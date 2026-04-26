ΚΥΡΙΑΚΗ 26.04.2026 12:56
«Δεν φυτρώνει ούτε μανιόκα»: Στους δρόμους οι αγρότες κατά σχεδίου φράγματος στο Ρίο Ίντιο – Αρνούνται να μετακινηθούν σε ξηρότερες περιοχές

Πολύχρωμη πορεία αγροτών κατέκλυσε δρόμους χθες, με κάποιους συμμετέχοντες να είναι έφιπποι, στο πλαίσιο κινητοποίησης εναντίον του προωθούμενου σχεδίου για την οικοδόμηση φράγματος στο Ρίο Ίντιο, με σκοπό να είναι εγγυημένη η καλή λειτουργία της Διώρυγας του Παναμά σε περίπτωση ξηρασίας.

Η αρχή της Διώρυγας του Παναμά (ACP) θεωρεί το φράγμα στο Ρίο Ίντιο, περίπου 70 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πρωτεύουσας, «στρατηγικό έργο» για τη λειτουργία του διωκεάνειου περάσματος τα επόμενα 50 χρόνια.

Όμως οι γεωργοί στην περιοχή τονίζουν πως το έργο θα τους αναγκάσει να εγκαταλείψουν τις γαίες τους. «Η επιλογή αυτή», η οικοδόμηση φράγματος, «είναι δύσκολη», τόνισε ο Κλαουντίνο Ντομίνγκες, 65χρονος αγρότης, που συμμετείχε στη διαδήλωση στην κοινότητα Λιμόν, στην περιφέρεια Τσάγρες (κεντρικά).

«Μάχομαι για τα χωράφια μας»

Οι γεωργοί φοβούνται πως δεν θα ξαναβρούν χωράφια τόσο εύφορα όσο αυτά που εκμεταλλεύονται και αρνούνται να μετακινηθούν προς ξηρότερες περιοχές, όπου «δεν φυτρώνει ούτε μανιόκα, ακόμα κι αν της βάζεις λίπασμα», σημείωσε.

«Μάχομαι για τα χωράφια μας, για τα ποτάμια μας, για τους αγρότες μας», είπε από την πλευρά του ο Ελίας Σεράνο, 75 ετών, άλλος κάτοικος της περιοχής.

Το έργο, για το οποίο η επένδυση προβλέπεται να ανέλθει σε 1,6 δισ. δολάρια, προγραμματίζεται να αρχίσει το 2027 και να έχει ολοκληρωθεί το 2032· αναμένεται να καταλάβει έκταση 46.000 στρεμμάτων.

Με βάση τον σχεδιασμό, το νερό που θα συγκρατεί το φράγμα θα διοχετεύεται μέσω υπόγειας σήραγγας στη λίμνη Γατούν, στη λεκάνη της διώρυγας.

Η κατασκευή του φράγματος θα υποχρεώσει να εγκαταλείψουν τα εδάφη ή/και τα σπίτια τους κάπου 2.500 κατοίκους, σύμφωνα με την ACP. Σκοπός είναι να προλαμβάνονται στο μέλλον οι συνέπειες ακραίων ξηρασιών, όπως εκείνη του 2023, που είχε μειώσει δραστικά την κίνηση των πλοίων στη διώρυγα -μεγάλο καταναλωτή νερού, καθώς το χρειάζεται για να λειτουργεί ο μηχανισμός της.

