάχνουν… βίζα εργασίας στις ΗΠΑ

ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Έγινε αυτοψία στο δωμάτιο που βρισκόταν η Μυρτώ – Άρση τηλεφωνικού απορρήτου, ελέγχονται λογαριασμοί

ΚΟΣΜΟΣ

Το μανιφέστο του δράστη στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου – Το έδωσε ο αδελφός του στην αστυνομία, είχε μίσος για την κυβέρνηση Τραμπ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη στη «μέγγενη» των funds και servicers που αγνοούν την απόφαση του Αρείου Πάγου

ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Απόψε η μεγάλη αντιπολεμική συναυλία στα Προπύλαια - Οι καλλιτέχνες που υψώνουν φωνή για την ειρήνη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα 2 supermini που ξεπέρασαν το Toyota Yaris σε πωλήσεις

Μήνυμα Μπουρδούμη στους «προστάτες» των θυτών και όσους κρατούν αποστάσεις - Media
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: Το χρονικό της ένοπλης επίθεσης και η απομάκρυνση Τραμπ από πράκτορες (Video/Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

