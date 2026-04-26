Κολομβία: 19 νεκροί και δεκάδες τραυματίες έπειτα από βομβιστική επίθεση σε αυτοκινητόδρομο (Video)

Μια βομβιστική επίθεση σε αυτοκινητόδρομο της Κολομβίας άφησε πίσω της τουλάχιστον 19 νεκρούς και 38 σοβαρά τραυματισμένους, συμπεριλαμβανομένων ανηλίκων, την οποία οι αρχές συνέδεσαν με αντάρτες αντάρτικων ομάδων.

Βίντεο που κοινοποιήθηκαν από το σημείο έδειχναν κατεστραμμένα οχήματα και συντρίμμια διάσπαρτα στον δρόμο στη νότια περιοχή Κάουκα.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο απέδωσε την επίθεση σε αντάρτες που συνδέονται με ομάδες διαφωνούντων των Επαναστατικών Ένοπλων Δυνάμεων της Κολομβίας (FARC).

🚨 HORROR IN COLOMBIA



7 killed and 17 seriously injured in FARC dissident cylinder bomb attack on a public bus.



Huge crater visible on Pan-American Highway, El Túnel, Cajibío, Cauca.



Innocent civilians slaughtered. Highway blocked.#Cauca #Colombia #Terrorismo #Atentado https://t.co/MYBljIkkW8 pic.twitter.com/RHKbxFmsgj — Public News X (@PublicNewsX) April 25, 2026

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των FARC και της κυβέρνησης το 2016 κατέληξαν σε μια συμφωνία βάσει της οποίας χιλιάδες μαχητές αποστρατιωτικοποιήθηκαν, αλλά ορισμένοι αποσχίστηκαν και αρνήθηκαν να αφοπλιστούν.

«Εκείνοι που πραγματοποίησαν αυτή την επίθεση… είναι τρομοκράτες, φασίστες και έμποροι ναρκωτικών», δήλωσε ο Πέτρο στο X. «Θέλω τους καλύτερους στρατιώτες μας να τους αντιμετωπίσουν», πρόσθεσε.

Δημοσιεύοντας ένα βίντεο στο X με αναποδογυρισμένα οχήματα και κρατήρες διάσπαρτους κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου στην Κάουκα, ο τοπικός κυβερνήτης Οκτάβιο Γκουζμάν περιέγραψε τη βομβιστική επίθεση ως «αδιάκριτη».

«Η Κάουκα δεν μπορεί να συνεχίσει να αντιμετωπίζει αυτή τη βαρβαρότητα μόνη της», έγραψε ο Γκουζμάν.

Μάρτυρες δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που εκτινάχθηκαν αρκετά μέτρα πίσω.

Μια σειρά από μικρότερες επιθέσεις έχουν επίσης αναφερθεί στην Κάουκα από την Παρασκευή, πρόσθεσε ο κυβερνήτης, συμπεριλαμβανομένης μιας που είχε στόχο μια στρατιωτική βάση στην πόλη Κάλι, η οποία τραυμάτισε δύο άτομα.

Ο υπουργός Άμυνας Pedro Arnulfo Sánchez δήλωσε ότι ένα λεωφορείο γεμάτο εκρηκτικά απέτυχε να πυροδοτηθεί νωρίτερα την ίδια ημέρα στην περιοχή Κάουκα, λέγοντας ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από μέλη καρτέλ ναρκωτικών.

Προεδρικές εκλογές στις 31 Μαΐου

Οι τελευταίες επιθέσεις σημειώνονται έναν μήνα πριν από τις προεδρικές εκλογές της Κολομβίας στις 31 Μαΐου.

Ο Πέτρο, ο οποίος υπήρξε ο ίδιος πρώην αντάρτης, ακολουθεί μια αμφιλεγόμενη ειρηνευτική στρατηγική με διάφορες ένοπλες παρατάξεις, η οποία έχει δει κατά διαστήματα εκεχειρίες και περιόδους σχετικά μικρής βίας. Η θητεία του θα λήξει αργότερα φέτος.

Πολλές αποσχισθείσες ομάδες των FARC δρουν σε όλη την Κολομβία, πολλές από αυτές με εκτεταμένη ανάμειξη στο εμπόριο ναρκωτικών. Οι προσπάθειες της αριστερής κυβέρνησης του Πέτρο να ξεκινήσει ειρηνευτικές συνομιλίες μαζί τους υπήρξαν ανεπιτυχείς.

Η Κολομβία διεξάγει προεδρικές εκλογές στις 31 Μαΐου. Ο αριστερός υποψήφιος Ivan Cepeda, ο οποίος υποστηρίζεται από τον Πέτρο, ζήτησε περισσότερες προσπάθειες διαπραγμάτευσης με τους αντάρτες.

Οι υποψήφιοι της δεξιάς αντιπολίτευσης, Paloma Valencia και Abelardo De la Espriella, έχουν υποσχεθεί καταστολή των εξεγερμένων.

