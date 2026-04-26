ΚΥΡΙΑΚΗ 26.04.2026 15:44
26.04.2026 12:55

Τι είπε η Μελάνια στον Τραμπ δευτερόλεπτα μετά τους πυροβολισμούς (Video)

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε τι του είπε η σύζυγός του Μελάνια λίγες στιγμές μετά τους πυροβολισμούς που ακούστηκαν στο Washington Hilton, κατά τη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, περιγράφοντας το περιστατικό ως ιδιαίτερα σοκαριστικό και έντονα φορτισμένο.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ ανέφερε ότι αρχικά δεν ήταν σαφές τι είχε συμβεί, καθώς ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος την ώρα της εκδήλωσης.

Όπως είπε, βρισκόταν δίπλα στη Μελάνια Τραμπ όταν ακούστηκε ο ήχος, σημειώνοντας ότι αρχικά θεώρησε πως μπορεί να ήταν «ένα δίσκος που έπεσε» ή κάτι αντίστοιχο.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, η Μελάνια αντιλήφθηκε σχεδόν αμέσως ότι επρόκειτο για κάτι πολύ πιο σοβαρό.

«Ήταν κακός ήχος», φέρεται να του είπε, με τον Τραμπ να τονίζει ότι η Πρώτη Κυρία έδειξε μεγάλη ψυχραιμία και επίγνωση της κατάστασης.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε το περιστατικό ως «ιδιαίτερα τραυματικό» για τη σύζυγό του, επισημαίνοντας ότι οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν χαοτικές και αιφνίδιες.

Ο πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι η Μελάνια Τραμπ έχει εκφράσει επανειλημμένα την ανησυχία της για την ασφάλειά του, λόγω των πολλαπλών απόπειρων εναντίον του στο παρελθόν.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, η Πρώτη Κυρία τού έχει τονίσει πολλές φορές ότι «είναι μια επικίνδυνη δουλειά».

Διαβάστε επίσης:

Από τη συγκέντρωση στο Λας Βέγκας το 2016, στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: Οι 8 απόπειρες κατά του Τραμπ

«Δεν φυτρώνει ούτε μανιόκα»: Στους δρόμους οι αγρότες κατά σχεδίου φράγματος στο Ρίο Ίντιο – Αρνούνται να μετακινηθούν σε ξηρότερες περιοχές

Μέση Ανατολή: Οικονομική ασφυξία και γεωπολιτικό «μπρα ντε φερ» – O αγώνας αντοχής και το στοίχημα της Τεχεράνης ότι «θα λυγίσει πρώτος ο Τραμπ»

LIFESTYLE

Τριαντάφυλλος κατά Κατσούλη και Ρουμελιώτη: «Είστε πουθενάδες» (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Τήνος: Τραυματισμός βρέφους σε πλοίο – Έπεσε από το καρότσι ενώ μεταφερόταν (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Η ανατριχιαστική «προφητεία» που έκανε για… πλάκα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου: «Θα πέσουν πυροβολισμοί» (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί στην Ουάσινγκτον: Στο ίδιο ξενοδοχείο και η απόπειρα δολοφονίας του Ρίγκαν το 1981

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρίσι – Αθήνα και Λονδίνο – Άγκυρα: Περίπλοκες συμμαχίες με έπαθλο τον πρώτο ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη στη «μέγγενη» των funds και servicers που αγνοούν την απόφαση του Αρείου Πάγου

ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: Το χρονικό της ένοπλης επίθεσης και η απομάκρυνση Τραμπ από πράκτορες (Video/Photos)

LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Λύγισε» στον αέρα με το μήνυμα του γιου του - «Όταν μεγαλώσω θα ήθελα να μοιάσω στον μπαμπά μου» (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

«Ήθελα να πυροβολήσω αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ»: Δάσκαλος, 31 ετών, ο δράστης της επίθεσης στο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Από το Σικάγο στο «Γεντί Κουλέ»: Το στοίχημα του Μιχάλη Μπούση και η νέα εποχή του ΟΦΗ

