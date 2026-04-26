Γάλλος τουρίστας εντοπίστηκε νεκρός στην Ικαρία – Έπεσε σε δύσβατο σημείο

Ένας Γάλλος που έκανε τουρισμό στην Ικαρία, εντοπίστηκε νεκρός σε δύσβατο σημείο, στην περιοχή Ράχες.

Ο εν λόγω άνδρας φαίνεται πως έκανε πεζοπορία όταν χάθηκαν τα ίχνη του το πρωί της Κυριακής. Για τον εντοπισμό και τη διακομιδή του κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ραχών, καθώς και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ συμμετείχαν επτά πυροσβέστες και ένα ελικόπτερο του ΕΚΣΕΔ (Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού και Διάσωσης).

Πραγματοποιήθηκε επιχείρηση ανάσυρσης άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του από δύσβατο σημείο στην Ικαρία. Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες καθώς και Ε/Π του ΕΚΣΕΔ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 26, 2026

Ο άνδρας βρέθηκε γύρω στις 14:35 χωρίς τις αισθήσεις του σε απόκρημνη και δυσπρόσιτη περιοχή, γεγονός που δυσχέρανε την επιχείρηση διάσωσης.

Αρκαδία: Νεκρός άνδρας μετά από ανατροπή τρακτέρ – Ήταν εργαζόμενος του ΕΚΑΒ

Πανικός στο «Νήσος Σάμος»: Επιβάτες άναψαν τσιγάρο μέσα στο πλοίο και ενεργοποιήθηκε το σύστημα πυρόσβεσης (Video)

Για ασήμαντη αφορμή η αιματηρή επίθεση στον λόφο του Φιλοπάππου