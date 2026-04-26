Από τη συγκέντρωση στο Λας Βέγκας το 2016, στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: Οι 8 απόπειρες κατά του Τραμπ

Η έφοδος ενόπλου στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, δεν ήταν η πρώτη απόπειρα δολοφονίας κατά του αμερικανού προέδρου. Το περιστατικό το βράδυ του Σαββάτου αποτελεί την τελευταία από μια σειρά επιθέσεων.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν έχουν δηλώσει ότι ο Τραμπ ήταν ο στόχος του δράστη. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 31χρονος δάσκαλος, ο οποίος συνελήφθη, δήλωσε στις αρχές μετά τη σύλληψή του ότι ήθελε να πυροβολήσει αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ.

Στη μακριά λίστα των επιθέσεων περιλαμβάνονται μοναχικοί ένοπλοι μέχρι ισχυρισμοί για σχέδια δολοφονίας κατ’ εντολή με στήριξη από το ιρανικό κράτος, αλλά και επαναλαμβανόμενα κενά ασφαλείας.

«Δεν είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που η δημοκρατία μας δέχεται επίθεση από έναν επίδοξο δολοφόνο», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους μετά το περιστατικό. Παρότι αναγνώρισε τις αυξανόμενες απειλές, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν σκοπεύει να περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις του.

«Δεν πρόκειται να αφήσουμε κανέναν να πάρει τον έλεγχο της κοινωνίας μας», είπε και διαμήνυσε: «Δεν πρόκειται να ακυρώσουμε δραστηριότητες, γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό». Προανήγγειλε μάλιστα πως το δείπνο για τους ανταποκριτές του Λευκού Οίκου θα διοργανωθεί ξανά και σύντομα.

Οι επτά προηγούμενες επιθέσεις κατά του Τραμπ

Όπως αναφέρει το Axios, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επιβιώσει από δύο προηγούμενες απόπειρες δολοφονίας, και οι δύο κατά την εκστρατεία του το 2024. Και οι δύο αποκάλυψαν αστοχίες της Μυστικής Υπηρεσίας που οδήγησαν σε έρευνες και απομακρύνσεις στελεχών.

Μπάτλερ, Πενσιλβάνια: Ο 20χρονος Τόμας Μάθιου Κρουκς πυροβόλησε με «τουφέκι τύπου AR 5.56», σύμφωνα με το FBI, σε συγκέντρωση του Τραμπ. Τραυμάτισε ελαφρά το δεξί αυτί του Τραμπ (κεντρική φωτογραφία) και σκότωσε έναν παρευρισκόμενο, ενώ στη συνέχεια σκοτώθηκε από ελεύθερο σκοπευτή της Μυστικής Υπηρεσίας. Μεταγενέστερη έκθεση της Γερουσίας κατέκρινε τον σχεδιασμό, την επικοινωνία και την ηγεσία της υπηρεσίας.

Γουέστ Παλμ Μπιτς, Φλόριντα: Ο Ράιαν Γουέσλι Ράουθ εντοπίστηκε με τουφέκι στο Trump International Golf Club ενώ ο Τραμπ έπαιζε γκολφ. Πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας πυροβόλησε προς τον Ράουθ, ο οποίος τράπηκε σε φυγή και συνελήφθη. Εκτίει πλέον ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Πέρα όμως από αυτές τις απόπειρες, ο Τραμπ έχει αντιμετωπίσει και άλλες συνωμοσίες, απειλές, αλλά και σημαντικές αποτυχίες ασφαλείας.

Ιούνιος 2016: Ένας 20χρονος Βρετανός επιχείρησε να αρπάξει το όπλο αστυνομικού σε συγκέντρωση στο Λας Βέγκας, δηλώνοντας αργότερα ότι σκόπευε να σκοτώσει τον Τραμπ.

Σεπτέμβριος 2017: Ένας άνδρας έκλεψε περονοφόρο όχημα στη Βόρεια Ντακότα και το κατεύθυνε προς την προεδρική αυτοκινητοπομπή, σχεδιάζοντας να ανατρέψει τη λιμουζίνα.

Σεπτέμβριος 2020: Πολίτης με διπλή υπηκοότητα Γαλλίας–Καναδά έστειλε στον Τραμπ επιστολή που περιείχε θανατηφόρο ρικίνη.

Ιούλιος 2024: Πακιστανός υπήκοος συνελήφθη και αργότερα καταδικάστηκε για οργάνωση σχεδίου δολοφονίας κατ’ εντολή για λογαριασμό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. Μήνες αργότερα, Ιρανός κατηγορούμενος για απόπειρα δολοφονίας άλλου Αμερικανού πολίτη δήλωσε ότι είχε επίσης λάβει εντολή να σκοτώσει τον Τραμπ.

Φεβρουάριος 2026: Η Μυστική Υπηρεσία σκότωσε έναν 21χρονο που είχε φέρει καραμπίνα και δοχείο αερίου στο Mar-a-Lago, ενώ ο Τραμπ βρισκόταν στην Ουάσιγκτον.

Παγκόσμια καταδίκη για τους πυροβολισμούς στο δείπνο Τραμπ για τους ανταποκριτές του Λευκού Οίκου

«Η πολιτική βία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία», δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας αφού μέλη των δυνάμεων ασφαλείας απομάκρυναν τον Ντόναλντ Τραμπ από δεξίωση στην Ουάσιγκτον έπειτα από πυροβολισμούς.

Μέσω του X, η ευρωπαία αξιωματούχος δήλωσε επίσης «ανακουφισμένη» για το γεγονός ότι είναι ασφαλείς όλοι οι άνθρωποι που συμμετείχαν σ’ αυτή τη δεξίωση την οποία παρέθετε η Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, περιλαμβανομένου του αμερικανού προέδρου.

Relieved that everyone who attended, including President Trump, are safe after the shooting at the White House Correspondents’ Dinner.



Political violence has no place in a democracy.



An event meant to honour a free press should never become a scene of fear. I wish the injured… — Kaja Kallas (@kajakallas) April 26, 2026

«Μια εκδήλωση που επρόκειτο να τιμήσει τον ελεύθερο Τύπο, ποτέ δεν θα έπρεπε να μετατραπεί σε σκηνή τρόμου», πρόσθεσε η Κάγια Κάλας.

Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα «σοκαρισμένος» από το περιστατικό με τους πυροβολισμούς που σημειώθηκε στη διάρκεια δεξίωσης των μέσων ενημέρωσης στην Ουάσινγκτον και εξέφρασε την «απέραντη ανακούφισή» του για το γεγονός ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και οι άλλοι συμμετέχοντες στη δεξίωση είναι ασφαλείς.

«Κάθε επίθεση εναντίον των δημοκρατικών θεσμών ή εναντίον της ελευθερίας του Τύπου πρέπει να καταδικάζεται με τη μεγαλύτερη αυστηρότητα», δήλωσε ο Στάρμερ μέσω του λογαριασμού του στο X.

I am shocked by the scenes at the White House Correspondents’ Dinner in Washington overnight.



Any attack on democratic institutions or on the freedom of the press must be condemned in the strongest possible terms.



It is a huge relief that @POTUS, the First Lady and all those… — Keir Starmer (@Keir_Starmer) April 26, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες, Σάββατο, το βράδυ (τοπική ώρα), λιγότερο από 48 ώρες πριν από την άφιξη στην Ουάσιγκτον του βασιλιά Καρόλου Γ’ για επίσημη επίσκεψη.

Ο πρέσβης της Βρετανίας στις ΗΠΑ, Κρίστιαν Τέρνερ, δήλωσε ότι ορισμένοι αξιωματούχοι της βρετανικής πρεσβείας παρευρέθηκαν στην εκδήλωση και εξέφρασε την εκτίμησή του για «την ταχεία και επαγγελματική αντίδραση της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ».

«Είμαστε ευγνώμονες που ο Πρόεδρος και όλοι οι παρευρισκόμενοι δεν τραυματίστηκαν και οι καλύτερες ευχές μας είναι με τον τραυματισμένο αστυνομικό», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο αυστραλός πρωθυπουργός, Άντονι Αλμπάνεζε, επαίνεσε επίσης την Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ και άλλες αρχές επιβολής του νόμου «για την ταχεία δράση τους».

«Χαίρομαι που ακούω ότι ο Πρόεδρος και η Πρώτη Κυρία, μαζί με όλους τους παρευρισκόμενους στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, είναι ασφαλείς», είπε.

Ο καναδός πρωθυπουργός, Μαρκ Κάρνεϊ, δήλωσε ότι είναι «ανακουφισμένος που ο Πρόεδρος, η Πρώτη Κυρία και όλοι οι καλεσμένοι είναι ασφαλείς».

«Η πολιτική βία δεν έχει θέση σε καμία δημοκρατία και οι σκέψεις μου είναι με όλους όσους έχουν συγκλονιστεί από αυτό το ανησυχητικό γεγονός», δήλωσε ο Κάρνεϊ.

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σάινμπαουμ, εξέφρασε επίσης την ανακούφισή της που ο Τραμπ και η σύζυγός του ήταν ασφαλείς. «Τους στέλνουμε τον σεβασμό μας», έγραψε στο X. «Η βία δεν πρέπει ποτέ να είναι ο τρόπος».

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δήλωσε «σοκαρισμένος από την απόπειρα δολοφονίας» του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια επίσημου δείπνου στην Ουάσινγκτον. Πρόσθεσε πως αισθάνεται ανακουφισμένος που ο Τραμπ και η πρώτη κυρία είναι «ασφαλείς και καλά» και έστειλε «ευχές για πλήρη και ταχεία ανάρρωση στον τραυματισμένο αστυνομικό, ενώ χαιρετίζει την Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ για την άμεση και αποφασιστική δράση της».

Sara and I were shocked by the attempted assassination of President @realDonaldTrump last night in Washington, DC. We are relieved that the President and the First Lady are safe and strong. We send our wishes for a full and speedy recovery to the wounded police officer and salute… — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) April 26, 2026

Οι Πακιστανοί ηγέτες, οι οποίοι έχουν αναδειχθεί ως βασικοί μεσολαβητές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου, εξέδωσαν δηλώσεις καταδίκης.

Ο πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ δήλωσε ότι ήταν «βαθιά σοκαρισμένος από το ανησυχητικό περιστατικό με τους πυροβολισμούς» και ανακουφισμένος που οι παρευρισκόμενοι είναι ασφαλείς. Είπε ότι «οι σκέψεις και οι προσευχές» του είναι με τον Τραμπ και του εύχομαι να συνεχίσει να είναι ασφαλής και να έχει ευημερία».

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ισάκ Νταρ εξέφρασε επίσης την ανακούφισή του που ο Τραμπ, η σύζυγός του Μελάνια και ο αντιπρόεδρος είναι ασφαλείς.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε μορφή βίας, η οποία είναι εχθρός της διπλωματίας και απαράδεκτη σε κάθε πολιτισμένη κοινωνία. Οι καλύτερες ευχές μας απευθύνονται στον [πρόεδρο] και στον αμερικανικό λαό», δήλωσε.

